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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 10478
Шлёнск
0:1
Конец матча
Радомьяк Радом
0'
0:1
9' Гол
Роча Леонардо
15' Желтая карточка
Донис Христос
29' Желтая карточка
Кончковски Мартин
33' Желтая карточка
Бейгер Лукаш
44' Желтая карточка
Кайарга Берто
59' Желтая карточка
Damian Jakubik
90' Желтая карточка
Лыщаш Адриан
90' Желтая карточка
Пик Даниэль
90'+6
12
Лещыньски
Рафал
27
Кончковски
Мартин
34
Поправа
Конрад
6
Гретарссон
Даниэль
4
Бейгер
Лукаш
15
Науэль
Матиас
28
Жуховски
Михал
20
Adrian
Bukowski
23
Гарсия
Виктор
III
7
Замора
Джон
11
Ястржембски
Деннис
1
Gabriel
Kobylak
14
Damian
Jakubik
16
Цихоцки
Матеуш
93
Майк
Сестор
33
Абрамович
Давид
10
Roberto
Alves
88
Донис
Христос
7
Семеду
Лисандру
70
Кастаньеда
Франк
80
Кайарга
Берто
17
Роча
Леонардо
Шлёнск
4-4-2
Радомьяк Радом
4-2-3-1

История личных встреч

Шлёнск
Радомьяк Радом

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
1:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 6 (1) 0.2
Замора Джон 6 (1) 0.2
Ольсен Патрик 3 (1) 0.1
Шварц Петр 2 0.07
Бейгер Лукаш 2 0.07
Гретарссон Даниэль 1 0.03
Самец-Талар Пётр 1 0.03
Лыщаш Адриан 1 0.03
Ястржембски Деннис 1 0.03
Гарсия Виктор III 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Науэль Матиас 0 0
Вердаска Диогу 0 0
Хиек Хавьер 0 0
Радомьяк Радом
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роча Леонардо 6 (1) 0.2
Мауридес Жуниор 4 0.13
Roberto Alves 3 0.1
Нашименту Филипе 3 (3) 0.1
Машаду Луиш 3 0.1
Абрамович Давид 3 0.1
Mateusz Grzybek 2 0.07
Бранко Рафаэл 2 0.07
Семеду Лисандру 1 0.03
Michal Feliks 1 0.03
Майк Сестор 0 0
Damian Jakubik 0 0
Леандро 0 0
Thabo Cele 0 0
Pedro Justiniano 0 0
Gabriel Kobylak 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вердаска Диогу 10 1
Ольсен Патрик 11 0
Поправа Конрад 5 1
Гарсия Виктор III 3 1
Шварц Петр 4 0
Кончковски Мартин 4 0
Экспозито Эрик 4 0
Замора Джон 4 0
Бейгер Лукаш 2 1
Янасик Патрик 3 0
Ястржембски Деннис 3 0
Науэль Матиас 2 0
Кинтана Кайе 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Самец-Талар Пётр 2 0
Шромник Михал 1 0
Лещыньски Рафал 1 0
Лыщаш Адриан 1 0
Хиек Хавьер 1 0
Mateusz Stawny 1 0
Радомьяк Радом
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Машаду Луиш 12 0
Бранко Рафаэл 9 1
Нашименту Филипе 8 0
Цихоцки Матеуш 5 1
Pedro Justiniano 4 1
Абрамович Давид 5 0
Roberto Alves 4 0
Damian Jakubik 3 0
Мауридес Жуниор 3 0
Кайарга Берто 3 0
Gabriel Kobylak 3 0
Майк Сестор 2 0
Донис Христос 2 0
Леандро 2 0
Рамуш Франсишку 2 0
Роча Леонардо 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Семеду Лисандру 1 0
Thabo Cele 1 0
Павловски Дариуш 1 0
Кастаньеда Франк 1 0
Пик Даниэль 1 0
Tiago Matos 1 0
Jakub Nowakowski 1 0

Результаты матчей

Шлёнск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

6
3
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Радомьяк Радом
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
14

Волевые поражения

7
10
Шлёнск
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Радомьяк Радом
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)

Сухие победы

5
7

Сухие поражения

6
7

Волевые победы

23
18

Волевые поражения

13
13

Голы по времени матча

Забито

15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
6
29%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
31%
76-90

Забито

10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90

Пропущено

21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90

Забито

25
29
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 13
3
12%
5
17%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
6
24%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
4
16%
7
24%
76-90

Пропущено

42
34
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
9
21%
2
6%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
12
29%
8
24%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0

Результаты матчей

Шлёнск
Радомьяк Радом

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Точный счет

1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Шлёнск
Радомьяк Радом

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
1
14
1
14
3.5
1
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
2
13
1.5
4
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
13
0.5
Больше Меньше
17
13
7
23
1.5
8
22
1
29
2.5
3
27
1
29
3.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 29 13 10 6 41 - 28 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
10.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
11.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
12.
Сталь Мелец
 1:1 30 9 9 12 34 - 38 36
13.
Корона Кельце
 1:1 30 9 9 12 34 - 42 36
14.
Гурник Забже
 29 9 8 12 37 - 40 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 30 7 10 13 26 - 41 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 1:1 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 14 7 2 5 20 - 14 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
11.
Сталь Мелец
 1:1 15 4 7 4 16 - 14 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
13.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
10.
Гурник Забже
 14 5 3 6 18 - 18 18
11.
Сталь Мелец
 1:1 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 1:1 15 2 6 7 16 - 26 12
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Желтая карточка
    59'
    Damian Jakubik получил желтую карточку от судьи
  • 57'
    Гарсия Виктор III уходит с поля. Dawid Baldyga выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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