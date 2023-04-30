Тур: 30. Стадион: Городской стадион Познань.
0:1
Перерыв
Ход матча
23'
38'
44'
0:1
15
Гургул
Михал
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Лех
Гурник Забже
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.88
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
43
44
Голов в среднем за матч
1.43
1.47
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
61
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.37
|Скораш Михал
|8
|0.27
|Соуза Афонсу
|4
|0.13
|Вельде Кристоффер
|4
|0.13
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Собех Артур
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.27
|Подольски Лукас
|5
|0.17
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.13
|Kanji Okunuki
|4
|0.13
|Палюшек Александр
|3
|0.1
|Дадок Роберт
|3
|0.1
|Янжа Эрик
|2
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.07
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Daisuke Yokota
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Щесняк Криспин
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Белица Даниэль
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Лех
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Гурник Забже
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
20
16
Лех
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
31% (9)
48% (14)
21% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
55% (16)
34% (10)
Гурник Забже
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (11)
28% (8)
34% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
38% (11)
28% (8)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
20
19
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
10%
2
11%
1-15
3
15%
3
16%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
1
5%
6
32%
46-60
4
20%
3
16%
61-75
6
30%
2
11%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
14%
4
24%
16-30
3
21%
3
18%
31-45
3
21%
1
6%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
7
41%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
16 Не забивали 18
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
9
43%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
41
39
16 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 14
5 Не забивали 8
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
7
17%
8
21%
31-45
5
12%
8
21%
46-60
9
22%
5
13%
61-75
11
27%
5
13%
76-90
Пропущено
28
38
13 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 21
5
18%
5
13%
1-15
3
11%
7
18%
16-30
5
18%
12
32%
31-45
5
18%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1
Результаты матчей
Лех
Гурник Забже
Точный счет
1:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
2:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 14%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
9 раз 31%
0
5 раз 17%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
11 раз 38%
0
8 раз 28%
2
5 раз 17%
3
4 раза 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
114
59
510
212
312
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
104
78
59
114
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
245
Больше Меньше
218
1217
1019
326
524
128
128
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|0:1
|30
|13
|10
|7
|41 - 29
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|29
|11
|8
|10
|36 - 29
|41
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|1:0
|30
|10
|8
|12
|38 - 40
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|30
|10
|8
|12
|29 - 34
|38
|13.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|14.
|30
|9
|8
|13
|34 - 43
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|30
|7
|10
|13
|26 - 41
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|29
|4
|9
|16
|28 - 46
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|19 - 8
|25
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|0:1
|15
|7
|2
|6
|20 - 15
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|1:0
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|0:1
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|9.
|1:0
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|14
|1
|3
|10
|12 - 24
|6
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9