Тур: 30. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски.
0'
0:1
45' ГолDawid Drachal
58' Желтая карточкаРакочи Михал
1:1
69' ГолКоноплянка Евгений
74' Желтая карточкаНивулис Анджей
Ход матча
45'
0:1
58'
69'
74'
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
79 Кобачки ОлафНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Краковия
Медзь
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.23
|Кялльман Беньямин
|6
|0.2
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.17
|Коноплянка Евгений
|2
|0.07
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.23
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.17
|Чука Виктор
|5
|0.17
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Домингес Максим
|9
|0
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Каролина Юрих
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Нивулис Анджей
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Damian Tront
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Медзь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
9
Краковия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
12
13
Краковия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (9)
45% (13)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (15)
31% (9)
17% (5)
Медзь
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
52% (15)
28% (8)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
15
22
Голы по времени матча
Забито
18
12
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 20
0
0%
2
17%
1-15
3
17%
1
8%
16-30
2
11%
4
33%
31-45
5
28%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
7
39%
1
8%
76-90
Пропущено
9
24
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
11%
3
13%
1-15
1
11%
3
13%
16-30
1
11%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
22%
4
17%
61-75
4
44%
8
33%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Забито
36
30
15 В 1-м тайме 18
21 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 15
7 Не забивали 8
4
11%
4
13%
1-15
6
17%
6
20%
16-30
5
14%
8
27%
31-45
6
17%
6
20%
46-60
6
17%
3
10%
61-75
9
25%
3
10%
76-90
Пропущено
29
44
9 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 25
3
10%
5
11%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
3
10%
7
16%
31-45
7
24%
6
14%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
9
31%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0
Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Результаты матчей
Краковия
Медзь
Точный счет
1:1
3 раза 21%
3:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 17%
0:2
4 раза 14%
2:0
4 раза 14%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
5 раз 17%
1:1
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 31%
1
9 раз 31%
0
8 раз 28%
3
3 раза 10%
1
11 раз 38%
0
10 раз 34%
2
7 раз 24%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Краковия
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
105
68
69
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
95
69
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
218
Больше Меньше
1910
1217
821
326
128
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|30
|22
|5
|3
|60 - 19
|71
|2.
|30
|17
|9
|4
|48 - 32
|60
|3.
|30
|14
|9
|7
|47 - 41
|51
|4.
|30
|13
|10
|7
|41 - 29
|49
|5.
|30
|12
|8
|10
|35 - 29
|44
|6.
|30
|12
|7
|11
|33 - 29
|43
|7.
|1:1
|30
|11
|9
|10
|37 - 30
|42
|8.
|30
|9
|12
|9
|45 - 40
|39
|9.
|30
|10
|8
|12
|38 - 40
|38
|10.
|30
|10
|8
|12
|35 - 38
|38
|11.
|30
|10
|8
|12
|34 - 38
|38
|12.
|30
|10
|8
|12
|29 - 34
|38
|13.
|30
|10
|6
|14
|39 - 42
|36
|14.
|30
|9
|8
|13
|34 - 43
|35
|15.
|30
|9
|8
|13
|28 - 42
|35
|16.
|30
|7
|10
|13
|26 - 41
|31
|17.
|30
|7
|5
|18
|26 - 50
|26
|18.
|1:1
|30
|4
|10
|16
|29 - 47
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|14
|1
|0
|40 - 7
|43
|2.
|15
|10
|5
|0
|30 - 15
|35
|3.
|15
|8
|3
|4
|22 - 14
|27
|4.
|15
|8
|2
|5
|28 - 20
|26
|5.
|1:1
|15
|7
|5
|3
|20 - 9
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|24 - 20
|25
|7.
|15
|7
|3
|5
|18 - 16
|24
|8.
|15
|7
|2
|6
|20 - 15
|23
|9.
|15
|5
|6
|4
|19 - 15
|21
|10.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|11.
|15
|5
|4
|6
|15 - 14
|19
|12.
|15
|5
|3
|7
|20 - 22
|18
|13.
|15
|4
|6
|5
|16 - 20
|18
|14.
|15
|4
|5
|6
|19 - 22
|17
|15.
|15
|4
|4
|7
|14 - 18
|16
|16.
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|17.
|1:1
|15
|3
|6
|6
|16 - 22
|15
|18.
|16
|3
|5
|8
|11 - 20
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|20 - 12
|28
|2.
|15
|6
|8
|1
|21 - 14
|26
|3.
|16
|7
|5
|4
|23 - 21
|26
|4.
|15
|7
|4
|4
|18 - 17
|25
|5.
|15
|7
|3
|5
|18 - 15
|24
|6.
|15
|7
|2
|6
|16 - 14
|23
|7.
|15
|6
|4
|5
|15 - 16
|22
|8.
|14
|6
|3
|5
|17 - 22
|21
|9.
|15
|6
|3
|6
|19 - 18
|21
|10.
|15
|5
|5
|5
|14 - 16
|20
|11.
|15
|5
|2
|8
|18 - 24
|17
|12.
|1:1
|15
|4
|4
|7
|17 - 21
|16
|13.
|15
|3
|4
|8
|10 - 21
|13
|14.
|15
|1
|10
|4
|17 - 20
|13
|15.
|15
|2
|5
|8
|16 - 27
|11
|16.
|15
|3
|1
|11
|13 - 31
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|17 - 28
|9
|18.
|1:1
|15
|1
|4
|10
|13 - 25
|7
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9