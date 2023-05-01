Emiliano Martinez не смог попасть в створ ударом издали

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Серен Тенгстедт уходит с поля и его заменяет Александр Линд

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Александр Линд нанес удар, но тот был заблокирован.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Это был отличный перфоманс от команды Митьюлланд , есть о чем петь фанатам в перерыве.

47' Удар от ворот произведет Митьюлланд

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Emiliano Martinez выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Далсгор Хенрик пробует нанести удар издали, но Николай Ларсен держит все под контролем

39' Хорошую попытку сделал Куск Каспер . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

36' Матч возобновлен

35' Ох, нехорошо это выглядит. Клиттен Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Клиттен Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Митьюлланд идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Команда Митьюлланд довольна результатом к этому моменту.

30' Удар от ворот произведет Митьюлланд

28' Матч возобновится спорным мячом

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Жуниньо из команды Митьюлланд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

26' Клинг Андерс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

23' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Г О О О О Л - Далсгор Хенрик забивает с правой ноги!

19' Олссон Кристоффер из команды Митьюлланд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Удар от ворот произведет Митьюлланд

18' Куск Каспер не смог попасть в створ ударом издали

17' Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Олссон Кристоффер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Удар от ворот произведет Силькеборг

15' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Исаксен Густав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Арал Симсир из команды Митьюлланд в офсайде

10' Г О О О О Л - Исаксен Густав забивает с левой ноги!

10' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

9' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Митьюлланд

7' Арал Симсир нанес удар, но тот был заблокирован.

7' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Команда Митьюлланд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Исаксен Густав первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!

5' Хорошую попытку сделал Серенсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

3' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Митьюлланд совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Митьюлланд начинает с центра поля