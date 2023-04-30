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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: .
Лех
0:1
Перерыв
Гурник Забже
0'
23' Желтая карточка
Kanji Okunuki
38' Желтая карточка
Пачеко Даниэль
0:1
44' Гол
Daisuke Yokota

Ход матча

23'
 
Kanji Okunuki
38'
 
Пачеко Даниэль
44'
0:1
Daisuke Yokota
(Пачеко Даниэль)
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Гурник Забже
3.95
3.98
5.30
Все Коэффициенты
35
Беднарек
Филип
37
Шатка
Любомир
25
Дагерстол
Филип
15
Гургул
Михал
21
Скораш
Михал
2
Перейра
Жоэл
III
30
Квеквескири
Ника
6
Карлстрём
Йеспер
23
Вельде
Кристоффер
7
Соуза
Афонсу
90
Собех
Артур
1
Белица
Даниэль
2
Секулич
Борис
13
Бергстрём
Эмиль
3
Йенсен
Ричард
64
Янжа
Эрик
6
Расак
Дамиан
16
Ольковски
Павел
41
Daisuke
Yokota
7
Пачеко
Даниэль
33
Kanji
Okunuki
21
Кравчик
Пётр
Лех
3-5-2
Гурник Забже
4-1-4-1

История личных встреч

Лех
Гурник Забже

21 матч

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы

30 матчей

56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:2
К
0:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:2
Э
2:4
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
1:1
ЭГА
1:6
Э
3:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:3
Э
3:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
ТМС
0:0
OE
1:1
ТМС
4:0
OE
0:1

Голы

Всего голов

27
30

Голов в среднем за матч

1.93
1.88

Среднее время на гол

46
48

Всего голов

16
14

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

43
44

Голов в среднем за матч

1.43
1.47

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29

Среднее время на гол

62
61

Бомбардиры внутри турнира

Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 11 (4) 0.37
Скораш Михал 8 0.27
Соуза Афонсу 4 0.13
Вельде Кристоффер 4 0.13
Мархвиньски Филип 2 0.07
Шимчак Филип 2 0.07
Квеквескири Ника 2 0.07
Амарал Жоау 2 0.07
Собех Артур 2 0.07
Муравски Радослав 1 0.03
Карлстрём Йеспер 1 0.03
Цитаишвили Георгий 1 0.03
Милич Антонио 1 0.03
Червински Алан 0 0
Ребошу Педру 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Дагерстол Филип 0 0
Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 8 (3) 0.27
Подольски Лукас 5 0.17
Кравчик Пётр 4 (1) 0.13
Kanji Okunuki 4 0.13
Палюшек Александр 3 0.1
Дадок Роберт 3 0.1
Янжа Эрик 2 0.07
Бергстрём Эмиль 2 0.07
Пачеко Даниэль 1 0.03
Йенсен Ричард 1 0.03
Новак Бартош 1 0.03
Daisuke Yokota 1 0.03
Ван ден Хурк Антони 1 0.03
Ольковски Павел 1 0.03
Яницки Рафал 0 0
Секулич Борис 0 0
Войтушек Норберт 0 0

Карточки

Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ника 7 0
Вельде Кристоффер 6 0
Муравски Радослав 4 1
Карлстрём Йеспер 5 0
Скораш Михал 5 0
Дуглас Барри 3 1
Исхак Микаэль 4 0
Червински Алан 4 0
Перейра Жоэл III 3 0
Ба-Луа Адриэль 3 0
Соуза Афонсу 3 0
Шимчак Филип 3 0
Саламон Бартош 2 0
Беднарек Филип 2 0
Милич Антонио 2 0
Цитаишвили Георгий 2 0
Мархвиньски Филип 2 0
Собех Артур 1 0
Шатка Любомир 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Амарал Жоау 1 0
Пиньот Максимилиан 1 0
Гургул Михал 1 0
Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янжа Эрик 10 0
Мвондо Жан 8 0
Пачеко Даниэль 7 0
Йенсен Ричард 5 1
Палюшек Александр 6 0
Подольски Лукас 4 0
Врховец Блаж 4 0
Дадок Роберт 4 0
Kanji Okunuki 4 0
Щесняк Криспин 4 0
Ван ден Хурк Антони 3 0
Яницки Рафал 3 0
Бергстрём Эмиль 3 0
Расак Дамиан 3 0
Влодарчик Шимон 3 0
Коцке Йонатан 2 0
Белица Даниэль 2 0
Кравчик Пётр 2 0
Jakub Szymanski 2 0
Бролль Кевин 0 1
Секулич Борис 1 0
Холевяк Матеуш 1 0
Манне Аласана 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Dariusz Stalmach 1 0

Результаты матчей

Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

5
7
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
14

Волевые поражения

20
16
Лех
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
55% (16)
34% (10)
Гурник Забже
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

4
16

Волевые поражения

25
23

Голы по времени матча

Забито

20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
1
5%
6
32%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
6
30%
2
11%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
7
41%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Пропущено

14
21
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
9
43%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

41
39
16 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
7
17%
8
21%
31-45
5
12%
8
21%
46-60
9
22%
5
13%
61-75
11
27%
5
13%
76-90

Пропущено

28
38
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
18%
5
13%
1-15
3
11%
7
18%
16-30
5
18%
12
32%
31-45
5
18%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1

Результаты матчей

Лех
Гурник Забже

Точный счет

1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Лех
Гурник Забже

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
4
5
9
1.5
5
10
2
12
2.5
3
12
1
13
3.5
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
8
1.5
5
9
1
14
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
5
0.5
Больше Меньше
21
8
12
17
1.5
10
19
3
26
2.5
5
24
1
28
3.5
1
28
1
28
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 0:1 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 29 11 8 10 36 - 29 41
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Гурник Забже
 1:0 30 10 8 12 38 - 40 38
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 30 7 10 13 26 - 41 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 29 4 9 16 28 - 46 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 14 7 4 3 19 - 8 25
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 0:1 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
13.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
14.
Гурник Забже
 1:0 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 0:1 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 1:0 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 14 1 3 10 12 - 24 6
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Пачеко Даниэль сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Daisuke Yokota бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Пачеко Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Kanji Okunuki получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лех
Ничья
Гурник Забже
3.95
3.98
5.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лех 0:1 Гурник Забже онлайн

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