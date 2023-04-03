Тур: 2. Стадион: Stadionul Sepsi. Главный судья: Колтеску Себастьян
1:2
Конец матча
0'
1:0
6' Гол в свои воротаРадунович Ристо
1:1
8' ГолКомпаньо Андреа
1:2
19' ГолКоман Флоринел
21' Желтая карточкаКоман Флоринел
63' Undefined phrase: football_event_Шафранко Павол
90' Желтая карточкаГеорге Ион
90' Желтая карточкаАганович Аднан
90'+8
Ход матча
6'
1:0
8'
1:1
19'
21'
63'
90'
90'
Владение мячом
44
Бэлаша
Михай
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
98
Кордя
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
67 Папа ЭнрикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ахабар АнассНападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
-
27 Rares Ispas
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Сепси - Брашов 1:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Университатя Крайова 4:0 Стяуа - Сепси 1:0
Сепси - ЧФР Клуж 2:2 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 Сепси - Германнштадт 2:1 Ботошани - Сепси 1:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:2 Миовени - Сепси 1:1 Рапид Бухарест - Сепси 3:0 Сепси - Богемианс 2:2 Габала - Сепси 2:2 Радомьяк Радом - Сепси 1:2 Сепси - Университатя 2:1 Сепси - Волунтари 1:1 Сепси - Волунтари 4:0 УТА Арад - Сепси 1:4 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Петролул Плоешти 2:0