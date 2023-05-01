Тур: 30. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Зрители: 8774 Главный судья: Marcin Kochanek
0'
0:1
45' ГолDawid Drachal
58' Желтая карточкаРакочи Михал
1:1
69' ГолКоноплянка Евгений
75' Желтая карточкаНивулис Анджей
90' Желтая карточкаDamian Tront
90' Желтая карточкаДомингес Максим
90'+5
Ход матча
45'
0:1
58'
69'
75'
90'
90'
24
Югас
Якуб
20
Karol
Knap
11
Ракочи
Михал
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югас ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубНападающий
-
-
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Damian TrontПолузащитник
-
11 Обиета КолдоНападающий
-
79 Кобачки ОлафНападающий
-
-
Главный тренер: Grzegorz Mokry
История личных встреч
Краковия
Медзь
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
0.5
1.67
Среднее время на гол
180
54
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ракочи Михал
|7
|0.23
|Кялльман Беньямин
|6
|0.2
|Patryk Makuch
|5 (1)
|0.17
|Коноплянка Евгений
|2
|0.07
|Мишор Якуб
|2
|0.07
|Бохнак Матеуш
|2
|0.07
|Гицэ Вирджил
|2
|0.07
|Какабадзе Отар
|1
|0.03
|Атанасов Яни
|1
|0.03
|Takuto Oshima
|1
|0.03
|Karol Knap
|1 (1)
|0.03
|Югас Якуб
|1
|0.03
|Хебо Матиас
|1
|0.03
|Лосаж Флорьян
|1
|0.03
|Хосконен Артту
|1
|0.03
|Родин Матай
|1
|0.03
|Яблонски Давид
|1
|0.03
|Сиплак Михал
|0
|0
|Ярошински Павел
|0
|0
|Балай Филип
|0
|0
Медзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энрикес Анхело
|7 (3)
|0.23
|Нарсинг Лусиано
|5
|0.17
|Чука Виктор
|5
|0.17
|Миюшкович Неманья
|2
|0.07
|Обиета Колдо
|2
|0.07
|Домингес Максим
|1
|0.03
|Кобачки Олаф
|1
|0.03
|Матушек Шимон
|1
|0.03
|Дрыгас Камил
|1
|0.03
|Масурас Яннис
|1
|0.03
|Слива Мацей
|1
|0.03
|Santiago Naveda
|1
|0.03
|Dawid Drachal
|1
|0.03
|Матыня Хуберт
|0
|0
|Велковски Димитар
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Каролина Юрих
|0
|0
|Хулио Карлос
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яблонски Давид
|7
|1
|Takuto Oshima
|6
|1
|Какабадзе Отар
|6
|0
|Ярошински Павел
|6
|0
|Ракочи Михал
|6
|0
|Югас Якуб
|5
|0
|Сиплак Михал
|5
|0
|Рыпэ Корнел
|4
|0
|Patryk Makuch
|4
|0
|Атанасов Яни
|2
|1
|Лосаж Флорьян
|3
|0
|Коноплянка Евгений
|2
|0
|Хебо Матиас
|2
|0
|Кялльман Беньямин
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Немчикски Карол
|2
|0
|Karol Knap
|2
|0
|Родин Матай
|1
|0
|Бохнак Матеуш
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
Медзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Домингес Максим
|10
|0
|Энрикес Анхело
|8
|1
|Миюшкович Неманья
|7
|1
|Гюлен Левент
|8
|0
|Хулио Карлос
|6
|0
|Матыня Хуберт
|4
|1
|Santiago Naveda
|2
|2
|Обиета Колдо
|5
|0
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Каролина Юрих
|4
|0
|Кобачки Олаф
|4
|0
|Нивулис Анджей
|3
|0
|Damian Tront
|3
|0
|Dawid Drachal
|3
|0
|Костка Михаэль
|3
|0
|Матушек Шимон
|2
|0
|Нарсинг Лусиано
|2
|0
|Ауртенече Йон
|2
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Чука Виктор
|2
|0
|Масурас Яннис
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Абрамович Матеуш
|1
|0
|Запольник Камиль
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
20% (3)
20% (3)
Медзь
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
4
10
Краковия
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Медзь
9.1%
90.9%
1 победа 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
15
10
Волевые поражения
12
13
Краковия
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
30% (9)
43% (13)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (16)
30% (9)
17% (5)
Медзь
35%
65%
7 побед 13 поражений
Первый тайм
23% (7)
50% (15)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (6)
50% (15)
30% (9)
Сухие победы
9
5
Сухие поражения
6
6
Волевые победы
17
10
Волевые поражения
16
23
Голы по времени матча
Забито
19
13
5 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
0
0%
2
15%
1-15
3
16%
1
8%
16-30
2
11%
5
38%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
2
15%
61-75
7
37%
1
8%
76-90
Пропущено
10
25
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 14
1
10%
3
12%
1-15
1
10%
3
12%
16-30
2
20%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
2
20%
5
20%
61-75
4
40%
8
32%
76-90
Забито
18
18
10 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 7
10 Забивали первыми 8
18 Не забивали 18
4
22%
2
11%
1-15
3
17%
5
28%
16-30
3
17%
4
22%
31-45
1
6%
4
22%
46-60
5
28%
1
6%
61-75
2
11%
2
11%
76-90
Пропущено
20
20
6 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
2
10%
4
20%
31-45
7
35%
3
15%
46-60
2
10%
3
15%
61-75
5
25%
3
15%
76-90
Забито
37
31
15 В 1-м тайме 19
22 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 16
7 Не забивали 8
4
11%
4
13%
1-15
6
16%
6
19%
16-30
5
14%
9
29%
29%
31-45
6
16%
6
19%
46-60
7
19%
3
10%
61-75
9
24%
3
10%
76-90
Пропущено
30
45
10 В 1-м тайме 20
20 Во 2-м тайме 25
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 26
3
10%
5
11%
1-15
3
10%
8
18%
16-30
4
13%
7
16%
31-45
7
23%
6
13%
46-60
4
13%
8
18%
61-75
9
30%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лехия Гданьск - Краковия 1:2 Краковия - Радомьяк Радом 3:0 Погонь Щецин - Краковия 3:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:1
Ракув - Краковия 4:1 Варта Познань - Краковия 0:0 Краковия - Шлёнск 1:1 Пяст - Краковия 2:1 Краковия - Сталь Мелец 2:1 Легия - Краковия 2:2 Корона Кельце - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 2:0 Баник Острава - Краковия 2:0 Сигма Оломоуц - Краковия 1:2 Краковия - Нюрнберг 0:0 Краковия - Ганза 0:6 Краковия - Татран Липтовски-Микулаш 4:1 Краковия - Банска-Бистрица 1:0 Краковия - Подбрезова 3:4 Висла Плоцк - Краковия 1:0
Медзь
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Медзь - Ракув 0:2 Сталь Мелец - Медзь 1:1 Медзь - Легия 2:2 Корона Кельце - Медзь 1:0
Медзь - Пяст 0:1 Лехия Гданьск - Медзь 4:0 Медзь - Ягеллония 1:1 Заглембе Любин - Медзь 2:1 Медзь - Висла Плоцк 2:1 Варта Познань - Медзь 1:1 Лех - Медзь 1:0 Медзь - Лех 2:2 Медзь - Радомьяк Радом 0:0 Гурник Забже - Медзь 0:3 Медзь - Шлёнск 1:0 Медзь - Погонь Щецин 2:4 Видзев Лодзь - Медзь 1:0 Медзь - Краковия 1:1 Ракув - Медзь 1:0 Медзь - Сталь Мелец 0:2
Результаты матчей
Краковия
Медзь
Точный счет
1:1
4 раза 27%
3:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
3 раза 20%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
0:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 27%
1:1
4 раза 27%
2:1
3 раза 20%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:1
6 раз 20%
0:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
3:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 20%
1:0
5 раз 17%
2:1
5 раз 17%
2:2
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
0
8 раз 27%
3
3 раза 10%
1
12 раз 40%
0
10 раз 33%
2
7 раз 23%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Краковия
Медзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
69
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
105
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
228
Больше Меньше
2010
1218
822
327
129
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|14 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 9
|Радомьяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 9