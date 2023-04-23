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Англия: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Поусон Крейг
Брайтон
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 132
Брайтон 28% (37)
X 11.4% (15)
Манчестер Юнайтед 60.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.85
4.30
3.22
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Санчес
Роберт
13
Гросс
Паскаль
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
30
Эступиньян
Первис
25
Кайседо
Мойсес
10
Макаллистер
Алексис
7
Марч
Соломон
20
Энсисо
Хулио
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
20
Далот
Диогу
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Брайтон
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Брайтон
Манчестер Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.71

Среднее время на гол

54
126

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.86
1.83

Среднее время на гол

48
49

Всего голов

23
16

Голов в среднем за матч

1.77
1.23

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

50
73

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 3 0.75
Митома Каору 2 0.5
Ундав Дениз 2 0.5
Макаллистер Алексис 2 0.5
Гросс Паскаль 1 0.25
Марч Соломон 1 0.25
Лаллана Адам 1 0.25
Данк Льюис 1 0.25
Эступиньян Первис 0 0
Уэбстер Адам 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фред Сантос 2 0.5
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.5
Каземиро Карлос 2 0.5
Антони 1 0.25
Рэшфорд Маркус 1 (1) 0.25
Забитцер Марсель 1 0.25
Гарначо Алехандро 1 0.25
Шоу Люк 0 0
Вегхорст Ваут 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 1 0
Ундав Дениз 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 2 0
Фернандеш Бруну 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Маласиа Тирелл 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
10
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
5
50%
76-90

Пропущено

2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3
Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:1
4 раза 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
4 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:1
4 раза 100%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 100%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
2
2
3.5
2
2
4.5
1/8 финала
0 Бристоль Сити
3 Манчестер Сити
1 Бёрнли
0 Флитвуд Таун
1 Шеффилд Юнайтед
0 Тоттенхэм
1 Лестер
2 Блэкберн
0 Сток Сити
1 Брайтон
1 Саутгемптон
2 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Вест Хэм
2 Фулхэм
0 Лидс
1/4 финала
6 Манчестер Сити
0 Бёрнли
3 Шеффилд Юнайтед
2 Блэкберн
5 Брайтон
0 Гримсби
3 Манчестер Юнайтед
1 Фулхэм
1/2 финала
3 Манчестер Сити
0 Шеффилд Юнайтед
0 Брайтон
0 Манчестер Юнайтед
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Рексем Палл Мулин 8
Манчестер Сити Марез Рияд 5 (1)
Честерфилд Armando Dobra 4
Манчестер Сити Альварес Хулиан 3 (2)
Стивенэйдж Норрис Люк 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Флитвуд Таун Омокере Промис 3
Харрогейт Мэтток Джо 1 1
Рединг Кэрролл Эндрю 1 1
Форест Грин Dominic Bernard 1 1
Кардифф Сити Баган Джоэл 1 1
Весь список
  • До матча
  • Приветствую всех футбольных болельщиков и посетителей сетевого издания LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая матча 1/2 финала Кубка Англии, в котором "Брайтон" сыграет дома с "Манчестер Юнайтед". Трансляцию для Вас проведёт Михаил Белобородов. Добро пожаловать!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 апреля 2023, осталось 12 минут.

    Главный судья: Поусон Крейг

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Прогнозы 132
Брайтон 28% (37)
X 11.4% (15)
Манчестер Юнайтед 60.6% (80)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Манчестер Юнайтед
3.85
4.30
3.22
Все Коэффициенты
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед

Исход игры
Брайтон
27.8% (37)
Ничья
11.3% (15)
Манчестер Юнайтед
60.9% (81)
Тотал 2.5
Больше
70.09% (82)
Меньше
29.91% (35)
Обе команды забьют
Да
77.78% (91)
Нет
22.22% (26)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.3% (43)
2:1 Брайтон
19.5% (26)
1:1 Ничья
9% (12)
0:2 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
0:1 Манчестер Юнайтед
7.5% (10)
2:2 Ничья
2.3% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
2.3% (3)
3:1 Брайтон
1.5% (2)
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