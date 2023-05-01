  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Треллеборг
3:4
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
10' Гол
Андерссон Маттиас
1:1
24' Гол
Блумквист Александр
2:1
25' Гол
Filip Bohman
3:1
35' Гол
Бркич Харис
53' Желтая карточка
Вийтикко Микко
3:2
70' Гол
Энгблум Понтус
73' Желтая карточка
Лундгрен Фредрик
3:3
78' Гол
Бенгтссон Йохан
84' Желтая карточка
Пичках Пайя
3:4
86' Гол
Бенгтссон Йохан
90' Желтая карточка
Симба Мунга
90' Вторая желтая карточка
Симба Мунга
90'+5
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
19
Карлссон
Тобиас
4
Андерссон
Маттиас
23
Бедварссон
Бедвар
26
Бркич
Харис
8
Халльберг
Херман
24
Хёрберг
Феликс
10
Саид
Мохаммед
18
Оффия
Генри
17
Filip
Bohman
23
Молин
Густав
4
Блумквист
Александр
3
Лундгрен
Фредрик
6
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
13
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
8
Ludvig
Naavik
22
Симба
Мунга
21
Энгблум
Понтус
9
Халлениус
Линус
Треллеборг
4-2-3-1
Сундсвалль
3-4-3

История личных встреч

Треллеборг
Сундсвалль

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
1:1
А
1:6
А
1:0
А
2:0
А
2:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
0.75

Среднее время на гол

72
120

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.75

Среднее время на гол

51
51

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Filip Bohman 3 0.6
Дхайни Мухаммед-Али 2 0.4
Бркич Харис 1 0.2
Андерссон Маттиас 1 0.2
Саид Мохаммед 0 0
Бьеркен Фритьоф 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Андерссон Эрик 2 0.33
Пичках Пайя 2 0.33
Бенгтссон Йохан 2 0.33
Энгблум Понтус 1 0.17
Симба Мунга 1 0.17
Халлениус Линус 1 0.17
Блумквист Александр 1 0.17
Стенсхаген Теодор 1 0.17
Лундстрём Роберт 0 0
Карстрем Йеспер 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дхайни Мухаммед-Али 3 0
Карлссон Тобиас 1 0
Саид Мохаммед 1 0
Вийтикко Микко 1 0
Бркич Харис 1 0
Хёрберг Феликс 1 0
Оффия Генри 1 0
Filip Bohman 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерссон Эрик 3 0
Симба Мунга 1 1
Линдквист Расмус 2 0
Пичках Пайя 2 0
Лундгрен Фредрик 1 0
Блумквист Александр 1 0
Стенсхаген Теодор 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сундсвалль
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

3
0
Треллеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сундсвалль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
9

Волевые поражения

0
2
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сундсвалль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
12

Волевые поражения

3
2

Голы по времени матча

Забито

5
5
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
20%
1
33%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
3
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
29%
1
9%
1-15
1
14%
3
27%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

11
12
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
4
33%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
4
36%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Эстер - Треллеборг 5:2 Треллеборг - Гефле 0:1
Брондбю - Треллеборг 1:1 Лунд БОИС - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Ариана 3:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Роскильде КФУМ - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Эстер - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Броммапойкарна 1:2 Эстерсунд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Эребру 2:1 Сковде АИК - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Браге - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Эргрюте 2:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 0:1 Гаусиод - Треллеборг 0:2
Сундсвалль
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстер 2:3 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сирианска Эскильстуна - Сундсвалль 0:1
Сундсвалль - Ландскруна 2:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:2 Броммапойкарна - Сундсвалль 4:2 Сундсвалль - Сандвикен Берген 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 0:3 Сундсвалль - Гефле 1:1 Кальмар - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сириус 2:3 Юргорден - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Вернаму 1:2 Хеккен - Сундсвалль 4:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 Мьельбю - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эльфсборг 0:2 АИК - Сундсвалль 4:0

Результаты матчей

Треллеборг
Сундсвалль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
2:3
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:2
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
3
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Утсиктенс
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
15.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан

Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Утсиктенс Erik Westermark 3
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Треллеборг 3:4 Сундсвалль онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     