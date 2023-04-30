Тур: 30. Стадион: Stadion Stali Mielec. Зрители: 6492
2:1
Конец матча
0'
0:1
9' ГолПетров Кирилл
1:1
40' ГолКрук Камиль
60' Желтая карточкаКрук Камиль
2:1
72' ГолКрук Камиль
90'+5
Ход матча
9'
0:1
40'
1:1
60'
72'
2:1
74
Крук
Камиль
18
Piotr
Wlazlo
66
Milos
Trojak
11
Ноно
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
74 Крук КамильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Piotr WlazloПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
- Нападающий
-
10 Мак МатеушНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
87 Rafal Mamla
-
23 Adrian Danek
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Сталь Мелец
Корона Кельце
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Said Hamulic
|9
|0.3
|Доманьски Мацей
|4 (1)
|0.13
|Piotr Wlazlo
|4 (2)
|0.13
|Саппинен Рауно
|3
|0.1
|Матрас Матеуш
|2
|0.07
|Мак Матеуш
|2
|0.07
|Крук Камиль
|2
|0.07
|Касперкевич Аркадиуш
|1
|0.03
|Жира Павел
|1
|0.03
|Ратайчик Адам
|1
|0.03
|Цепеля Бартломей
|1
|0.03
|Гербовски Фридерик
|1
|0.03
|Fabian Hiszpanski
|1
|0.03
|Koki Hinokio
|1
|0.03
|Флис Марцин
|0
|0
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Лебедински Миколай
|0
|0
|Leandro VIII
|0
|0
|Маж Пшемыслав
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|10 (3)
|0.33
|Шикавка Евгений
|6
|0.2
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.13
|Dawid Blanik
|2
|0.07
|Дякону Роналдо
|2
|0.07
|Петров Кирилл
|2
|0.07
|Малярчик Петр
|2
|0.07
|Костож Кацпер
|2
|0.07
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Флис Марцин
|7
|0
|Piotr Wlazlo
|6
|0
|Матрас Матеуш
|4
|1
|Вальехо Алекс
|4
|1
|Касперкевич Аркадиуш
|4
|1
|Fabian Hiszpanski
|5
|0
|Крук Камиль
|5
|0
|Гетингер Крыстян
|3
|0
|Bartosz Mrozek
|3
|0
|Цепеля Бартломей
|2
|0
|Koki Hinokio
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Лебедински Миколай
|1
|0
|Саппинен Рауно
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Бараускас Доминикас
|1
|0
|Вольски Мацей
|1
|0
|Ратайчик Адам
|1
|0
|Said Hamulic
|1
|0
|David Poreba
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|7
|0
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Шпаковски Марчин
|5
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Такач Далибор
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Квецень Бартош
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Затор Доминик
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Корона Кельце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
15
Сталь Мелец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Корона Кельце
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
20
8
Волевые поражения
13
16
Сталь Мелец
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Корона Кельце
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
8
5
Волевые победы
25
9
Волевые поражения
17
31
Голы по времени матча
Забито
15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
8
47%
76-90
Пропущено
16
26
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
7
27%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
7
44%
4
15%
76-90
Забито
19
18
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
7
37%
4
22%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
1
5%
5
28%
76-90
Пропущено
23
16
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
6
38%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90
Забито
34
35
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
9
26%
6
17%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
7
21%
2
6%
61-75
4
12%
13
37%
76-90
Пропущено
39
42
13 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
7
18%
3
7%
1-15
2
5%
5
12%
16-30
4
10%
13
31%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
10
26%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1
Результаты матчей
Сталь Мелец
Корона Кельце
Точный счет
1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
123
510
510
213
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
123
78
411
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
246
1218
921
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|0:1
|30
|13
|10
|7
|41 - 29
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|1:0
|30
|10
|8
|12
|38 - 40
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|30
|10
|8
|12
|29 - 34
|38
|13.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|14.
|30
|9
|8
|13
|34 - 43
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|30
|7
|10
|13
|26 - 41
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|20 - 15
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|0:1
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|9.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9