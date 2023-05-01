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  4. Суперэттан 2023

Швеция: Суперэттан
2023

Тур: 5.
Утсиктенс
2:1
Конец матча
Эргрюте
0'
0:1
3' Гол
Christoffer Styffe
21' Желтая карточка
Дальквист Исак
22' Желтая карточка
Фальцетас Александр
1:1
26' Гол
Бом Карл
28' Желтая карточка
Полсон Дэниел
2:1
47' Гол
Erik Westermark
57' Желтая карточка
Свенссон Уильям
72' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
74' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
84' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
90' Желтая карточка
Lucas Hedlund
90' Желтая карточка
Erik Gunnarsson2
90'+8
30
Хадая
Элиас
4
Allan
Mohideen
3
Брандт
Йеспер
13
Erik
Gunnarsson2
21
Мартинссон
Фредрик
6
Erik
Westermark
8
Фальцетас
Александр
22
Predrag
Randjelovic
II
7
Бом
Карл
10
Albin
Skoglund
11
Edin
Hamidovic
12
Нилльсон
Маттиас
5
Christoffer
Styffe
3
Азулай
Джонатан
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
14
Полсон
Дэниел
8
Муянич
Амел
18
Дротт
Джонатан
15
Дальквист
Исак
19
Андреассон
Антон
11
Noah
Christoffersson
21
Нюх
Мубаарак
Утсиктенс
4-4-1-1
Эргрюте
3-5-2

История личных встреч

Утсиктенс
Эргрюте

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:2
С
0:1
С
0:2
К
0:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
1.33

Среднее время на гол

0
67

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

0
60

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Westermark 3 0.6
Erik Gunnarsson2 2 0.4
Бом Карл 1 0.2
Allan Mohideen 1 0.2
Lucas Hedlund 1 0.2
Edin Hamidovic 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаглинд-Сангре Маркус 1 0.2
Дальквист Исак 1 0.2
Christoffer Styffe 1 0.2
Муянич Амел 1 0.2
Азулай Джонатан 1 (1) 0.2
Люндберг Виктор 0 0
Нюх Мубаарак 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Wilhelm Nilsson 3 1
Predrag Randjelovic II 3 0
Albin Skoglund 3 0
Erik Gunnarsson2 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Бом Карл 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Lucas Hedlund 1 0
Хадая Элиас 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 2 1
Полсон Дэниел 2 0
Свенссон Уильям 2 0
Дротт Джонатан 1 0
Нюх Мубаарак 1 0
Erion Sadiku 1 0
Дальквист Исак 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Утсиктенс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

4
4
Утсиктенс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Эргрюте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
5

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
0
0%
1
100%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гефле - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - ГАИС 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 1:3 Утсиктенс - Сковде АИК 1:0
Утсиктенс - Мосс 2:2 Утсиктенс - Варберг БоИС 2:0 Утсиктенс - Фалькенберг 1:2 ГАИС - Утсиктенс 2:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Утсиктенс - Оддевольд 1:3 Хеккен - Утсиктенс 1:2 Ландскруна - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эстерсунд 3:3 Сковде АИК - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Хальмстад 2:1 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Вестерос 0:2 Далкурд - Утсиктенс 4:1 Утсиктенс - Йёнчёпинг 0:1 Браге - Утсиктенс 1:2
Эргрюте
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Эргрюте - Йёнчёпинг 2:2 Треллеборг - Эргрюте 2:0 Вестерос - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Сирианска Эскильстуна 2:2
Эргрюте - КФУМ 0:5 Норрбю - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Твакер 0:1 Вернаму - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Эстер 3:1 Утсиктенс - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 3:2 Эргрюте - Сандвикен Берген 2:3 Сандвикен Берген - Эргрюте 0:2 Броммапойкарна - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Сковде АИК 3:0 Эстер - Эргрюте 2:2 Эргрюте - Йёнчёпинг 0:0 Хальмстад - Эргрюте 2:3 Эргрюте - Браге 4:0 Эргрюте - Эстерсунд 0:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Эргрюте

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 6 5 0 1 16 - 7 15
2.
Эстерсунд
 5 3 2 0 7 - 2 11
3.
ГАИС
 4 3 1 0 8 - 2 10
4.
Вестерос
 5 3 1 1 7 - 3 10
5.
Утсиктенс
 5 3 1 1 8 - 5 10
6.
Йёнчёпинг
 5 2 3 0 9 - 7 9
7.
Сундсвалль
 6 3 0 3 11 - 13 9
8.
Гефле
 5 2 1 2 4 - 4 7
9.
Браге
 5 2 1 2 4 - 5 7
10.
Ландскруна
 5 2 0 3 4 - 7 6
11.
Эребру
 5 1 2 2 3 - 5 5
12.
Сирианска Эскильстуна
 5 1 1 3 3 - 9 4
13.
Треллеборг
 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Эргрюте
 5 0 3 2 5 - 8 3
15.
Сковде АИК
 5 0 2 3 4 - 8 2
16.
Хельсинборг
 4 0 0 4 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Йёнчёпинг
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
ГАИС
 2 2 0 0 5 - 0 6
3.
Эстер
 3 2 0 1 8 - 3 6
4.
Ландскруна
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 3 2 0 1 4 - 3 6
6.
Вестерос
 2 1 1 0 3 - 0 4
7.
Гефле
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Эстерсунд
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Эребру
 3 1 1 1 3 - 2 4
10.
Сирианска Эскильстуна
 2 1 0 1 1 - 1 3
11.
Браге
 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Треллеборг
 3 1 0 2 5 - 5 3
13.
Сундсвалль
 4 1 0 3 6 - 10 3
14.
Эргрюте
 2 0 2 0 4 - 4 2
15.
Сковде АИК
 2 0 2 0 3 - 3 2
16.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 3 3 0 0 8 - 4 9
2.
Эстерсунд
 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Сундсвалль
 2 2 0 0 5 - 3 6
4.
Вестерос
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Утсиктенс
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
ГАИС
 2 1 1 0 3 - 2 4
7.
Браге
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Гефле
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Йёнчёпинг
 2 0 2 0 5 - 5 2
10.
Эребру
 2 0 1 1 0 - 3 1
11.
Эргрюте
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Сирианска Эскильстуна
 3 0 1 2 2 - 8 1
13.
Хельсинборг
 2 0 0 2 0 - 2 0
14.
Ландскруна
 2 0 0 2 0 - 4 0
15.
Треллеборг
 2 0 0 2 2 - 6 0
16.
Сковде АИК
 3 0 0 3 1 - 5 0
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Топ бомбардиров
Эстер Вестермарк Йеспер 8
Эстер Бергмарк-Виберг Адам 4
Эстер Сёдерберг Никлас 3 (4)
Утсиктенс Erik Westermark 3
Йёнчёпинг Pashang Abdulla 3
Весь список

Топ нарушителей
Утсиктенс Wilhelm Nilsson 1 3
Ландскруна Camil Jebara 1 2
Эргрюте Hady Saleh Karim 1 2
Эстер Вестермарк Йеспер 3
Сундсвалль Андерссон Эрик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Edin Hamidovic сделал результативную передачу.
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Christoffer Styffe бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 2:1 Эргрюте онлайн

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