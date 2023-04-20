Стадион: Уэмбли. Главный судья: Поусон Крейг
Позже
История личных встреч
Брайтон
Манчестер Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 9 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
23.1%
7.7%
69.2%
3 победы 1 ничья 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.71
Среднее время на гол
54
126
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.86
1.83
Среднее время на гол
48
49
Всего голов
23
16
Голов в среднем за матч
1.77
1.23
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
50
73
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|3
|0.75
|Митома Каору
|2
|0.5
|Ундав Дениз
|2
|0.5
|Макаллистер Алексис
|2
|0.5
|Гросс Паскаль
|1
|0.25
|Марч Соломон
|1
|0.25
|Лаллана Адам
|1
|0.25
|Данк Льюис
|1
|0.25
|Эступиньян Первис
|0
|0
|Уэбстер Адам
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фред Сантос
|2
|0.5
|Фернандеш Бруну
|2 (1)
|0.5
|Каземиро Карлос
|2
|0.5
|Антони
|1
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|1 (1)
|0.25
|Забитцер Марсель
|1
|0.25
|Гарначо Алехандро
|1
|0.25
|Шоу Люк
|0
|0
|Вегхорст Ваут
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|1
|0
|Ундав Дениз
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Маласиа Тирелл
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
10
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
7
0
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
1
17%
1
10%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
33%
5
50%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
1
100%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
10
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
15%
1
10%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
20%
46-60
1
8%
2
20%
61-75
5
38%
5
50%
76-90
Пропущено
2
6
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
1
17%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Челси - Брайтон 1:2 Тоттенхэм - Брайтон 2:1 Борнмут - Брайтон 0:2 Брайтон - Брентфорд 3:3
Брайтон - Гримсби 5:0 Брайтон - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Брайтон 2:2 Брайтон - Вест Хэм 4:0 Сток Сити - Брайтон 0:1 Брайтон - Фулхэм 0:1 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Борнмут 1:0 Брайтон - Ливерпуль 2:1 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Ливерпуль 3:0 Мидлсбро - Брайтон 1:5 Эвертон - Брайтон 1:4 Брайтон - Арсенал 2:4 Саутгемптон - Брайтон 1:3 Чарльтон - Брайтон 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Севилья 2:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 1:0
Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 3:1 Бетис - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 0:0 Манчестер Юнайтед - Бетис 4:1 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 7:0 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 2:0 Манчестер Юнайтед - Барселона 2:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Барселона - Манчестер Юнайтед 2:2 Лидс - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 2:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Юнайтед - Рединг 3:1
Результаты матчей
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
3:1
4 раза 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
3
4 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:5
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
3:1
4 раза 100%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
4 раза 100%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
|Рексем
|Палл Мулин
|8
|Честерфилд
|Armando Dobra
|4
|Манчестер Сити
|Альварес Хулиан
|3 (2)
|Стивенэйдж
|Норрис Люк
|3 (1)
|Бёртон
|Ошиладжа Адедеджи
|3 (1)
|Флитвуд Таун
|Омокере Промис
|3
|Харрогейт
|Мэтток Джо
|1 1
|Рединг
|Кэрролл Эндрю
|1 1
|Форест Грин
|Dominic Bernard
|1 1
|Кардифф Сити
|Баган Джоэл
|1 1
Прогнозы на матч Брайтон - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Брайтон
6.3% (2)
Ничья
9.4% (3)
Манчестер Юнайтед
84.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (20)
Меньше
33.33% (10)
Обе команды забьют
Да
73.33% (22)
Нет
26.67% (8)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
46.9% (15)
0:2 Манчестер Юнайтед
12.5% (4)
0:1 Манчестер Юнайтед
9.4% (3)
1:1 Ничья
9.4% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
6.3% (2)
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