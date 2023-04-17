Тур: 4. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Ковач Иштван
2:1
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаНеделку Драгош
17' Желтая карточкаСореску Деян
29' Желтая карточкаБоли Кевин
1:0
35' ПенальтиКомпаньо Андреа
2:0
47' ГолКоман Флоринел
2:1
51' ГолСали Энес
90' Желтая карточкаКордя Андрей
90'+6
Ход матча
17'
29'
35'
1:0
47'
51'
2:1
90'
Владение мячом
22
Сореску
Деян
16
Тамм
Йоонас
27
Олару
Дариус
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
18
Артян
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Сореску ДеянЗащитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
17 Кристя ЮлианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Кордя АндрейНападающий
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Основной состав
-
12 Айоани МихайВратарь
-
25 Кики ДавидЗащитник
-
17 Ларие ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Сырбу ДанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сали ЭнесНападающий
-
-
-
Главный тренер: Георге Хаджи
Бомбардиры внутри турнира
Спорт Тим Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коман Флоринел
|3
|1
|Компаньо Андреа
|2 (1)
|0.67
|Радунович Ристо
|0
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грамени Константин
|2
|0.5
|Adrian Mazilu
|1
|0.25
|Неделку Драгош
|1
|0.25
|Мунтяну Луис
|1
|0.25
|Сали Энес
|1
|0.25
|Ларие Йонуц
|1 (1)
|0.25
|Алибек Денис
|0
|0
|Балута Тудор
|0
|0
Карточки
Спорт Тим Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|1
|0
|Кристя Юлиан
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Олару Дариус
|1
|0
|Дава Джойским
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
Вииторул Констанца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боли Кевин
|2
|0
|Сырбу Дан
|2
|0
|Алибек Денис
|1
|0
|Неделку Драгош
|1
|0
|Артян Андрей
|1
|0
|Сали Энес
|1
|0
|Борза Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Спорт Тим Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
2
Спорт Тим Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
5
Спорт Тим Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
4
7
Голы по времени матча
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Спорт Тим Бухарест
(2 матча)
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 поражений
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2
Результаты матчей
Спорт Тим Бухарест
Вииторул Констанца
Точный счет
2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Спорт Тим Бухарест
Вииторул Констанца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|39
|2.
|4
|1
|3
|0
|6 - 5
|38
|3.
|4
|1
|2
|1
|7 - 6
|32
|4.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|5.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|28
|6.
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|24
|7.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|38
|2.
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|37
|3.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|30
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|28
|2.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|27
|3.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|21
|4.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|7.
|0
|-
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
|Спорт Тим Бухарест
|Коман Флоринел
|3
|Университатя Крайова
|Кольич Элвир
|2 (1)
|Сепси
|Тудорие Александру
|2
|Университатя Крайова
|Маркович Йован
|2
|Университатя Крайова
|Кымпану Георге
|2
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|1 2
|Рапид Бухарест
|Костаче Ионуц
|1 1
|Вииторул Констанца
|Боли Кевин
|2
|ЧФР Клуж
|Мухар Карло
|2
|Университатя Крайова
|Баярам Штефан
|2