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  4. Аллсвенскан 2023

Швеция: Аллсвенскан
2023

Тур: 5. Стадион: . Зрители: 14983
Гётеборг
1:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
8' Гол
Ольссон Себастьян
1:1
28' Гол в свои ворота
Саломонссон Эмиль
70' Желтая карточка
Свенссон Густаф
89' Желтая карточка
Траустасон Арнор
90' Желтая карточка
Сисей Йеспер
90'+5

Ход матча

8'
Ольссон Себастьян
(Хаген Элиас)
1:0
28'
1:1
Саломонссон Эмиль
70'
Свенссон Густаф
 
72'
 
Хазени Кристоффер
Каллей Яхья
74'
Марковик Эман
Хаген Элиас
 
82'
 
Гудьонсен Андри
Линн Виктор
85'
Абдуллахи Сулейман
Саломонссон Эмиль
 
89'
 
Траустасон Арнор
90'
 
Сисей Йеспер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 22 Нарушения правил 18
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
12
Бенедиктссон
Адам-Инги
2
Саломонссон
Эмиль
13
Свенссон
Густаф
3
Johan
Bangsbo
17
Вендт
Оскар
7
Эрикссон
Себастьян
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
8
Хаген
Элиас
14
Норлин
Густаф
9
Берг
Маркус
1
Янссон
Оскар
2
Гуннарссон
Никлас
21
Сисей
Йеспер
24
Эрикссон
Антон
3
Marcus
Baggesen
7
Ортмарк
Якоб
9
Траустасон
Арнор
14
Каллей
Яхья
19
Линн
Виктор
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигурдссон
Арнор
Гётеборг
4-2-3-1
ИФК Норрчепинг
3-4-3

История личных встреч

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

28 матчей

32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
2:0
А
0:2
А
1:2
А
1:2
К
1:1
А
1:3
А
3:1
А
0:0
А
1:2
А
2:1
А
0:2
А
4:1
А
2:0
К
1:2
А
3:1
А
1:1
С
3:0
А
2:2
А
0:0
А
3:0
А
2:2
А
2:0
А
1:2
А
0:0
А
1:2
А
3:0
А
2:2
А
4:0

Голы

Всего голов

22
16

Голов в среднем за матч

1.57
1.14

Среднее время на гол

57
78

Всего голов

24
15

Голов в среднем за матч

1.71
1.07

Среднее время на гол

52
84

Всего голов

46
31

Голов в среднем за матч

1.64
1.11

Тотал матчей

2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

54
81

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольссон Себастьян 1 0.2
Хаген Элиас 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 3 0.6
Нюман Кристоффер 1 0.2
Траустасон Арнор 1 0.2
Линн Виктор 1 0.2
Marcus Baggesen 0 0
Эрикссон Антон 0 0
Хазени Кристоффер 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Карлен Адам 2 0
Эрикссон Себастьян 1 0
Хауснер Себастиан 1 0
Alai Ghasem 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лунд Марко 3 0
Сисей Йеспер 2 0
Траустасон Арнор 1 0
Ортмарк Якоб 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хаммерсхёй-Мистрати Вито 1 0
Робак Эмиль 1 0
Линн Виктор 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

3
0
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

0
4
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1

Результаты матчей

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 11 - 3 15
2.
Хеккен
 5 4 0 1 13 - 6 12
3.
Кальмар
 5 3 1 1 7 - 2 10
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
ИФК Норрчепинг
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Мьельбю
 5 2 1 2 5 - 5 7
7.
Юргорден
 5 2 1 2 5 - 5 7
8.
Хаммарбю
 5 2 0 3 8 - 10 6
9.
Вернаму
 5 2 0 3 4 - 6 6
10.
Дегерфорс
 5 2 0 3 7 - 9 6
11.
Хальмстад
 5 2 0 3 5 - 8 6
12.
Броммапойкарна
 5 2 0 3 6 - 10 6
13.
АИК
 5 1 1 3 3 - 6 4
14.
Варберг БоИС
 5 0 4 1 3 - 5 4
15.
Сириус
 5 0 4 1 3 - 6 4
16.
Гётеборг
 5 0 1 4 1 - 6 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 3 3 0 0 8 - 2 9
2.
Хаммарбю
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Кальмар
 2 2 0 0 4 - 0 6
4.
Юргорден
 2 2 0 0 4 - 1 6
5.
Дегерфорс
 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Хеккен
 3 2 0 1 7 - 5 6
7.
Хальмстад
 3 2 0 1 4 - 3 6
8.
ИФК Норрчепинг
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Мьельбю
 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
АИК
 3 1 1 1 2 - 3 4
11.
Эльфсборг
 2 1 0 1 5 - 2 3
12.
Броммапойкарна
 2 1 0 1 3 - 2 3
13.
Вернаму
 2 1 0 1 1 - 1 3
14.
Варберг БоИС
 3 0 3 0 1 - 1 3
15.
Сириус
 2 0 1 1 1 - 4 1
16.
Гётеборг
 3 0 1 2 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эльфсборг
 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Хеккен
 2 2 0 0 6 - 1 6
3.
Мальмё
 2 2 0 0 3 - 1 6
4.
Кальмар
 3 1 1 1 3 - 2 4
5.
ИФК Норрчепинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
6.
Мьельбю
 2 1 0 1 1 - 2 3
7.
Вернаму
 3 1 0 2 3 - 5 3
8.
Броммапойкарна
 3 1 0 2 3 - 8 3
9.
Сириус
 3 0 3 0 2 - 2 3
10.
Варберг БоИС
 2 0 1 1 2 - 4 1
11.
Юргорден
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
АИК
 2 0 0 2 1 - 3 0
13.
Гётеборг
 2 0 0 2 0 - 3 0
14.
Хальмстад
 2 0 0 2 1 - 5 0
15.
Дегерфорс
 2 0 0 2 1 - 5 0
16.
Хаммарбю
 3 0 0 3 3 - 9 0
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  • — Вылет в Суперэттан

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 8
Хеккен Траоре Бени 6
Эльфсборг Бернхардссон Александер 3 (1)
ИФК Норрчепинг Сигурдссон Арнор 3
Юргорден Финнделл Хампус 3
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Gabriel Wallentin 1 2
Юргорден Шуллер Расмус 3
Сириус Стенссон Даниэль 3
ИФК Норрчепинг Лунд Марко 3
Варберг БоИС Eliton Junior 3
Весь список
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 28'
    Marcus Baggesen сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Саломонссон Эмиль уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 8'
    Хаген Элиас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Ольссон Себастьян бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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