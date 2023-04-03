Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

59' Матч возобновлен

59' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Marius Stefanescu наказан за толчок Радунович Ристо

53' Удар от ворот произведет Сепси

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шафранко Павол наказан за толчок Adrian Sut