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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 6492
Сталь Мелец
2:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
0:1
9' Гол
Петров Кирилл
1:1
40' Гол
Крук Камиль
60' Желтая карточка
Крук Камиль
2:1
72' Гол
Крук Камиль
90'+5
41
Bartosz
Mrozek
74
Крук
Камиль
21
Матрас
Матеуш
4
Флис
Марцин
17
Fabian
Hiszpanski
5
Вальехо
Алекс
18
Piotr
Wlazlo
23
Гетингер
Крыстян
8
Koki
Hinokio
9
Саппинен
Рауно
7
Доманьски
Мацей
73
Запытовски
Марцель
28
Годиньо
Маркус
2
Затор
Доминик
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
90
Петров
Кирилл
6
Jacek
Podgorski
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Сталь Мелец
3-4-3
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Корона Кельце

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Said Hamulic 9 0.3
Доманьски Мацей 4 (1) 0.13
Piotr Wlazlo 4 (2) 0.13
Саппинен Рауно 3 0.1
Матрас Матеуш 2 0.07
Мак Матеуш 2 0.07
Крук Камиль 2 0.07
Касперкевич Аркадиуш 1 0.03
Жира Павел 1 0.03
Ратайчик Адам 1 0.03
Цепеля Бартломей 1 0.03
Гербовски Фридерик 1 0.03
Fabian Hiszpanski 1 0.03
Koki Hinokio 1 0.03
Флис Марцин 0 0
Гетингер Крыстян 0 0
Лебедински Миколай 0 0
Leandro VIII 0 0
Маж Пшемыслав 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 10 (3) 0.33
Шикавка Евгений 6 0.2
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.13
Dawid Blanik 2 0.07
Дякону Роналдо 2 0.07
Петров Кирилл 2 0.07
Малярчик Петр 2 0.07
Костож Кацпер 2 0.07
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Adrian Danek 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флис Марцин 7 0
Piotr Wlazlo 6 0
Матрас Матеуш 4 1
Вальехо Алекс 4 1
Касперкевич Аркадиуш 4 1
Fabian Hiszpanski 5 0
Крук Камиль 5 0
Гетингер Крыстян 3 0
Bartosz Mrozek 3 0
Цепеля Бартломей 2 0
Koki Hinokio 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Лебедински Миколай 1 0
Саппинен Рауно 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Бараускас Доминикас 1 0
Вольски Мацей 1 0
Ратайчик Адам 1 0
Said Hamulic 1 0
David Poreba 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Шпаковски Марчин 5 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Такач Далибор 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Квецень Бартош 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Затор Доминик 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Корона Кельце
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
15
Сталь Мелец
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Корона Кельце
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

20
8

Волевые поражения

13
16
Сталь Мелец
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
27% (8)
50% (15)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
33% (10)
27% (8)
Корона Кельце
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
37% (11)
40% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
43% (13)
33% (10)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

8
5

Волевые победы

25
9

Волевые поражения

17
31

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
21 Не забивали 18
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
3
20%
8
47%
76-90

Пропущено

16
26
4 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
19%
0
0%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
7
27%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
2
13%
6
23%
61-75
7
44%
4
15%
76-90

Забито

19
18
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
4
21%
1
6%
1-15
1
5%
5
28%
16-30
7
37%
4
22%
31-45
3
16%
2
11%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
1
5%
5
28%
76-90

Пропущено

23
16
9 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
17%
3
19%
1-15
2
9%
1
6%
16-30
3
13%
6
38%
31-45
6
26%
2
13%
46-60
5
22%
2
13%
61-75
3
13%
2
13%
76-90

Забито

34
35
17 В 1-м тайме 16
17 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
11 Не забивали 6
5
15%
3
9%
1-15
3
9%
7
20%
16-30
9
26%
6
17%
31-45
6
18%
4
11%
46-60
7
21%
2
6%
61-75
4
12%
13
37%
76-90

Пропущено

39
42
13 В 1-м тайме 21
26 Во 2-м тайме 21
19 Пропускали первыми 17
23 Не пропускали 25
7
18%
3
7%
1-15
2
5%
5
12%
16-30
4
10%
13
31%
31-45
9
23%
7
17%
46-60
7
18%
8
19%
61-75
10
26%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Видзев Лодзь - Сталь Мелец 0:2 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1
Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1 Легия - Сталь Мелец 2:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Ракув 0:0 Радомьяк Радом - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Кишварда 2 - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Сталь Жешув 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:1 Варта Познань - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Заглембе Любин 3:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 1:1
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0
Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1 Корона Кельце - Ленчна 4:0 Корона Кельце - Видзев Лодзь 0:1

Результаты матчей

Сталь Мелец
Корона Кельце

Точный счет

1:1
4 раза 27%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

0:2
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
3 раза 20%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:2
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 37%
2
9 раз 30%
1
7 раз 23%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
1
15 раз 50%
2
8 раз 27%
0
6 раз 20%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
3
5
10
1.5
5
10
2
13
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
12
3
7
8
1.5
4
11
1
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
24
6
12
18
1.5
9
21
3
27
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 0:1 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Гурник Забже
 1:0 30 10 8 12 38 - 40 38
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 30 7 10 13 26 - 41 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 0:1 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
13.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
14.
Гурник Забже
 1:0 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 0:1 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 1:0 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • 69'
    Jakub Lukowski уходит с поля. Dawid Blanik выходит вместо него
  • Желтая карточка
    60'
    Крук Камиль получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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