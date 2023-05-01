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  5. Первый дивизион 2022-2023

Кипр: Первый дивизион
2022-2023

Тур: 32.
АПОЭЛ
0:0
Конец матча
Омония
0'
0:0
8' Не забитый пенальти
Ансарифард Карим
23' Желтая карточка
Двали Лаша
41' Желтая карточка
Ансарифард Карим
61' Желтая карточка
Захариу Панайотис
84' Желтая карточка
Шебаке Иссам
90' Желтая карточка
Македа Федерико
90'+9
АПОЭЛ
Омония

История личных встреч

АПОЭЛ
Омония

42 матча

88.1%
11.9%
5.3290705182008E-15%
37 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
24 победы 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
26.2%
16.7%
24 победы 11 ничьих 0 побед

21 матч

47.6%
52.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
0 побед 18 ничьих 9 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 15 ничьих 13 побед

63 матча

58.7%
23.8%
17.5%
37 побед 15 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.1%
47.6%
14.3%
24 победы 30 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.1%
41.3%
20.6%
24 победы 26 ничьих 13 побед

История матчей

ПД
1:1
К
0:2
ПД
0:2
К
1:2
ПД
4:0
ПД
2:4
ПД
4:2
К
0:1
К
1:1
ПД
1:0
ПД
0:3
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
2:0
ПД
4:1
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
1:3
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
3:2
К
0:0
К
3:0
ПД
1:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
4:3
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
0:0
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:3
С
1:0
ПД
1:0
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
3:2
К
2:0
ПД
2:2
К
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

57
44

Голов в среднем за матч

1.84
1.38

Среднее время на гол

48
65

Всего голов

27
29

Голов в среднем за матч

0.84
0.94

Среднее время на гол

106
96

Всего голов

84
73

Голов в среднем за матч

1.33
1.16

Тотал матчей

2.5
57
Больше 90%
Меньше 10%
6
46
Больше 73%
Меньше 27%
17
30
Больше 48%
Меньше 52%
33
13
Больше 21%
Меньше 79%
50
7
Больше 11%
Меньше 89%
56
3
Больше 5%
Меньше 95%
60
1
Больше 2%
Меньше 98%
62

Среднее время на гол

67
77

Бомбардиры внутри турнира

АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркиньос XXIII 7 (4) 0.22
Квилитая Георгий 6 (1) 0.19
Донис Анастасиос 5 0.16
Эфрем Георгиос 3 0.09
Сушич Матео 3 0.09
Креспо Хосе 2 0.06
Бен-Набуан Эль-Фарду 2 0.06
Македа Федерико 2 0.06
Блум Данни 2 0.06
Двали Лаша 2 0.06
Костадинов Георги 2 0.06
Далсью 2 0.06
Элиа Мариос 1 0.03
Ндонгаля Дьемерси 1 0.03
Сарфо Кингсли 1 0.03
Сациас Яннис 1 0.03
Омония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бруно V 8 (2) 0.25
Какулис Андроникос 7 0.22
Лойзу Лойзос 4 0.13
Ансарифард Карим 4 (1) 0.13
Безус Роман 3 0.09
Хупер Гэри 2 0.06
Юсте Эктор 2 0.06
Матавж Тим 1 0.03
Лекьякс Ян 1 0.03
Папулис Фотис 1 0.03
Ланг Адам 1 0.03
Беседин Артём 1 0.03
Баркер Брэндон 1 0.03
Тажури-Шради Исмаэль 1 0.03
Захариу Панайотис 1 0.03
Милетич Неманья 1 0.03
Панайоту Николас 1 0.03

Карточки

АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вилер Христос 5 1
Маркиньос XXIII 5 0
Сациас Яннис 5 0
Эфрем Георгиос 3 1
Сушич Матео 4 0
Вильяфаньес Лукас 4 0
Костадинов Георги 4 0
Квилитая Георгий 4 0
Донис Анастасиос 4 0
Шебаке Иссам 4 0
Феррари Франко 4 0
Креспо Хосе 2 1
Даушвили Муртаз 3 0
Двали Лаша 3 0
Каро Андреас 3 0
Македа Федерико 2 0
Ндонгаля Дьемерси 2 0
Сарфо Кингсли 2 0
Далсью 2 0
Бен-Набуан Эль-Фарду 1 0
Блум Данни 1 0
Маглица Антун 1 0
Rafael Moreira 1 0
Омония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кассама Морету 8 1
Безус Роман 7 0
Ансарифард Карим 5 0
Кусулос Янис 5 0
Харалампус Харалампос 5 0
Ланг Адам 3 1
Какулис Андроникос 4 0
Дискеруд Миккел 3 0
Бруно V 3 0
Псалтис Парис 3 0
Лекьякс Ян 2 0
Папулис Фотис 2 0
Мэтьюз Адам 2 0
Юсте Эктор 2 0
Милетич Неманья 2 0
Панайоту Николас 0 1
Баширу Фуад 1 0
Баркер Брэндон 1 0
Тажури-Шради Исмаэль 1 0
Захариу Панайотис 1 0
Кирякидес Хараламбос 1 0

Результаты матчей

АПОЭЛ
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
25% (4)
56% (9)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
6
АПОЭЛ
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Омония
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

23
25
АПОЭЛ
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
25% (8)
34% (11)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
50% (16)
19% (6)
Омония
28.6%
71.4%
8 побед 20 поражений
Первый тайм
22% (7)
28% (9)
50% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
31% (10)
47% (15)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

7
14

Волевые победы

5
9

Волевые поражения

25
31

Голы по времени матча

Забито

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
23 Не забивали 22
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
5
36%
16-30
3
17%
3
21%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
5
28%
1
7%
61-75
4
22%
4
29%
76-90

Пропущено

7
26
5 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 12
1
14%
3
12%
1-15
3
43%
1
4%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
1
14%
2
8%
46-60
0
0%
6
23%
61-75
1
14%
6
23%
76-90

Забито

24
26
14 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 17
11 Забивали первыми 9
18 Не забивали 20
3
13%
2
8%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
8
33%
6
23%
31-45
2
8%
4
15%
46-60
1
4%
2
8%
61-75
7
29%
29%
11
42%
76-90

Пропущено

12
12
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 7
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
2
17%
3
25%
46-60
2
17%
1
8%
61-75
5
42%
3
25%
76-90

Забито

42
40
20 В 1-м тайме 17
22 Во 2-м тайме 23
18 Забивали первыми 15
9 Не забивали 10
4
10%
2
5%
1-15
5
12%
6
15%
16-30
11
26%
9
23%
31-45
5
12%
5
13%
46-60
6
14%
3
8%
61-75
11
26%
15
38%
76-90

Пропущено

19
38
8 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 21
9 Пропускали первыми 15
16 Не пропускали 19
3
16%
3
8%
1-15
3
16%
4
11%
16-30
2
11%
10
26%
31-45
3
16%
5
13%
46-60
2
11%
7
18%
61-75
6
32%
9
24%
76-90

Результаты последних матчей

АПОЭЛ
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Арис Лимассол - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Аполлон 0:2 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:2 АПОЭЛ - Пафос 0:0
Омония - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Неа Саламина 3:0 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 АПОЭЛ - Докса Катокопия 1:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Эносис - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - Аполлон 3:1 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Акритас Хлоракас 2:0 АПОЭЛ - Арис Лимассол 4:2 Кармиотисса - АПОЭЛ 1:2 АЕЛ Лимаcсол - АПОЭЛ 1:0 АПОЭЛ - Олимпиакос Никосия 1:0 Арис Лимассол - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Анортосис 1:0
Омония
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Омония - Пафос 3:1 АЕК Ларнака - Омония 2:0 Омония - Арис Лимассол 0:3 Пафос - Омония 1:1
Омония - Пафос 2:0 Аполлон - Омония 3:1 Омония - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Омония 1:2 АПОЭЛ - Омония 0:2 Омония - АПОЭЛ 0:2 Олимпиакос Никосия - Омония 0:1 Омония - АПОЭЛ 1:2 Омония - Арис Лимассол 1:2 Анортосис - Омония 4:1 Омония - Пафос 0:0 Неа Саламина - Омония 2:1 Омония - АЕЛ Лимаcсол 1:0 Омония - Докса Катокопия 2:0 Эносис - Омония 0:3 Омония - Аполлон 2:0

Результаты матчей

АПОЭЛ
Омония

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
4:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:2
4 раза 25%
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 50%
1
5 раз 31%
0
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
5 раз 16%
0:2
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
1:2
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:0
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
4:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
10 раз 31%
1
10 раз 31%
0
8 раз 25%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
10 раз 31%
2
6 раз 19%
4
3 раза 9%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

АПОЭЛ
Омония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
8
8
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
10
6
9
7
1.5
3
13
1
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
8
0.5
Больше Меньше
22
10
14
18
1.5
11
21
4
28
2.5
5
27
1
31
3.5
3
29

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 32 19 10 3 58 - 23 67
2.
АПОЭЛ
 32 18 10 4 43 - 18 64
3.
АЕК Ларнака
 32 19 4 9 50 - 33 61
4.
Пафос
 32 16 10 6 56 - 26 58
5.
Аполлон
 31 17 5 9 41 - 30 56
6.
Омония
 32 14 4 14 41 - 38 46

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 34 13 9 12 40 - 39 48
2.
Неа Саламина
 34 14 5 15 40 - 45 47
3.
АЕЛ Лимаcсол
 33 12 8 13 28 - 30 44
4.
Кармиотисса
 34 11 7 16 31 - 46 40
5.
Докса Катокопия
 34 9 8 17 27 - 47 35
6.
Олимпиакос Никосия
 34 5 12 17 23 - 46 27
7.
Эносис
 34 6 7 21 26 - 46 25
8.
Акритас Хлоракас
 34 6 5 23 27 - 64 23

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АЕК Ларнака
 16 12 3 1 32 - 12 39
2.
Омония
 16 10 2 4 27 - 12 32
3.
Арис Лимассол
 16 9 5 2 31 - 13 32
4.
Пафос
 15 9 4 2 33 - 13 31
5.
Аполлон
 16 10 1 5 23 - 15 31
6.
АПОЭЛ
 16 8 6 2 19 - 6 30

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Неа Саламина
 17 8 3 6 24 - 22 27
2.
АЕЛ Лимаcсол
 17 8 2 7 16 - 16 26
3.
Анортосис
 17 6 6 5 24 - 22 24
4.
Кармиотисса
 17 6 3 8 16 - 20 21
5.
Акритас Хлоракас
 17 5 1 11 15 - 30 16
6.
Докса Катокопия
 17 4 4 9 9 - 21 16
7.
Олимпиакос Никосия
 17 2 8 7 10 - 18 14
8.
Эносис
 17 3 4 10 13 - 19 13

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимассол
 16 10 5 1 27 - 10 35
2.
АПОЭЛ
 16 10 4 2 24 - 12 34
3.
Пафос
 17 7 6 4 23 - 13 27
4.
Аполлон
 15 7 4 4 18 - 15 25
5.
АЕК Ларнака
 16 7 1 8 18 - 21 22
6.
Омония
 16 4 2 10 14 - 26 14

Группа аутсайдеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Анортосис
 17 7 3 7 16 - 17 24
2.
Неа Саламина
 17 6 2 9 16 - 23 20
3.
Докса Катокопия
 17 5 4 8 18 - 26 19
4.
Кармиотисса
 17 5 4 8 15 - 26 19
5.
АЕЛ Лимаcсол
 16 4 6 6 12 - 14 18
6.
Олимпиакос Никосия
 17 3 4 10 13 - 28 13
7.
Эносис
 17 3 3 11 13 - 27 12
8.
Акритас Хлоракас
 17 1 4 12 12 - 34 7

Топ бомбардиров
Пафос Жайро 18
Аполлон Питтас Яннис 14
Неа Саламина Diego Dorregaray 12
Арис Лимассол Кокорин Александр 12
АЕК Ларнака Тричковски Иван 10
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Манджек Жорж 1 12
Арис Лимассол Сёке Юлиус 12
Пафос Кане Мамаду 2 8
Докса Катокопия Ковачевич Боян 11
Арис Лимассол Яго Стив 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    41'
    Ансарифард Карим получил желтую карточку от судьи
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