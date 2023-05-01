Тур: 5.
0'
0:1
3' ГолChristoffer Styffe
21' Желтая карточкаДальквист Исак
22' Желтая карточкаФальцетас Александр
1:1
26' ГолБом Карл
28' Желтая карточкаПолсон Дэниел
2:1
47' ГолErik Westermark
57' Желтая карточкаСвенссон Уильям
72' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
74' Желтая карточкаHady Saleh Karim
84' Желтая карточкаМартинссон Фредрик
90' Желтая карточкаLucas Hedlund
90' Желтая карточкаErik Gunnarsson2
90'+8
Ход матча
3'
21'
26'
1:1
28'
47'
57'
74'
90'
90'
90'
30
Хадая
Элиас
7
Бом
Карл
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 Бом КарлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 Ihab Naser
-
17 Mark Gorgos
-
-
99 Emir Bosnic
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Нюх МубааракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
28 Erion Sadiku
-
-
-
-
Главный тренер: Джеффри Обинн
История личных встреч
Утсиктенс
Эргрюте
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
1.33
Среднее время на гол
0
67
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
0
60
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Westermark
|3
|0.6
|Erik Gunnarsson2
|2
|0.4
|Бом Карл
|1
|0.2
|Allan Mohideen
|1
|0.2
|Lucas Hedlund
|1
|0.2
|Edin Hamidovic
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаглинд-Сангре Маркус
|1
|0.2
|Дальквист Исак
|1
|0.2
|Christoffer Styffe
|1
|0.2
|Муянич Амел
|1
|0.2
|Азулай Джонатан
|1 (1)
|0.2
|Люндберг Виктор
|0
|0
|Нюх Мубаарак
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Wilhelm Nilsson
|3
|1
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Albin Skoglund
|3
|0
|Erik Gunnarsson2
|3
|0
|Фальцетас Александр
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Бом Карл
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Lucas Hedlund
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|2
|1
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Свенссон Уильям
|2
|0
|Дротт Джонатан
|1
|0
|Нюх Мубаарак
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Дальквист Исак
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
4
4
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
5
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0
Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Эргрюте
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
- — Выход в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право попасть в Аллсвенскан
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Суперэттан
- — Вылет в Эттан
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|8
|Эстер
|Бергмарк-Виберг Адам
|4
|Эстер
|Сёдерберг Никлас
|3 (4)
|Утсиктенс
|Erik Westermark
|3
|Йёнчёпинг
|Pashang Abdulla
|3
|Утсиктенс
|Wilhelm Nilsson
|1 3
|Ландскруна
|Camil Jebara
|1 2
|Эргрюте
|Hady Saleh Karim
|1 2
|Эстер
|Вестермарк Йеспер
|3
|Сундсвалль
|Андерссон Эрик
|3