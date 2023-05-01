Тур: 5. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 14983
1:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолОльссон Себастьян
1:1
28' Гол в свои воротаСаломонссон Эмиль
70' Желтая карточкаСвенссон Густаф
89' Желтая карточкаТраустасон Арнор
90' Желтая карточкаСисей Йеспер
90'+5
Ход матча
8'
1:0
28'
70'
89'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 1
-
6 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
22 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
17
Вендт
Оскар
21
Карлен
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Амброз ФилипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
27 Alai Ghasem
-
28 Lucas Kahed
-
-
Главный тренер: Alexander Tengryd
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Сисей ЙесперЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
19 Линн ВикторНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
45 Робак ЭмильНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Glen Riddersholm
История личных встреч
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
53.8%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
28 матчей
32.1%
28.6%
39.3%
9 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25%
53.6%
21.4%
7 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.1%
35.7%
32.2%
9 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
16
Голов в среднем за матч
1.57
1.14
Среднее время на гол
57
78
Всего голов
24
15
Голов в среднем за матч
1.71
1.07
Среднее время на гол
52
84
Всего голов
46
31
Голов в среднем за матч
1.64
1.11
Тотал матчей
2.5
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
25
Больше 89%
Меньше 11%
3
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
81
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольссон Себастьян
|1
|0.2
|Хаген Элиас
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сигурдссон Арнор
|3
|0.6
|Нюман Кристоффер
|1
|0.2
|Траустасон Арнор
|1
|0.2
|Линн Виктор
|1
|0.2
|Marcus Baggesen
|0
|0
|Эрикссон Антон
|0
|0
|Хазени Кристоффер
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Карлен Адам
|2
|0
|Эрикссон Себастьян
|1
|0
|Хауснер Себастиан
|1
|0
|Alai Ghasem
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лунд Марко
|3
|0
|Сисей Йеспер
|2
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ортмарк Якоб
|1
|0
|Сигурдссон Арнор
|1
|0
|Хаммерсхёй-Мистрати Вито
|1
|0
|Робак Эмиль
|1
|0
|Линн Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
ИФК Норрчепинг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
3
0
Гётеборг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
0
4
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
40%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
33%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
2
33%
1-15
1
25%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Юргорден - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:1 Кальмар - Гётеборг 2:0 Гётеборг - Вернаму 0:1
Гётеборг - Сарпсборг-08 1:1 Гётеборг - Йёнчёпинг 1:0 Гётеборг - Мариехамн 1:1 Гётеборг - Виборг 0:3 Тромсё - Гётеборг 0:2 Гётеборг - Хальмстад 1:1 Гётеборг - Дегерфорс 4:1 Вернаму - Гётеборг 1:4 Гётеборг - Хеккен 0:4 Гётеборг - АИК 1:0 Дегерфорс - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Мальмё 2:1 Сундсвалль - Гётеборг 3:2 Гётеборг - Эльфсборг 1:3 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Хельсинборг 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальмё - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Вернаму 2:1 АИК - ИФК Норрчепинг 0:3 ИФК Норрчепинг - Сириус 1:1
ИФК Норрчепинг - Броммапойкарна 1:2 ИФК Норрчепинг - Эстерсунд 0:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Виборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 ИФК Норрчепинг - Вестерос 0:2 ИФК Норрчепинг - Мотала 1:0 Хеккен - ИФК Норрчепинг 3:3 ИФК Норрчепинг - Юргорден 0:1 Вернаму - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хельсинборг 2:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Мьельбю 2:2 Сундсвалль - ИФК Норрчепинг 1:3 ИФК Норрчепинг - Кальмар 2:2 Мальмё - ИФК Норрчепинг 2:1
Результаты матчей
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Аллсвенскан
- — Вылет в Суперэттан
|Мальмё
|Телин Исаак
|8
|Хеккен
|Траоре Бени
|6
|Эльфсборг
|Бернхардссон Александер
|3 (1)
|ИФК Норрчепинг
|Сигурдссон Арнор
|3
|Юргорден
|Финнделл Хампус
|3
|Хальмстад
|Gabriel Wallentin
|1 2
|Юргорден
|Шуллер Расмус
|3
|Сириус
|Стенссон Даниэль
|3
|ИФК Норрчепинг
|Лунд Марко
|3
|Варберг БоИС
|Eliton Junior
|3