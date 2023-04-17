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  4. Суперлига. Чемпионская группа 2022-2023

Румыния: Суперлига. Чемпионская группа

Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Спорт Тим Бухарест
2:1
Конец матча
Вииторул Констанца
0'
9' Желтая карточка
Неделку Драгош
17' Желтая карточка
Сореску Деян
29' Желтая карточка
Боли Кевин
1:0
35' Пенальти
Компаньо Андреа
2:0
47' Гол
Коман Флоринел
2:1
51' Гол
Сали Энес
90' Желтая карточка
Кордя Андрей
90'+6
32
Тарновану
Стефан
22
Сореску
Деян
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
33
Радунович
Ристо
18
Эджума
Малком
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
10
Попеску
Октавиан
96
Компаньо
Андреа
7
Коман
Флоринел
12
Айоани
Михай
25
Кики
Давид
17
Ларие
Йонуц
5
Боли
Кевин
27
Борза
Себастьян
18
Артян
Андрей
16
Неделку
Драгош
24
Грамени
Константин
26
Adrian
Mazilu
7
Алибек
Денис
9
Мунтяну
Луис
Спорт Тим Бухарест
Вииторул Констанца

Бомбардиры внутри турнира

Спорт Тим Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коман Флоринел 3 1
Компаньо Андреа 2 (1) 0.67
Радунович Ристо 0 0
Вииторул Констанца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грамени Константин 2 0.5
Adrian Mazilu 1 0.25
Неделку Драгош 1 0.25
Мунтяну Луис 1 0.25
Сали Энес 1 0.25
Ларие Йонуц 1 (1) 0.25
Алибек Денис 0 0
Балута Тудор 0 0

Карточки

Спорт Тим Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 1 0
Кристя Юлиан 1 0
Сореску Деян 1 0
Олару Дариус 1 0
Дава Джойским 1 0
Кордя Андрей 1 0
Вииторул Констанца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боли Кевин 2 0
Сырбу Дан 2 0
Алибек Денис 1 0
Неделку Драгош 1 0
Артян Андрей 1 0
Сали Энес 1 0
Борза Себастьян 1 0

Результаты матчей

Спорт Тим Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
2
Спорт Тим Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
5
Спорт Тим Бухарест
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Вииторул Констанца
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
3
43%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Спорт Тим Бухарест
(2 матча)
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 поражений
ЧФР Клуж - Спорт Тим Бухарест 1:1 Сепси - Спорт Тим Бухарест 1:2
Вииторул Констанца
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вииторул Констанца - Университатя Крайова 3:2 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 1:1 Вииторул Констанца - Сепси 2:1 Вииторул Констанца - Рапид Бухарест 2:1
Университатя - Вииторул Констанца 2:0 Вииторул Констанца - Сепси 2:0 УТА Арад - Вииторул Констанца 0:1 Вииторул Констанца - Петролул Плоешти 2:0 Арджеш - Вииторул Констанца 0:0 Вииторул Констанца - Университатя Крайова 2:1 Стяуа - Вииторул Констанца 2:3 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Волунтари - Вииторул Констанца 1:1 Германнштадт - Вииторул Констанца 4:0 Вииторул Констанца - ЧФР Клуж 0:0 Вииторул Констанца - Ботошани 8:0 Киндия Тырговиште - Вииторул Констанца 1:1 Рапид Бухарест - Вииторул Констанца 0:2 Вииторул Констанца - Миовени 2:1 Университатя Крайова - Вииторул Констанца 1:2

Результаты матчей

Спорт Тим Бухарест
Вииторул Констанца

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Спорт Тим Бухарест
Вииторул Констанца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 4 2 1 1 7 - 6 39
2.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 6 - 5 38
3.
Университатя Крайова
 4 1 2 1 7 - 6 32
4.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
5.
Рапид Бухарест
 4 0 2 2 4 - 8 28
6.
Сепси
 4 1 0 3 5 - 6 24
7.
Спорт Тим Бухарест
 3 2 1 0 5 - 3 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вииторул Констанца
 2 2 0 0 5 - 3 38
2.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 4 37
3.
Стяуа
 1 0 1 0 1 - 1 30
4.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Спорт Тим Бухарест
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Сепси
 2 1 0 1 3 - 2 3
7.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 1 - 1 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 2 0 1 1 3 - 4 28
2.
Рапид Бухарест
 3 0 1 2 3 - 7 27
3.
Сепси
 2 0 0 2 2 - 4 21
4.
Спорт Тим Бухарест
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Вииторул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
7.
Стяуа
 0 - 0
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Топ бомбардиров
Спорт Тим Бухарест Коман Флоринел 3
Университатя Крайова Кольич Элвир 2 (1)
Сепси Тудорие Александру 2
Университатя Крайова Маркович Йован 2
Университатя Крайова Кымпану Георге 2
Весь список

Топ нарушителей
Сепси Ниняй Бранислав 1 2
Рапид Бухарест Костаче Ионуц 1 1
Вииторул Констанца Боли Кевин 2
ЧФР Клуж Мухар Карло 2
Университатя Крайова Баярам Штефан 2
Весь список
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