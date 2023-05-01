Тур: 32.
0'
0:0
8' Не забитый пенальтиАнсарифард Карим
23' Желтая карточкаДвали Лаша
41' Желтая карточкаАнсарифард Карим
61' Желтая карточкаЗахариу Панайотис
84' Желтая карточкаШебаке Иссам
90' Желтая карточкаМакеда Федерико
90'+9
Ход матча
8'
0:0
23'
41'
84'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Элиа МариосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
43 David Djamas
-
Главный тренер: Милоевич Владан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
14 Кицос ФотисЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Безус РоманПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Лойзу ЛойзосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Августи Софронис
История личных встреч
АПОЭЛ
Омония
42 матча
88.1%
11.9%
5.3290705182008E-15%
37 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
24 победы 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
26.2%
16.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед
21 матч
47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 9 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 13 побед
63 матча
58.7%
23.8%
17.5%
37 побед 15 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.1%
47.6%
14.3%
24 победы 30 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.1%
41.3%
20.6%
24 победы 26 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
57
44
Голов в среднем за матч
1.84
1.38
Среднее время на гол
48
65
Всего голов
27
29
Голов в среднем за матч
0.84
0.94
Среднее время на гол
106
96
Всего голов
84
73
Голов в среднем за матч
1.33
1.16
Тотал матчей
2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
30
Больше 48%
Меньше 52%
33
13
Больше 21%
Меньше 79%
50
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62
Среднее время на гол
67
77
Бомбардиры внутри турнира
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркиньос XXIII
|7 (4)
|0.22
|Квилитая Георгий
|6 (1)
|0.19
|Донис Анастасиос
|5
|0.16
|Эфрем Георгиос
|3
|0.09
|Сушич Матео
|3
|0.09
|Креспо Хосе
|2
|0.06
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|2
|0.06
|Македа Федерико
|2
|0.06
|Блум Данни
|2
|0.06
|Двали Лаша
|2
|0.06
|Костадинов Георги
|2
|0.06
|Далсью
|2
|0.06
|Элиа Мариос
|1
|0.03
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0.03
|Сарфо Кингсли
|1
|0.03
|Сациас Яннис
|1
|0.03
Омония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бруно V
|8 (2)
|0.25
|Какулис Андроникос
|7
|0.22
|Лойзу Лойзос
|4
|0.13
|Ансарифард Карим
|4 (1)
|0.13
|Безус Роман
|3
|0.09
|Хупер Гэри
|2
|0.06
|Юсте Эктор
|2
|0.06
|Матавж Тим
|1
|0.03
|Лекьякс Ян
|1
|0.03
|Папулис Фотис
|1
|0.03
|Ланг Адам
|1
|0.03
|Беседин Артём
|1
|0.03
|Баркер Брэндон
|1
|0.03
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.03
|Захариу Панайотис
|1
|0.03
|Милетич Неманья
|1
|0.03
|Панайоту Николас
|1
|0.03
Карточки
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вилер Христос
|5
|1
|Маркиньос XXIII
|5
|0
|Сациас Яннис
|5
|0
|Эфрем Георгиос
|3
|1
|Сушич Матео
|4
|0
|Вильяфаньес Лукас
|4
|0
|Костадинов Георги
|4
|0
|Квилитая Георгий
|4
|0
|Донис Анастасиос
|4
|0
|Шебаке Иссам
|4
|0
|Феррари Франко
|4
|0
|Креспо Хосе
|2
|1
|Даушвили Муртаз
|3
|0
|Двали Лаша
|3
|0
|Каро Андреас
|3
|0
|Македа Федерико
|2
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|2
|0
|Сарфо Кингсли
|2
|0
|Далсью
|2
|0
|Бен-Набуан Эль-Фарду
|1
|0
|Блум Данни
|1
|0
|Маглица Антун
|1
|0
|Rafael Moreira
|1
|0
Омония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассама Морету
|8
|1
|Безус Роман
|7
|0
|Ансарифард Карим
|5
|0
|Кусулос Янис
|5
|0
|Харалампус Харалампос
|5
|0
|Ланг Адам
|3
|1
|Какулис Андроникос
|4
|0
|Дискеруд Миккел
|3
|0
|Бруно V
|3
|0
|Псалтис Парис
|3
|0
|Лекьякс Ян
|2
|0
|Папулис Фотис
|2
|0
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Юсте Эктор
|2
|0
|Милетич Неманья
|2
|0
|Панайоту Николас
|0
|1
|Баширу Фуад
|1
|0
|Баркер Брэндон
|1
|0
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0
|Захариу Панайотис
|1
|0
|Кирякидес Хараламбос
|1
|0
Результаты матчей
АПОЭЛ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
6
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
23
25
АПОЭЛ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Омония
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
7
14
Волевые победы
5
9
Волевые поражения
25
31
Голы по времени матча
Забито
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
4
22%
4
29%
76-90
Пропущено
7
26
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
3
12%
1-15
3
43%
1
4%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
1
14%
6
23%
76-90
Забито
24
26
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
3
13%
2
8%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
8
33%
6
23%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
29%
29%
11
42%
76-90
Пропущено
12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90
Забито
42
40
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
10%
2
5%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
11
26%
9
23%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
11
26%
15
38%
76-90
Пропущено
19
38
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
2
11%
10
26%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
32%
9
24%
76-90
Результаты последних матчей
АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Омония
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1
Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0
Результаты матчей
АПОЭЛ
Омония
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:2
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
АПОЭЛ
Омония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
124
511
88
313
412
115
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
106
97
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
248
Больше Меньше
2210
1418
1121
428
527
131
329
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|32
|19
|10
|3
|58 - 23
|67
|2.
|32
|18
|10
|4
|43 - 18
|64
|3.
|32
|19
|4
|9
|50 - 33
|61
|4.
|32
|16
|10
|6
|56 - 26
|58
|5.
|31
|17
|5
|9
|41 - 30
|56
|6.
|32
|14
|4
|14
|41 - 38
|46
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|34
|13
|9
|12
|40 - 39
|48
|2.
|34
|14
|5
|15
|40 - 45
|47
|3.
|33
|12
|8
|13
|28 - 30
|44
|4.
|34
|11
|7
|16
|31 - 46
|40
|5.
|34
|9
|8
|17
|27 - 47
|35
|6.
|34
|5
|12
|17
|23 - 46
|27
|7.
|34
|6
|7
|21
|26 - 46
|25
|8.
|34
|6
|5
|23
|27 - 64
|23
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|32 - 12
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|27 - 12
|32
|3.
|16
|9
|5
|2
|31 - 13
|32
|4.
|15
|9
|4
|2
|33 - 13
|31
|5.
|16
|10
|1
|5
|23 - 15
|31
|6.
|16
|8
|6
|2
|19 - 6
|30
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|8
|3
|6
|24 - 22
|27
|2.
|17
|8
|2
|7
|16 - 16
|26
|3.
|17
|6
|6
|5
|24 - 22
|24
|4.
|17
|6
|3
|8
|16 - 20
|21
|5.
|17
|5
|1
|11
|15 - 30
|16
|6.
|17
|4
|4
|9
|9 - 21
|16
|7.
|17
|2
|8
|7
|10 - 18
|14
|8.
|17
|3
|4
|10
|13 - 19
|13
Группа лидеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|10
|5
|1
|27 - 10
|35
|2.
|16
|10
|4
|2
|24 - 12
|34
|3.
|17
|7
|6
|4
|23 - 13
|27
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 15
|25
|5.
|16
|7
|1
|8
|18 - 21
|22
|6.
|16
|4
|2
|10
|14 - 26
|14
Группа аутсайдеров
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|7
|3
|7
|16 - 17
|24
|2.
|17
|6
|2
|9
|16 - 23
|20
|3.
|17
|5
|4
|8
|18 - 26
|19
|4.
|17
|5
|4
|8
|15 - 26
|19
|5.
|16
|4
|6
|6
|12 - 14
|18
|6.
|17
|3
|4
|10
|13 - 28
|13
|7.
|17
|3
|3
|11
|13 - 27
|12
|8.
|17
|1
|4
|12
|12 - 34
|7
|Пафос
|Жайро
|18
|Аполлон
|Питтас Яннис
|14
|Неа Саламина
|Diego Dorregaray
|12
|Арис Лимассол
|Кокорин Александр
|12
|АЕК Ларнака
|Тричковски Иван
|10
|Неа Саламина
|Манджек Жорж
|1 12
|Арис Лимассол
|Сёке Юлиус
|12
|Пафос
|Кане Мамаду
|2 8
|Докса Катокопия
|Ковачевич Боян
|11
|Арис Лимассол
|Яго Стив
|1 9