Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Попеску Михай не смог попасть в створ ударом издали

89' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

88' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Joyskim Dawa ослабляет давление, выбив мяч.

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Ох, нехорошо это выглядит. Омрани Билель получил травму и медбригада забирает его с поля.

86' Омрани Билель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Микулеску Давид создает голевую возможность для своего партнера по команде.

85' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

83' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

83' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Сореску Деян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Артян Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' Кики Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Игрок из команды Вииторул Констанца делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

75' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

74' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Радунович Ристо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Попеску Михай наказан за толчок Joyskim Dawa

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Попеску Михай получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Попеску Михай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Кордя Андрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

68' Оооо... вот это был удар! Joyskim Dawa должен был забить с этой позиции.

68' Шанс! Joyskim Dawa из команды Спорт Тим Бухарест пробил головой, но мимо

67' Матч возобновлен

66' Octavian Popescu получил травму и заменен. Кордя Андрей выходит на поле.

66' Octavian Popescu на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Балута Тудор выиграл воздушное противоборство у Adrian Sut.

59' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

59' Сали Энес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Octavian Popescu из команды Спорт Тим Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Алибек Денис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Вииторул Констанца совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Adrian Sut ослабляет давление, выбив мяч.

54' Вииторул Констанца идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Олару Дариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Mihai Aioani взял и забрал мяч на выходе

52' Г О О О О Л - Сали Энес первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

51' Алибек Денис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе

50' Octavian Popescu пробует нанести удар издали, но Mihai Aioani держит все под контролем

50' Эджума Малком выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Боли Кевин плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

47' Фантастический гол, где все сам сделал Коман Флоринел

47' Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с левой ноги!

47' Радунович Ристо создает голевую возможность для своего партнера по команде.