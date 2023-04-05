Тур: 8. Стадион: ААМИ Парк.
2:1
Конец матча
0'
1:0
11' ГолО'Нил Эйден
25' Желтая карточкаО'Нил Эйден
43' Желтая карточкаМакларен Джейми
2:0
57' ГолО'Нил Эйден
58' Желтая карточкаРодерик Миранда
80' Желтая карточкаКамау Брюс
2:1
90' ГолNishan Velupillay
90'+5
Ход матча
11'
25'
43'
57'
2:0
58'
67'
80'
90'
2:1
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
14
Бериша
Валон
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
38 Бос ДжорданЗащитник
-
13 О'Нил ЭйденПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Max Caputo
-
-
18 Jordon Hall
-
Главный тренер: Видошич Радо
- Основной состав
-
20 Иззо ПолВратарь
-
16 Нигро СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фолами БенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
4 Rai IV
-
-
Главный тренер: Попович Энтони
История личных встреч
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед
41 матч
34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед
Первый тайм
31.7%
39%
29.3%
13 побед 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
32
Голов в среднем за матч
1.74
1.45
Среднее время на гол
51
61
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.59
1.37
Среднее время на гол
56
65
Всего голов
68
58
Голов в среднем за матч
1.66
1.41
Тотал матчей
2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макларен Джейми
|16 (6)
|0.8
|Леки Мэттью
|6
|0.3
|Тилио Марко
|5
|0.25
|О'Нил Эйден
|5
|0.25
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0.2
|Нэббаут Эндрю
|3
|0.15
|Бериша Валон
|1 (1)
|0.05
|Беренгер Флорен
|1
|0.05
|Бос Джордан
|1
|0.05
|Лам Томас
|1
|0.05
|Max Caputo
|1
|0.05
|Гуд Кёртис
|0
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форнароли Бруно
|6 (1)
|0.32
|Бриллант Джошуа
|3
|0.16
|Бриммер Джейк
|2
|0.11
|Да Сильва Дамьен
|2
|0.11
|Д'Агостино Николас
|2
|0.11
|Nishan Velupillay
|2
|0.11
|Икономидис Крис
|1
|0.05
|Кадете
|1
|0.05
|Юрич Томи
|1
|0.05
|Fernando Romero III
|1
|0.05
|Родерик Миранда
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Камау Брюс
|0
|0
|Rai IV
|0
|0
|Фолами Бен
|0
|0
Карточки
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|4
|1
|Леки Мэттью
|4
|0
|Ван дер Венне Рихард
|4
|0
|О'Нил Эйден
|4
|0
|Джеймисон Скотт
|2
|1
|Рейш Нуну
|3
|0
|Гомулка Тарас
|1
|1
|Бериша Валон
|2
|0
|Нэббаут Эндрю
|2
|0
|Тилио Марко
|2
|0
|Тэлбот Каллум
|2
|0
|Бос Джордан
|2
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Макларен Джейми
|1
|0
|Гловер Том
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадете
|5
|0
|Бриллант Джошуа
|3
|1
|Родерик Миранда
|4
|0
|Икономидис Крис
|2
|1
|Форнароли Бруно
|3
|0
|Броксхэм Ли
|3
|0
|Чапман Коннор
|3
|0
|Rai IV
|3
|0
|Нани Луиш
|2
|0
|Да Сильва Дамьен
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Fernando Romero III
|0
|1
|Иззо Пол
|1
|0
|Констандопулос Натан
|1
|0
|Камау Брюс
|1
|0
|Нигро Стефан
|1
|0
|Фолами Бен
|1
|0
|Бриммер Джейк
|1
|0
|Смит Ноа
|1
|0
Результаты матчей
Мельбурн Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
6
5
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Волевые поражения
11
9
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Мельбурн Виктори
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
17
14
Голы по времени матча
Забито
28
10
14 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
2
20%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
2
7%
2
20%
61-75
8
29%
3
30%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
3
20%
76-90
Забито
15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
5
33%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90
Пропущено
14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Забито
43
22
21 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
7
16%
1
5%
1-15
9
21%
3
14%
16-30
5
12%
3
14%
31-45
6
14%
7
32%
46-60
4
9%
2
9%
61-75
12
28%
6
27%
76-90
Пропущено
28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
11%
5
19%
1-15
7
25%
3
12%
16-30
4
14%
7
27%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
29%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
Результаты матчей
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Точный счет
2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 40%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Тоталы голов в матче
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
36
56
27
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
63
28
27
19
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
136
155
514
713
316
416
119
119
- — Выход в Финальную серию
- — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии
|Мельбурн Сити
|Макларен Джейми
|16 (1)
|Централ Кост Маринерс
|Каммингс Джейсон
|14 (3)
|Веллингтон Феникс
|Завада Оскар
|13 (1)
|Аделаида Юнайтед
|Гудвин Крейг
|8 (8)
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Боррьелло Брендон
|8 (3)
|Централ Кост Маринерс
|Brian Kaltak
|3 5
|Вестерн Юнайтед
|Рисдон Джош
|8
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Клеур Габриэль
|8
|Вестерн Юнайтед
|Лакруа Лео
|1 5
|Аделаида Юнайтед
|Халлоран Бен
|1 5