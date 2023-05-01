Тур: 5.
3:4
Конец матча
0'
1:0
10' ГолАндерссон Маттиас
1:1
24' ГолБлумквист Александр
2:1
25' ГолFilip Bohman
3:1
35' ГолБркич Харис
53' Желтая карточкаВийтикко Микко
3:2
70' ГолЭнгблум Понтус
73' Желтая карточкаЛундгрен Фредрик
3:3
78' ГолБенгтссон Йохан
84' Желтая карточкаПичках Пайя
3:4
86' ГолБенгтссон Йохан
90' Желтая карточкаСимба Мунга
90' Вторая желтая карточкаСимба Мунга
90'+5
Ход матча
10'
24'
25'
2:1
35'
3:1
53'
70'
3:2
73'
78'
84'
86'
90'
90'
26
Бркич
Харис
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Оффия ГенриПолузащитник
-
17 Filip BohmanНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Per-Ola Ljung
- Основной состав
-
23 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Yonis Shino
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Треллеборг
Сундсвалль
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
0.75
Среднее время на гол
72
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.75
Среднее время на гол
51
51
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Filip Bohman
|3
|0.6
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0.4
|Бркич Харис
|1
|0.2
|Андерссон Маттиас
|1
|0.2
|Саид Мохаммед
|0
|0
|Бьеркен Фритьоф
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Андерссон Эрик
|2
|0.33
|Пичках Пайя
|2
|0.33
|Бенгтссон Йохан
|2
|0.33
|Энгблум Понтус
|1
|0.17
|Симба Мунга
|1
|0.17
|Халлениус Линус
|1
|0.17
|Блумквист Александр
|1
|0.17
|Стенсхаген Теодор
|1
|0.17
|Лундстрём Роберт
|0
|0
|Карстрем Йеспер
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дхайни Мухаммед-Али
|3
|0
|Карлссон Тобиас
|1
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Вийтикко Микко
|1
|0
|Бркич Харис
|1
|0
|Хёрберг Феликс
|1
|0
|Оффия Генри
|1
|0
|Filip Bohman
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерссон Эрик
|3
|0
|Симба Мунга
|1
|1
|Линдквист Расмус
|2
|0
|Пичках Пайя
|2
|0
|Лундгрен Фредрик
|1
|0
|Блумквист Александр
|1
|0
|Стенсхаген Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
3
0
Треллеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
9
Волевые поражения
0
2
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сундсвалль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
12
Волевые поражения
3
2
Голы по времени матча
Забито
5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1
Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0
Результаты матчей
Треллеборг
Сундсвалль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
32
42
14
15
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Утсиктенс
|Erik Westermark
|3
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3