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  4. A-Лига (мужчины) 2022-2023

Австралия: A-Лига (мужчины)
2022-2023

Тур: 8. Стадион: .
Мельбурн Сити
2:1
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
1:0
11' Гол
О'Нил Эйден
25' Желтая карточка
О'Нил Эйден
43' Желтая карточка
Макларен Джейми
2:0
57' Гол
О'Нил Эйден
58' Желтая карточка
Родерик Миранда
80' Желтая карточка
Камау Брюс
2:1
90' Гол
Nishan Velupillay
90'+5
1
Гловер
Том
25
Тэлбот
Каллум
6
Лам
Томас
22
Гуд
Кёртис
38
Бос
Джордан
13
О'Нил
Эйден
15
Нэббаут
Эндрю
14
Бериша
Валон
10
Беренгер
Флорен
23
Тилио
Марко
9
Макларен
Джейми
20
Иззо
Пол
16
Нигро
Стефан
Да
Сильва
Дамьен
21
Родерик
Миранда
Кадете
11
Фолами
Бен
8
Бриллант
Джошуа
6
Чапман
Коннор
7
Икономидис
Крис
Fernando
Romero
III
10
Форнароли
Бруно
Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 16 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 13 побед

41 матч

34.1%
26.8%
39.1%
14 побед 11 ничьих 16 побед

Первый тайм

31.7%
39%
29.3%
13 побед 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

26.8%
41.5%
31.7%
11 побед 17 ничьих 13 побед

История матчей

AЛ(
3:2
AЛ(
0:2
AЛ(
3:0
1:1
2:2
1:1
7:0
0:6
2:1
1:2
0:0
1:1
1:1
1:2
1:2
0:1
1:2
2:1
1:2
КФ
0:2
1:4
2:2
2:1
3:2
3:0
3:0
3:0
1:0
5:2
4:0
1:3
0:0
2:1
1:2
1:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:0
ХАЛ
2:2
ХАЛ
1:3
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
32

Голов в среднем за матч

1.74
1.45

Среднее время на гол

51
61

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.59
1.37

Среднее время на гол

56
65

Всего голов

68
58

Голов в среднем за матч

1.66
1.41

Тотал матчей

2.5
37
Больше 90%
Меньше 10%
4
35
Больше 85%
Меньше 15%
6
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
7
Больше 17%
Меньше 83%
34
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макларен Джейми 16 (6) 0.8
Леки Мэттью 6 0.3
Тилио Марко 5 0.25
О'Нил Эйден 5 0.25
Ван дер Венне Рихард 4 0.2
Нэббаут Эндрю 3 0.15
Бериша Валон 1 (1) 0.05
Беренгер Флорен 1 0.05
Бос Джордан 1 0.05
Лам Томас 1 0.05
Max Caputo 1 0.05
Гуд Кёртис 0 0
Мельбурн Виктори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форнароли Бруно 6 (1) 0.32
Бриллант Джошуа 3 0.16
Бриммер Джейк 2 0.11
Да Сильва Дамьен 2 0.11
Д'Агостино Николас 2 0.11
Nishan Velupillay 2 0.11
Икономидис Крис 1 0.05
Кадете 1 0.05
Юрич Томи 1 0.05
Fernando Romero III 1 0.05
Родерик Миранда 0 0
Нани Луиш 0 0
Камау Брюс 0 0
Rai IV 0 0
Фолами Бен 0 0

Карточки

Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 4 1
Леки Мэттью 4 0
Ван дер Венне Рихард 4 0
О'Нил Эйден 4 0
Джеймисон Скотт 2 1
Рейш Нуну 3 0
Гомулка Тарас 1 1
Бериша Валон 2 0
Нэббаут Эндрю 2 0
Тилио Марко 2 0
Тэлбот Каллум 2 0
Бос Джордан 2 0
Гуд Кёртис 1 0
Макларен Джейми 1 0
Гловер Том 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадете 5 0
Бриллант Джошуа 3 1
Родерик Миранда 4 0
Икономидис Крис 2 1
Форнароли Бруно 3 0
Броксхэм Ли 3 0
Чапман Коннор 3 0
Rai IV 3 0
Нани Луиш 2 0
Да Сильва Дамьен 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Fernando Romero III 0 1
Иззо Пол 1 0
Констандопулос Натан 1 0
Камау Брюс 1 0
Нигро Стефан 1 0
Фолами Бен 1 0
Бриммер Джейк 1 0
Смит Ноа 1 0

Результаты матчей

Мельбурн Сити
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Мельбурн Виктори
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

6
5
Мельбурн Сити
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Мельбурн Виктори
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
7

Волевые поражения

11
9
Мельбурн Сити
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (10)
30% (6)
20% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Мельбурн Виктори
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

17
14

Голы по времени матча

Забито

28
10
14 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 0
9 Не забивали 12
6
21%
0
0%
1-15
4
14%
0
0%
16-30
4
14%
2
20%
31-45
4
14%
3
30%
46-60
2
7%
2
20%
61-75
8
29%
3
30%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
2
14%
4
27%
1-15
2
14%
1
7%
16-30
3
21%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
6
43%
3
20%
76-90

Забито

15
12
7 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
7%
1
8%
1-15
5
33%
3
25%
16-30
1
7%
1
8%
31-45
2
13%
4
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
27%
3
25%
76-90

Пропущено

14
11
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
5
36%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Забито

43
22
21 В 1-м тайме 7
22 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
7
16%
1
5%
1-15
9
21%
3
14%
16-30
5
12%
3
14%
31-45
6
14%
7
32%
46-60
4
9%
2
9%
61-75
12
28%
6
27%
76-90

Пропущено

28
26
14 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 14
16 Не пропускали 17
3
11%
5
19%
1-15
7
25%
3
12%
16-30
4
14%
7
27%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
3
11%
2
8%
61-75
8
29%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мельбурн Сити
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 1:1 Макартур - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 2:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 4:2
Мельбурн Сити - Сидней 3:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Перт Глори - Мельбурн Сити 2:4 Мельбурн Сити - Макартур 6:1 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 3:3 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 4:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:0 Сидней - Мельбурн Сити 2:1 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Перт Глори 4:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 2:2 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 0:2
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 2:0 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 1:2 Сидней - Мельбурн Виктори 1:0
Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:1 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 3:2 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 2:1 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 3:1 Мельбурн Виктори - Сидней 1:2 Перт Глори - Мельбурн Виктори 3:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:1 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:0 Макартур - Мельбурн Виктори 0:1 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 3:0 Мельбурн Виктори - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1

Результаты матчей

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Точный счет

2:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
2:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
3 раза 15%
2:1
3 раза 15%
0:2
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
4:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
6:1
1 раз 5%
1:2
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 40%
1
4 раза 20%
3
3 раза 15%
4
3 раза 15%
0
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Мельбурн Сити
Мельбурн Виктори

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
1.5
Больше Меньше
3
6
5
6
2.5
2
7
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
6
3
1.5
2
8
2
7
2.5
1
9
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
13
6
15
5
1.5
5
14
7
13
2.5
3
16
4
16
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 20 12 6 2 48 - 24 42
2.
Централ Кост Маринерс
 21 10 4 7 43 - 30 34
3.
Аделаида Юнайтед
 19 9 6 4 39 - 33 33
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 20 8 6 6 31 - 20 30
5.
Веллингтон Феникс
 21 8 6 7 34 - 34 30
6.
Перт Глори
 22 7 6 9 30 - 36 27
7.
Вестерн Юнайтед
 21 7 5 9 28 - 36 26
8.
Сидней
 19 7 4 8 28 - 32 25
9.
Макартур
 21 7 4 10 27 - 40 25
10.
Ньюкасл Джетс
 19 6 5 8 24 - 29 23
11.
Брисбен Роар
 20 4 7 9 16 - 27 19
12.
Мельбурн Виктори
 19 5 3 11 21 - 28 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 11 8 3 0 31 - 12 27
2.
Централ Кост Маринерс
 11 7 2 2 29 - 14 23
3.
Перт Глори
 11 6 4 1 20 - 15 22
4.
Аделаида Юнайтед
 9 6 2 1 21 - 11 20
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
6.
Веллингтон Феникс
 11 5 3 3 21 - 17 18
7.
Макартур
 10 5 2 3 16 - 12 17
8.
Вестерн Юнайтед
 10 4 3 3 11 - 13 15
9.
Ньюкасл Джетс
 10 4 2 4 17 - 16 14
10.
Мельбурн Виктори
 9 3 1 5 11 - 12 10
11.
Брисбен Роар
 9 2 4 3 5 - 7 10
12.
Сидней
 9 2 3 4 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сидней
 10 5 1 4 16 - 13 16
2.
Мельбурн Сити
 9 4 3 2 17 - 12 15
3.
Аделаида Юнайтед
 10 3 4 3 18 - 22 13
4.
Веллингтон Феникс
 10 3 3 4 13 - 17 12
5.
Централ Кост Маринерс
 10 3 2 5 14 - 16 11
6.
Вестерн Юнайтед
 11 3 2 6 17 - 23 11
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 9 2 4 3 13 - 11 10
8.
Ньюкасл Джетс
 9 2 3 4 7 - 13 9
9.
Брисбен Роар
 11 2 3 6 11 - 20 9
10.
Мельбурн Виктори
 10 2 2 6 10 - 16 8
11.
Макартур
 11 2 2 7 11 - 28 8
12.
Перт Глори
 11 1 2 8 10 - 21 5
  • — Выход в Финальную серию
  • — Выход в плей-офф за право играть в Финальной серии

Топ бомбардиров
Мельбурн Сити Макларен Джейми 16 (1)
Централ Кост Маринерс Каммингс Джейсон 14 (3)
Веллингтон Феникс Завада Оскар 13 (1)
Аделаида Юнайтед Гудвин Крейг 8 (8)
Вестерн Сидней Уондерерс Боррьелло Брендон 8 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Централ Кост Маринерс Brian Kaltak 3 5
Вестерн Юнайтед Рисдон Джош 8
Вестерн Сидней Уондерерс Клеур Габриэль 8
Вестерн Юнайтед Лакруа Лео 1 5
Аделаида Юнайтед Халлоран Бен 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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