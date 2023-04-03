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  3. Румыния: Superliga Championship Group
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Сепси
1:2
Второй тайм: 75'
Steaua Bucharest II
0'
1:0
6' Гол в свои ворота
Радунович Ристо
1:1
8' Гол
Компаньо Андреа
1:2
19' Гол
Коман Флоринел
21' Желтая карточка
Коман Флоринел
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Шафранко Павол
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
82
Ниняй
Бранислав
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
77
Аганович
Аднан
9
Тудорие
Александру
18
Шафранко
Павол
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
27
Олару
Дариус
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
Сепси
Steaua Bucharest II
  • Второй тайм
  • 73'
    Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 73'
    Тамм Йоонас успешно блокирует удар.
  • 72'
    Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 72'
    Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 72'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 71'
    Сепси контролирует мяч.
  • 71'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 70'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
  • 70'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 69'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 67'
    Сепси контролирует мяч.
  • 67'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сепси отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    64'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 64'
    Тактическая замена. Родригес Хонатан II уходит с поля и его заменяет Папа Энрико
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    • 60'
      Сепси контролирует мяч.
    • 60'
      Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
    • 59'
      Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 59'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      59'
      Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 59'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      58'
      Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Олару Дариус
    • 58'
      Попеску Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 58'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 57'
      Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 57'
      ФКСБ начинает контратаку
    • 57'
      Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 56'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 56'
      Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 56'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      55'
      Родригес Хонатан II из команды Сепси опасно и грубо сыграл. Олару Дариус пострадал.
    • 55'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
    • 55'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      54'
      Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 54'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • Фол, нарушение
      53'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Радунович Ристо
    • 53'
      Сепси контролирует мяч.
    • 53'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 52'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 52'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 52'
      Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 52'
      Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      51'
      Судья сигнализирует, что Попеску Овидиу из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Паун Николае
    • 50'
      Контроль мяча: Сепси: 52%, ФКСБ: 48%.
    • 50'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Офсайд
      49'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ в офсайде
    • Угловой
      49'
      Радунович Ристо из команды ФКСБ разыграл угловой с правого угла.
    • 48'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      46'
      Шафранко Павол наказан за толчок Adrian Sut
    • 46'
      Тактическая замена. Эджума Малком уходит с поля и его заменяет Попеску Овидиу
    • 46'
      Тактическая замена. Кордя Андрей уходит с поля и его заменяет Микулеску Давид
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Команда ФКСБ играла лучше в этом тайме.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
    • Фол, нарушение
      47'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Бэлаша Михай заработал фол
    • 46'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • Фол, нарушение
      45'
      Тамм Йоонас наказан за толчок Тудорие Александру
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 52%, ФКСБ: 48%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Судья сигнализирует, что Кордя Андрей из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Думитреску Андрес
    • 44'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 44'
      Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 44'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 43'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      42'
      Дава Джойским из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Бэлаша Михай пострадал.
    • 42'
      Тудорие Александру из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Фол, нарушение
      41'
      Судья сигнализирует, что Думитреску Андрес из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Кордя Андрей
    • 40'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 54%, ФКСБ: 46%.
    • Фол, нарушение
      40'
      Судья сигнализирует, что Тудорие Александру из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Adrian Sut
    • 39'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      39'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Олару Дариус
    • 38'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 37'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • Фол, нарушение
      36'
      Судья сигнализирует, что Шафранко Павол из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Тамм Йоонас
    • 36'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      35'
      Бэлаша Михай наказан за толчок Кордя Андрей
    • 35'
      Контроль мяча: Сепси: 55%, ФКСБ: 45%.
    • 35'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      33'
      Олару Дариус из команды ФКСБ толкнул локтем оппонента. Это Marius Stefanescu заработал фол
    • 32'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Фол, нарушение
      32'
      Олару Дариус наказан за толчок Бэлаша Михай
    • 31'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 31'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 31'
      Шанс! Шафранко Павол из команды Сепси пробил головой, но мимо
    • Угловой
      30'
      Marius Stefanescu из команды Сепси подал угловой справа.
    • 29'
      Хорошую попытку сделал Marius Stefanescu. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Тудорие Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 29'
      Димитров Радослав из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Сепси контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 28'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 28'
      Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
    • 27'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 27'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      26'
      Marius Stefanescu наказан за толчок Коман Флоринел
    • 25'
      Сепси начинает контратаку
    • Угловой
      25'
      Олару Дариус навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 53%, ФКСБ: 47%.
    • 24'
      Паун Николае из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      24'
      Коман Флоринел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 24'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Бэлаша Михай ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 23'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 22'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Желтая карточка
      22'
      Коман Флоринел совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • Фол, нарушение
      21'
      Судья сигнализирует, что Коман Флоринел из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Marius Stefanescu
    • 21'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 21'
      Олару Дариус не смог попасть в створ ударом издали
    • 21'
      Сореску Деян создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 20'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, ФКСБ: 43%.
    • 19'
      Радунович Ристо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с правой ноги!
    • 19'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 19'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 19'
      Паун Николае оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 18'
      Аганович Аднан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 18'
      Сепси пытается что-то создать.
    • Угловой
      17'
      Кордя Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 16'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 16'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Сепси контролирует мяч.
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, ФКСБ: 44%.
    • 14'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Угловой
      14'
      Adrian Sut навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Думитреску Андрес ослабляет давление, выбив мяч.
    • Угловой
      13'
      Adrian Sut навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 12'
      Хорошую попытку сделал Аганович Аднан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 12'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 12'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Удар от ворот произведет ФКСБ
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 57%, ФКСБ: 43%.
    • 10'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • Описание гола
      9'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Компаньо Андреа из команды ФКСБ. Классный гол!
    • 8'
      ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • Фол, нарушение
      8'
      Паун Николае из команды Сепси заходит слишком далеко, он валит Эджума Малком.
    • 7'
      Adrian Sut пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 7'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - Радунович Ристо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 6'
      Кордя Андрей из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      6'
      Marius Stefanescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Тамм Йоонас успешно блокирует удар.
    • 5'
      Аганович Аднан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 5'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Сепси контролирует мяч.
    • 4'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      4'
      Судья сигнализирует, что Компаньо Андреа из команды ФКСБ поставил подножку. Пострадал Димитров Радослав
    • 4'
      ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Сепси контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      3'
      Коман Флоринел из команды ФКСБ опасно и грубо сыграл. Родригес Хонатан II пострадал.
    • 3'
      ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Roland Niczuly держит все под контролем
    • 2'
      Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      ФКСБ пытается что-то создать.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      ФКСБ контролирует мяч.
    • Фол, нарушение
      1'
      Судья сигнализирует, что Димитров Радослав из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Коман Флоринел
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ФКСБ начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Сепси 1:2 Steaua Bucharest II онлайн

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    Steaua Bucharest II
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