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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 30. Стадион: . Зрители: 8774 Главный судья: Marcin Kochanek
Краковия
1:1
Конец матча
Медзь
0'
0:1
45' Гол
Dawid Drachal
58' Желтая карточка
Ракочи Михал
1:1
69' Гол
Коноплянка Евгений
75' Желтая карточка
Нивулис Анджей
90' Желтая карточка
Damian Tront
90' Желтая карточка
Домингес Максим
90'+5
23
Немчикски
Карол
22
Хосконен
Артту
24
Югас
Якуб
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
4
Ярошински
Павел
18
Takuto
Oshima
20
Karol
Knap
17
Бохнак
Матеуш
11
Ракочи
Михал
9
Кялльман
Беньямин
31
Абрамович
Матеуш
5
Гюлен
Левент
25
Миюшкович
Неманья
27
Нивулис
Анджей
23
Каролина
Юрих
10
Домингес
Максим
14
Дрыгас
Камил
8
Чука
Виктор
16
Dawid
Drachal
7
Энрикес
Анхело
19
Велковски
Димитар
Краковия
3-4-2-1
Медзь
4-3-3

История личных встреч

Краковия
Медзь

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

0.5
1.67

Среднее время на гол

180
54

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ракочи Михал 7 0.23
Кялльман Беньямин 6 0.2
Patryk Makuch 5 (1) 0.17
Коноплянка Евгений 2 0.07
Мишор Якуб 2 0.07
Бохнак Матеуш 2 0.07
Гицэ Вирджил 2 0.07
Какабадзе Отар 1 0.03
Атанасов Яни 1 0.03
Takuto Oshima 1 0.03
Karol Knap 1 (1) 0.03
Югас Якуб 1 0.03
Хебо Матиас 1 0.03
Лосаж Флорьян 1 0.03
Хосконен Артту 1 0.03
Родин Матай 1 0.03
Яблонски Давид 1 0.03
Сиплак Михал 0 0
Ярошински Павел 0 0
Балай Филип 0 0
Медзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энрикес Анхело 7 (3) 0.23
Нарсинг Лусиано 5 0.17
Чука Виктор 5 0.17
Миюшкович Неманья 2 0.07
Обиета Колдо 2 0.07
Домингес Максим 1 0.03
Кобачки Олаф 1 0.03
Матушек Шимон 1 0.03
Дрыгас Камил 1 0.03
Масурас Яннис 1 0.03
Слива Мацей 1 0.03
Santiago Naveda 1 0.03
Dawid Drachal 1 0.03
Матыня Хуберт 0 0
Велковски Димитар 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Каролина Юрих 0 0
Хулио Карлос 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яблонски Давид 7 1
Takuto Oshima 6 1
Какабадзе Отар 6 0
Ярошински Павел 6 0
Ракочи Михал 6 0
Югас Якуб 5 0
Сиплак Михал 5 0
Рыпэ Корнел 4 0
Patryk Makuch 4 0
Атанасов Яни 2 1
Лосаж Флорьян 3 0
Коноплянка Евгений 2 0
Хебо Матиас 2 0
Кялльман Беньямин 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Немчикски Карол 2 0
Karol Knap 2 0
Родин Матай 1 0
Бохнак Матеуш 1 0
Мишор Якуб 1 0
Медзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Домингес Максим 10 0
Энрикес Анхело 8 1
Миюшкович Неманья 7 1
Гюлен Левент 8 0
Хулио Карлос 6 0
Матыня Хуберт 4 1
Santiago Naveda 2 2
Обиета Колдо 5 0
Дрыгас Камил 4 0
Каролина Юрих 4 0
Кобачки Олаф 4 0
Нивулис Анджей 3 0
Damian Tront 3 0
Dawid Drachal 3 0
Костка Михаэль 3 0
Матушек Шимон 2 0
Нарсинг Лусиано 2 0
Ауртенече Йон 2 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 2 0
Велковски Димитар 2 0
Чука Виктор 2 0
Масурас Яннис 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Абрамович Матеуш 1 0
Запольник Камиль 1 0

Результаты матчей

Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Медзь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

4
10
Краковия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

15
10

Волевые поражения

12
13
Краковия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
30% (9)
17% (5)
Медзь
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
6

Волевые победы

17
10

Волевые поражения

16
23

Голы по времени матча

Забито

19
13
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
0
0%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
1
8%
76-90

Пропущено

10
25
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
4
40%
8
32%
76-90

Забито

18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
2
11%
2
11%
76-90

Пропущено

20
20
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
25%
3
15%
76-90

Забито

37
31
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
5
14%
9
29%
29%
31-45
6
16%
6
19%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
9
24%
3
10%
76-90

Пропущено

30
45
10 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 26
3
10%
5
11%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
9
30%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0
Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2

Результаты матчей

Краковия
Медзь

Точный счет

1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Краковия
Медзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
6
9
3
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
5
6
9
1.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
8
0.5
Больше Меньше
20
10
12
18
1.5
8
22
3
27
2.5
1
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 30 22 5 3 60 - 19 71
2.
Легия
 30 17 9 4 48 - 32 60
3.
Погонь Щецин
 30 14 9 7 47 - 41 51
4.
Лех
 30 13 10 7 41 - 29 49
5.
Варта Познань
 30 12 8 10 35 - 29 44
6.
Пяст
 30 12 7 11 33 - 29 43
7.
Краковия
 30 11 9 10 37 - 30 42
8.
Ягеллония
 30 9 12 9 45 - 40 39
9.
Гурник Забже
 30 10 8 12 38 - 40 38
10.
Сталь Мелец
 30 10 8 12 35 - 38 38
11.
Видзев Лодзь
 30 10 8 12 34 - 38 38
12.
Радомьяк Радом
 30 10 8 12 29 - 34 38
13.
Висла Плоцк
 30 10 6 14 39 - 42 36
14.
Корона Кельце
 30 9 8 13 34 - 43 35
15.
Заглембе Любин
 30 9 8 13 28 - 42 35
16.
Шлёнск
 30 7 10 13 26 - 41 31
17.
Лехия Гданьск
 30 7 5 18 26 - 50 26
18.
Медзь
 30 4 10 16 29 - 47 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Висла Плоцк
 15 8 3 4 22 - 14 27
4.
Ягеллония
 15 8 2 5 28 - 20 26
5.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
6.
Погонь Щецин
 14 7 4 3 24 - 20 25
7.
Корона Кельце
 15 7 3 5 18 - 16 24
8.
Лех
 15 7 2 6 20 - 15 23
9.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
10.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
11.
Пяст
 15 5 4 6 15 - 14 19
12.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
13.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
14.
Гурник Забже
 15 4 5 6 19 - 22 17
15.
Радомьяк Радом
 15 4 4 7 14 - 18 16
16.
Лехия Гданьск
 15 4 4 7 13 - 19 16
17.
Медзь
 15 3 6 6 16 - 22 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 8 4 3 20 - 12 28
2.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
3.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
4.
Легия
 15 7 4 4 18 - 17 25
5.
Пяст
 15 7 3 5 18 - 15 24
6.
Варта Познань
 15 7 2 6 16 - 14 23
7.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
8.
Заглембе Любин
 14 6 3 5 17 - 22 21
9.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
10.
Видзев Лодзь
 15 5 5 5 14 - 16 20
11.
Сталь Мелец
 15 5 2 8 18 - 24 17
12.
Краковия
 15 4 4 7 17 - 21 16
13.
Шлёнск
 15 3 4 8 10 - 21 13
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 15 2 5 8 16 - 27 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 14 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Шлёнск Вердаска Диогу 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Легия Енджейчик Артур 1 9
Радомьяк Радом Бранко Рафаэл 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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