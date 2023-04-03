Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

90' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

89' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет ФКСБ

86' Аганович Аднан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Дава Джойским выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

81' Тактическая замена. Marius Stefanescu уходит с поля и его заменяет Георге Ион

80' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Рондон Марио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Хорошую попытку сделал Папа Энрико . Удар в створ, но вратарь начеку

78' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Тактическая замена. Adrian Sut уходит с поля и его заменяет Кристя Юлиан

77' Паун Николае навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре

73' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

72' Думитреску Андрес из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

70' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

67' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Сепси отменен из-за положения "вне игры".

64' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

63' Г О О О О Л - Шафранко Павол забивает ударом с левой ноги!

63' Думитреску Андрес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Сепси

59' Marius Stefanescu ослабляет давление, выбив мяч.

59' Матч возобновлен

59' Олару Дариус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Игрок из команды ФКСБ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

57' Marius Stefanescu нанес удар, но тот был заблокирован.

56' Бэлаша Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Adrian Sut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Матч возобновлен

54' Тарновану Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Marius Stefanescu наказан за толчок Радунович Ристо

53' Удар от ворот произведет Сепси

52' Удар от ворот произведет ФКСБ

52' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Marius Stefanescu создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника

47' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Микулеску Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Шафранко Павол наказан за толчок Adrian Sut