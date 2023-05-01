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  5. Суперлига Дании 2022-2023

Дания: Суперлига Дании
2022-2023

Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Бурхардт Йорген
Митьюлланд
3:0
Второй тайм: 89'
Силькеборг

Ход матча

5'
Исаксен Густав
1:0
10'
Исаксен Густав
(Гартенманн Стефан)
2:0
20'
Далсгор Хенрик
(Жуниньо)
3:0
36'
 
Эстрём Робин
Клиттен Лукас
46'
 
Линд Александр
Тенгстедт Сёрен
63'
Тюкосен Мадс
Жуниньо
 
63'
Шарлес
Симсир Араль
 
67'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
Куск Каспер
77'
Бак Виктор
Паулиньо VI
 
77'
Бисков Вальдемар
Олссон Кристоффер
 
84'
 
Nikolai Jacobsen
Адамсен Тонни
84'
 
Йоргенсен Себастьян Винтер
Клинг Андерс
85'
Фредерик Хейсельберг
Исаксен Густав
 

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Митьюлланд
Ничья
Силькеборг
1.73
4.10
50.00
Все Коэффициенты
1
Лоссль
Йонас
14
Далсгор
Хенрик
4
Гартенманн
Стефан
73
Жуниньо
29
Паулиньо
VI
24
Серенсен
Оливер
5
Мартинес
Эмилиано
37
Гигович
Армин
8
Олссон
Кристоффер
11
Исаксен
Густав
58
Симсир
Араль
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
25
Клиттен
Лукас
22
Кристенсен
Лассе
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
10
Тенгстедт
Сёрен
7
Куск
Каспер
23
Адамсен
Тонни
Митьюлланд
4-3-1-2
Силькеборг
4-3-2-1

История личных встреч

Митьюлланд
Силькеборг

20 матчей

90%
10%
18 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
30%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 11 побед

31 матч

58.1%
12.9%
29%
18 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

48.4%
32.3%
19.3%
15 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

38.7%
25.8%
35.5%
12 побед 8 ничьих 11 побед

История матчей

СД
3:3
СД
1:3
СД
1:4
СД
3:2
СД
0:1
СД
3:0
ТМК
2:0
ТМК
3:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
1:2
СД
2:0
ТМК
1:2
СД
2:1
СД
3:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМС
1:2
СД
1:1
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
2:2
СЛ
4:1
СЛ
1:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
3:0
СЛ
0:2
СЛ
4:0

Голы

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.88
1.64

Среднее время на гол

47
54

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.64
1.06

Среднее время на гол

54
85

Всего голов

55
41

Голов в среднем за матч

1.77
1.32

Тотал матчей

2.5
28
Больше 90%
Меньше 10%
3
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
5
Больше 16%
Меньше 84%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

50
68

Бомбардиры внутри турнира

Митьюлланд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исаксен Густав 13 0.48
Дрейер Андерс 8 (1) 0.3
Феррейра Эвандер 4 (3) 0.15
Олссон Кристоффер 3 0.11
Систо Пионе 3 0.11
Каба Сори 2 0.07
Симсир Араль 1 0.04
Далсгор Хенрик 1 0.04
Жуниньо 1 0.04
Гартенманн Стефан 1 0.04
Дюр Николас 1 0.04
Чилуфя Эдвард 1 0.04
Ашур Имам 1 0.04
Фредерик Хейсельберг 1 0.04
Святченко Эрик 0 0
Андерссон Йоэль 0 0
Шарлес 0 0
Паулиньо VI 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 10 (1) 0.37
Йоргенсен Себастьян Винтер 6 0.22
Хелениус Никлас 5 0.19
Валлис Николай 3 0.11
Сонне Оливер 3 0.11
Сальквист Тобиас 2 0.07
Энгель Лукас 1 0.04
Клинг Андерс 1 0.04
Тенгстедт Сёрен 1 0.04
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0.04
Линд Александр 1 0.04
Маттссон Пелле 1 0.04
Буш Александер Магнус 1 0.04
Карстенсен Расмус 0 0
Каалунд Ларсен Мадс 0 0

Карточки

Митьюлланд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Святченко Эрик 6 0
Тюкосен Мадс 6 0
Феррейра Эвандер 4 0
Далсгор Хенрик 2 1
Брумадо Жуниор 2 1
Олссон Кристоффер 3 0
Гартенманн Стефан 3 0
Каба Сори 3 0
Исаксен Густав 3 0
Паулиньо VI 3 0
Жуниньо 1 1
Лоссль Йонас 2 0
Андерссон Йоэль 2 0
Шарлес 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Дрейер Андерс 1 0
Дюр Николас 1 0
Гигович Армин 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Фредерик Хейсельберг 1 0
Бак Виктор 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0
Сальквист Тобиас 2 1
Энгель Лукас 3 0
Клинг Андерс 3 0
Сонне Оливер 3 0
Феликс Йоэль 2 0
Бринк Марк 2 0
Каалунд Ларсен Мадс 2 0
Валлис Николай 2 0
Клиттен Лукас 2 0
Йоргенсен Себастьян Винтер 2 0
Куск Каспер 1 0
Ларсен Николай 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Буш Александер Магнус 1 0

Результаты матчей

Митьюлланд
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Силькеборг
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

6
11
Митьюлланд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Силькеборг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
11

Волевые поражения

27
16
Митьюлланд
20%
80%
3 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (3)
42% (11)
46% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Силькеборг
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
35% (9)
27% (7)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

2
13

Волевые поражения

33
27

Голы по времени матча

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 4
17 Не забивали 16
0
0%
4
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
11%
31-45
4
36%
2
11%
46-60
1
9%
4
22%
61-75
2
18%
6
33%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
0
0%
5
26%
1-15
4
22%
1
5%
16-30
4
22%
4
21%
31-45
4
22%
4
21%
46-60
2
11%
2
11%
61-75
4
22%
3
16%
76-90

Забито

27
19
14 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
15 Не забивали 15
8
30%
30%
2
11%
1-15
3
11%
4
21%
16-30
3
11%
4
21%
31-45
3
11%
4
21%
46-60
7
26%
1
5%
61-75
3
11%
4
21%
76-90

Пропущено

14
24
7 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 11
2
14%
4
17%
1-15
1
7%
2
8%
16-30
4
29%
4
17%
31-45
2
14%
5
21%
46-60
1
7%
4
17%
61-75
4
29%
5
21%
76-90

Забито

38
37
18 В 1-м тайме 16
20 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 5
8
21%
6
16%
1-15
5
13%
4
11%
16-30
5
13%
6
16%
31-45
7
18%
6
16%
46-60
8
21%
5
14%
61-75
5
13%
10
27%
76-90

Пропущено

32
43
15 В 1-м тайме 20
17 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
2
6%
9
21%
1-15
5
16%
3
7%
16-30
8
25%
8
19%
31-45
6
19%
9
21%
46-60
3
9%
6
14%
61-75
8
25%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Митьюлланд
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Хорсенс - Митьюлланд 0:2 Митьюлланд - Ольборг 1:1 Митьюлланд - Люнгбю 1:0 Оденсе - Митьюлланд 1:3
Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Митьюлланд - Люнгбю 1:3 Ольборг - Митьюлланд 0:0 Митьюлланд - Брондбю 0:1 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Виборг - Митьюлланд 0:4 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Митьюлланд - Эльфсборг 1:1 Митьюлланд - Ульсан Хёндэ 1:0 Митьюлланд - Оденсе 4:2 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Раннерс - Митьюлланд 0:0 Виборг - Митьюлланд 3:1 Митьюлланд - Нордшелланн 0:0 Митьюлланд - Штурм 2:0 Митьюлланд - Оденсе 1:2
Силькеборг
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Силькеборг - Ольборг 1:1 Силькеборг - Ольборг 2:2 Оденсе - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Хорсенс 1:2
Силькеборг - Сённерйюск 3:2 Люнгбю - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Митьюлланд 3:3 Брондбю - Силькеборг 2:1 Сённерйюск - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Нордшелланн 2:1 Орхус - Силькеборг 1:1 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Согндаль - Силькеборг 2:3 Будё-Глимт - Силькеборг 2:2 ИФК Норрчепинг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Орхус Фремад 2:1 Силькеборг - Венсюссель 1:2 Силькеборг - Виборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 0:2 Раннерс - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Митьюлланд
Силькеборг

Точный счет

1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Точный счет

3:3
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
3:3
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:5
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
6 раз 23%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
2
9 раз 35%
1
8 раз 31%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Митьюлланд
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
2
11
1.5
7
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
6
7
6
7
2.5
1
12
2
11
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
6
0.5
Больше Меньше
21
5
10
16
1.5
13
13
6
20
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
4.5

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 27 15 4 8 49 - 26 49
2.
Нордшелланн
 27 13 8 6 42 - 26 47
3.
Виборг
 27 13 7 7 40 - 29 46
4.
Орхус
 27 12 7 8 29 - 22 43
5.
Раннерс
 27 10 10 7 36 - 35 40
6.
Брондбю
 27 10 6 11 35 - 43 36

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 3:0 27 10 11 6 42 - 31 41
2.
Оденсе
 27 9 9 9 37 - 47 36
3.
Силькеборг
 0:3 27 8 7 12 38 - 45 31
4.
Хорсенс
 27 7 6 14 31 - 48 27
5.
Ольборг
 27 5 8 14 28 - 39 23
6.
Люнгбю
 27 4 9 14 26 - 42 21

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нордшелланн
 13 9 2 2 26 - 13 29
2.
Копенгаген
 14 9 2 3 26 - 11 29
3.
Виборг
 14 7 5 2 20 - 15 26
4.
Раннерс
 13 6 3 4 14 - 14 21
5.
Брондбю
 14 6 3 5 21 - 25 21
6.
Орхус
 13 5 5 3 16 - 12 20

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оденсе
 14 5 4 5 18 - 21 19
2.
Хорсенс
 14 5 4 5 21 - 27 19
3.
Силькеборг
 0:3 13 5 3 5 21 - 22 18
4.
Митьюлланд
 3:0 14 4 4 6 14 - 18 16
5.
Люнгбю
 13 2 6 5 12 - 20 12
6.
Ольборг
 13 2 5 6 10 - 16 11

Группа лидеров

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Орхус
 14 7 2 5 13 - 10 23
2.
Копенгаген
 13 6 2 5 23 - 15 20
3.
Виборг
 13 6 2 5 20 - 14 20
4.
Раннерс
 14 4 7 3 22 - 21 19
5.
Нордшелланн
 14 4 6 4 16 - 13 18
6.
Брондбю
 13 4 3 6 14 - 18 15

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Митьюлланд
 3:0 13 6 7 0 28 - 13 25
2.
Оденсе
 13 4 5 4 19 - 26 17
3.
Силькеборг
 0:3 14 3 4 7 17 - 23 13
4.
Ольборг
 14 3 3 8 18 - 23 12
5.
Люнгбю
 14 2 3 9 14 - 22 9
6.
Хорсенс
 13 2 2 9 10 - 21 8

Топ бомбардиров
Митьюлланд Исаксен Густав 13 (2)
Орхус Мортенсен Патрик 13 (1)
Копенгаген Классон Виктор 10 (4)
Брондбю Омойджуфано Охи 10 (1)
Силькеборг Адамсен Тонни 10 (1)
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Топ нарушителей
Орхус Поульсен Николай 1 8
Ольборг Соуза Аллан II 8
Хорсенс Киилерик Мальте 1 6
Нордшелланн Adamo Nagalo 2 4
Люнгбю Ромер Марсель 7
Весь список
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