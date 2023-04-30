Тур: 30. Стадион: Городской стадион Познань. Зрители: 28112
0:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаKanji Okunuki
38' Желтая карточкаПачеко Даниэль
0:1
44' ГолDaisuke Yokota
90' Желтая карточкаБелица Даниэль
90'+6
Ход матча
23'
38'
44'
0:1
90'
15
Гургул
Михал
21
Скораш
Михал
90
Собех
Артур
64
Янжа
Эрик
21
Кравчик
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Собех АртурНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Антчак ЯкубПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван дер Бром Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
- Запасные игроки
-
31 Сокул ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Дадок РобертЗащитник
- Полузащитник
-
23 Мвондо ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Урбан Ян
История личных встреч
Лех
Гурник Забже
21 матч
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
23.8%
18 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 4 победы
30 матчей
56.7%
26.7%
16.6%
17 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.7%
36.7%
26.6%
11 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
18 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
27
30
Голов в среднем за матч
1.93
1.88
Среднее время на гол
46
48
Всего голов
16
14
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
43
44
Голов в среднем за матч
1.43
1.47
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
26
Больше 87%
Меньше 13%
4
17
Больше 57%
Меньше 43%
13
10
Больше 33%
Меньше 67%
20
3
Больше 10%
Меньше 90%
27
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
29
Среднее время на гол
62
61
Бомбардиры внутри турнира
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|0.37
|Скораш Михал
|8
|0.27
|Соуза Афонсу
|4
|0.13
|Вельде Кристоффер
|4
|0.13
|Мархвиньски Филип
|2
|0.07
|Шимчак Филип
|2
|0.07
|Квеквескири Ника
|2
|0.07
|Амарал Жоау
|2
|0.07
|Собех Артур
|2
|0.07
|Муравски Радослав
|1
|0.03
|Карлстрём Йеспер
|1
|0.03
|Цитаишвили Георгий
|1
|0.03
|Милич Антонио
|1
|0.03
|Червински Алан
|0
|0
|Ребошу Педру
|0
|0
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Дагерстол Филип
|0
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|8 (3)
|0.27
|Подольски Лукас
|5
|0.17
|Кравчик Пётр
|4 (1)
|0.13
|Kanji Okunuki
|4
|0.13
|Палюшек Александр
|3
|0.1
|Дадок Роберт
|3
|0.1
|Янжа Эрик
|2
|0.07
|Бергстрём Эмиль
|2
|0.07
|Пачеко Даниэль
|1
|0.03
|Йенсен Ричард
|1
|0.03
|Новак Бартош
|1
|0.03
|Daisuke Yokota
|1
|0.03
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|Ольковски Павел
|1
|0.03
|Яницки Рафал
|0
|0
|Секулич Борис
|0
|0
|Войтушек Норберт
|0
|0
Карточки
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ника
|7
|0
|Вельде Кристоффер
|6
|0
|Муравски Радослав
|4
|1
|Карлстрём Йеспер
|5
|0
|Скораш Михал
|5
|0
|Дуглас Барри
|3
|1
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Червински Алан
|4
|0
|Перейра Жоэл III
|3
|0
|Ба-Луа Адриэль
|3
|0
|Соуза Афонсу
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Беднарек Филип
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Цитаишвили Георгий
|2
|0
|Мархвиньски Филип
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Амарал Жоау
|1
|0
|Пиньот Максимилиан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янжа Эрик
|10
|0
|Мвондо Жан
|8
|0
|Пачеко Даниэль
|7
|0
|Йенсен Ричард
|5
|1
|Палюшек Александр
|6
|0
|Подольски Лукас
|4
|0
|Врховец Блаж
|4
|0
|Дадок Роберт
|4
|0
|Kanji Okunuki
|4
|0
|Щесняк Криспин
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|Яницки Рафал
|3
|0
|Бергстрём Эмиль
|3
|0
|Расак Дамиан
|3
|0
|Белица Даниэль
|3
|0
|Влодарчик Шимон
|3
|0
|Коцке Йонатан
|2
|0
|Кравчик Пётр
|2
|0
|Jakub Szymanski
|2
|0
|Бролль Кевин
|0
|1
|Секулич Борис
|1
|0
|Холевяк Матеуш
|1
|0
|Манне Аласана
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Dariusz Stalmach
|1
|0
Результаты матчей
Лех
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Гурник Забже
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
53% (8)
20% (3)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
5
7
Лех
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
67% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
53% (8)
47% (7)
Гурник Забже
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
14
Волевые поражения
20
16
Лех
40%
60%
8 побед 12 поражений
Первый тайм
30% (9)
47% (14)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (3)
57% (17)
33% (10)
Гурник Забже
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (12)
27% (8)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
4
16
Волевые поражения
25
23
Голы по времени матча
Забито
20
20
9 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 19
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
4
20%
4
20%
31-45
1
5%
6
30%
46-60
4
20%
3
15%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
1
7%
2
12%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
1
6%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
20%
7
41%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
17 Не забивали 19
1
5%
4
20%
1-15
3
14%
4
20%
16-30
3
14%
5
25%
31-45
4
19%
2
10%
46-60
5
24%
2
10%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Пропущено
14
21
7 В 1-м тайме 15
7 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
4
29%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
2
14%
9
43%
31-45
2
14%
2
10%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
41
40
16 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
3
7%
6
15%
1-15
6
15%
7
18%
16-30
7
17%
9
23%
31-45
5
12%
8
20%
46-60
9
22%
5
13%
61-75
11
27%
5
13%
76-90
Пропущено
29
38
14 В 1-м тайме 24
15 Во 2-м тайме 14
15 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 21
5
17%
5
13%
1-15
3
10%
7
18%
16-30
6
21%
12
32%
31-45
5
17%
3
8%
46-60
4
14%
4
11%
61-75
6
21%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Лех
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Лех 1:1 Фиорентина - Лех 2:3 Легия - Лех 2:2 Лех - Фиорентина 1:4
Лех - Варта Познань 2:0 Лех - Погонь Щецин 2:2 Видзев Лодзь - Лех 1:2 Юргорден - Лех 0:3 Пяст - Лех 1:1 Лех - Юргорден 2:0 Лех - Лехия Гданьск 5:0 Шлёнск - Лех 2:1 Лех - Будё-Глимт 1:0 Лех - Заглембе Любин 1:2 Будё-Глимт - Лех 0:0 Висла Плоцк - Лех 0:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Ганза 0:0
Гурник Забже
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гурник Забже - Шлёнск 2:0 Заглембе Любин - Гурник Забже 0:2 Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:0
Ракув - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Висла Плоцк 3:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Гурник Забже - Легия 0:1 Сталь Мелец - Гурник Забже 0:1 Ракув - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 ЦСКА София - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Алемания 2:1 Санфречче Хиросима - Гурник Забже 1:1 Рот-Вайсс Эссен - Гурник Забже 1:3 Гурник Забже - Легница 3:1 Гурник Забже - Подбескидзе 1:0 Гурник Забже - Одра Ополе 4:1
Результаты матчей
Лех
Гурник Забже
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
3
3 раза 20%
2
2 раза 13%
Точный счет
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
0:1
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 40%
2
9 раз 30%
0
6 раз 20%
3
2 раза 7%
5
1 раз 3%
1
12 раз 40%
0
8 раз 27%
2
5 раз 17%
3
4 раза 13%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лех
Гурник Забже
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
510
510
213
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
114
78
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
246
Больше Меньше
228
1218
1020
327
525
129
129
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9