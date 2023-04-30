Тур: 30. Стадион: Городской стадион Вроцлава. Зрители: 10478
0:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолРоча Леонардо
15' Желтая карточкаДонис Христос
29' Желтая карточкаКончковски Мартин
33' Желтая карточкаБейгер Лукаш
44' Желтая карточкаКайарга Берто
59' Желтая карточкаDamian Jakubik
90' Желтая карточкаЛыщаш Адриан
90' Желтая карточкаПик Даниэль
90'+6
Ход матча
9'
0:1
15'
33'
44'
59'
90'
90'
93
Майк
Сестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
18 Karol Borys
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
93 Майк СесторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
11 Пик ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
История личных встреч
Шлёнск
Радомьяк Радом
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|6 (1)
|0.2
|Замора Джон
|6 (1)
|0.2
|Ольсен Патрик
|3 (1)
|0.1
|Шварц Петр
|2
|0.07
|Бейгер Лукаш
|2
|0.07
|Гретарссон Даниэль
|1
|0.03
|Самец-Талар Пётр
|1
|0.03
|Лыщаш Адриан
|1
|0.03
|Ястржембски Деннис
|1
|0.03
|Гарсия Виктор III
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Науэль Матиас
|0
|0
|Вердаска Диогу
|0
|0
|Хиек Хавьер
|0
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роча Леонардо
|6 (1)
|0.2
|Мауридес Жуниор
|4
|0.13
|Roberto Alves
|3
|0.1
|Нашименту Филипе
|3 (3)
|0.1
|Машаду Луиш
|3
|0.1
|Абрамович Давид
|3
|0.1
|Mateusz Grzybek
|2
|0.07
|Бранко Рафаэл
|2
|0.07
|Семеду Лисандру
|1
|0.03
|Michal Feliks
|1
|0.03
|Майк Сестор
|0
|0
|Damian Jakubik
|0
|0
|Леандро
|0
|0
|Thabo Cele
|0
|0
|Pedro Justiniano
|0
|0
|Gabriel Kobylak
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вердаска Диогу
|10
|1
|Ольсен Патрик
|11
|0
|Поправа Конрад
|5
|1
|Гарсия Виктор III
|3
|1
|Шварц Петр
|4
|0
|Кончковски Мартин
|4
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Замора Джон
|4
|0
|Бейгер Лукаш
|2
|1
|Янасик Патрик
|3
|0
|Ястржембски Деннис
|3
|0
|Науэль Матиас
|2
|0
|Кинтана Кайе
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Самец-Талар Пётр
|2
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Лещыньски Рафал
|1
|0
|Лыщаш Адриан
|1
|0
|Хиек Хавьер
|1
|0
|Mateusz Stawny
|1
|0
Радомьяк Радом
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Машаду Луиш
|12
|0
|Бранко Рафаэл
|9
|1
|Нашименту Филипе
|8
|0
|Цихоцки Матеуш
|5
|1
|Pedro Justiniano
|4
|1
|Абрамович Давид
|5
|0
|Roberto Alves
|4
|0
|Damian Jakubik
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|3
|0
|Кайарга Берто
|3
|0
|Gabriel Kobylak
|3
|0
|Майк Сестор
|2
|0
|Донис Христос
|2
|0
|Леандро
|2
|0
|Рамуш Франсишку
|2
|0
|Роча Леонардо
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Семеду Лисандру
|1
|0
|Thabo Cele
|1
|0
|Павловски Дариуш
|1
|0
|Кастаньеда Франк
|1
|0
|Пик Даниэль
|1
|0
|Tiago Matos
|1
|0
|Jakub Nowakowski
|1
|0
Результаты матчей
Шлёнск
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Радомьяк Радом
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
6
3
Шлёнск
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Радомьяк Радом
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
14
Волевые поражения
7
10
Шлёнск
60%
40%
12 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
50% (15)
20% (6)
Радомьяк Радом
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Сухие победы
5
7
Сухие поражения
6
7
Волевые победы
23
18
Волевые поражения
13
13
Голы по времени матча
Забито
15
15
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
21 Не забивали 21
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
3
20%
2
13%
31-45
4
27%
3
20%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
6
29%
2
13%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
7
33%
5
31%
76-90
Забито
10
14
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
22 Не забивали 22
1
10%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
3
30%
2
14%
61-75
2
20%
4
29%
76-90
Пропущено
21
18
11 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
4
22%
16-30
5
24%
5
28%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
2
10%
4
22%
61-75
5
24%
3
17%
76-90
Забито
25
29
10 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 13
13 Не забивали 13
3
12%
5
17%
1-15
4
16%
5
17%
16-30
3
12%
2
7%
31-45
6
24%
6
21%
46-60
5
20%
4
14%
61-75
4
16%
7
24%
76-90
Пропущено
42
34
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 19
16 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 22
9
21%
2
6%
1-15
5
12%
5
15%
16-30
6
14%
8
24%
31-45
5
12%
5
15%
46-60
5
12%
6
18%
61-75
12
29%
8
24%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Варта Познань - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Шлёнск 0:0
Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Ракув - Шлёнск 4:1 Краковия - Шлёнск 1:1 ККС 1925 Калиш - Шлёнск 3:0 Шлёнск - Лех 2:1 Видзев Лодзь - Шлёнск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Погонь Щецин - Шлёнск 0:2 Шлёнск - Заглембе Любин 0:3 Шлёнск - Младость ГАТ 0:1 Шлёнск - Дебрецен 3:1 Рапид Вена - Шлёнск 2:3 Шлёнск - Уйпешт 1:1 Шлёнск - Пяст 0:1 Шлёнск - Легия 0:0 Сандецья - Шлёнск 2:2
Радомьяк Радом
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Радомьяк Радом - Ракув 0:0 Висла Плоцк - Радомьяк Радом 1:1
Брук-Бет Термалица - Радомьяк Радом 0:2 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Радомьяк Радом - Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск - Радомьяк Радом 1:3 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Радомьяк Радом - Нефтчи Фергана 1:2 Радомьяк Радом - Алемания 1:2 Радомьяк Радом - Ботошани 2:3 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 РБ Лейпциг - Радомьяк Радом 6:0 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:2 Лехия Зелена-Гура - Радомьяк Радом 0:0
Результаты матчей
Шлёнск
Радомьяк Радом
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
4
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
13 раз 43%
1
10 раз 33%
2
6 раз 20%
4
1 раз 3%
0
13 раз 43%
1
9 раз 30%
2
5 раз 17%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Шлёнск
Радомьяк Радом
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
510
411
114
114
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
213
411
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1713
Больше Меньше
1713
723
822
129
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|29
|13
|10
|6
|41 - 28
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|29 - 34
|38
|11.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|12.
|1:1
|30
|9
|9
|12
|34 - 38
|36
|13.
|1:1
|30
|9
|9
|12
|34 - 42
|36
|14.
|29
|9
|8
|12
|37 - 40
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|30
|7
|10
|13
|26 - 41
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|1:1
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|14
|7
|2
|5
|20 - 14
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|11.
|1:1
|15
|4
|7
|4
|16 - 14
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|9.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|10.
|14
|5
|3
|6
|18 - 18
|18
|11.
|1:1
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|1:1
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9