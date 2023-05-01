Тур: 34. Стадион: Кинг Пауэр. Главный судья: Оливер Майкл
Прогноз на матч от Liveresult
3
Фас
Ваут
33
Томас
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
3 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Суттар ГарриЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Прат ДеннисПолузащитник
-
37 ТетеПолузащитник
-
20 Дака ПатсонПолузащитник
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
-
30 Коуди КонорЗащитник
- Полузащитник
-
11 Грэй ДемарайПолузащитник
-
26 Дэвис ТомПолузащитник
-
20 Мопе НилНападающий
-
50 Симмс ЭллисНападающий
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лестер
Эвертон
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 6 побед
20 матчей
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
1.38
1.58
Среднее время на гол
65
56
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.42
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
1.4
1.55
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
64
58
Бомбардиры внутри турнира
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|10
|0.3
|Мэддисон Джеймс
|9
|0.27
|Ихеаначо Келечи
|5 (1)
|0.15
|Дака Патсон
|4
|0.12
|Тилеманс Юри
|3 (1)
|0.09
|Варди Джейми
|2
|0.06
|Кастань Тимоти
|2
|0.06
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|2
|0.06
|Рикарду Перейра II
|1
|0.03
|Олбрайтон Марк
|1
|0.03
|Менди Нампали
|1
|0.03
|Прат Деннис
|1
|0.03
|Тете
|1
|0.03
|Перес Айосе
|0
|0
|Фас Ваут
|0
|0
|Суттар Гарри
|0
|0
|Кристиансен Виктор
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|5
|0.15
|Грэй Демарай
|4 (2)
|0.12
|Гордон Энтони
|3
|0.09
|Дукуре Абдулай
|2
|0.06
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|Тарковски Джеймс
|1
|0.03
|Коуди Конор
|1
|0.03
|Кин Майкл
|1
|0.03
|Онана Амаду
|1
|0.03
|Коулмэн Шеймус
|1
|0.03
|Мопе Нил
|1
|0.03
|Мина Йерри
|1
|0.03
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0.03
|Симмс Эллис
|1
|0.03
|Гуэйе Идрисса
|0
|0
|Пикфорд Джордан
|0
|0
|Годфри Бен
|0
|0
|Гарнер Джеймс
|0
|0
Карточки
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мэддисон Джеймс
|8
|0
|Сумаре Бубакари
|7
|0
|Фас Ваут
|5
|1
|Дьюсбери-Холл Кирнан
|4
|1
|Тилеманс Юри
|4
|0
|Ндиди Уилфред
|4
|0
|Кастань Тимоти
|3
|0
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Дака Патсон
|2
|0
|Фофана Уэсли
|2
|0
|Менди Нампали
|1
|0
|Варди Джейми
|1
|0
|Прат Деннис
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|8
|0
|Дукуре Абдулай
|5
|1
|Тарковски Джеймс
|6
|0
|Гордон Энтони
|6
|0
|Гуэйе Идрисса
|5
|0
|Макнил Дуайт
|5
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Пикфорд Джордан
|4
|0
|Миколенко Виталий
|4
|0
|Холгейт Мэйсон
|2
|1
|Паттерсон Нэйтан
|3
|0
|Грэй Демарай
|3
|0
|Дэвис Том
|3
|0
|Коуди Конор
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0
|Годфри Бен
|2
|0
|Коулмэн Шеймус
|1
|0
|Мина Йерри
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Прайс Айзек
|1
|0
Результаты матчей
Лестер
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Эвертон
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
35% (6)
24% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
7
7
Лестер
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
41% (7)
29% (5)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
18% (3)
41% (7)
Эвертон
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
29
22
Волевые поражения
15
9
Лестер
53.6%
46.4%
15 побед 13 поражений
Первый тайм
33% (11)
36% (12)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
30% (10)
39% (13)
Эвертон
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
36% (12)
36% (12)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
9
12
Волевые победы
32
23
Волевые поражения
22
16
Голы по времени матча
Забито
18
9
12 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
24 Не забивали 27
0
0%
1
11%
1-15
4
22%
3
33%
16-30
8
44%
0
0%
31-45
2
11%
2
22%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
22
27
13 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
5
23%
0
0%
1-15
5
23%
4
15%
16-30
3
14%
8
30%
30%
31-45
2
9%
5
19%
46-60
2
9%
3
11%
61-75
5
23%
7
26%
76-90
Забито
29
15
17 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
8
28%
4
27%
1-15
1
3%
0
0%
16-30
8
28%
2
13%
31-45
3
10%
2
13%
46-60
4
14%
2
13%
61-75
5
17%
5
33%
76-90
Пропущено
32
24
13 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 16
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
5
16%
2
8%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
3
9%
3
13%
31-45
6
19%
5
21%
46-60
8
25%
5
21%
61-75
5
16%
6
25%
76-90
Забито
47
24
29 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 11
10 Не забивали 14
8
17%
5
21%
1-15
5
11%
3
13%
16-30
16
34%
2
8%
31-45
5
11%
4
17%
46-60
7
15%
4
17%
61-75
6
13%
6
25%
76-90
Пропущено
54
51
26 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 31
21 Пропускали первыми 19
27 Не пропускали 25
10
19%
2
4%
1-15
10
19%
7
14%
16-30
6
11%
11
22%
31-45
8
15%
10
20%
46-60
10
19%
8
16%
61-75
10
19%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лестер
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Сити - Лестер 3:1 Лестер - Борнмут 0:1
Лестер - Астон Вилла 1:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:1 Брентфорд - Лестер 1:1 Лестер - Челси 1:3 Саутгемптон - Лестер 1:0 Лестер - Блэкберн 1:2 Лестер - Арсенал 0:1 Манчестер Юнайтед - Лестер 3:0 Лестер - Тоттенхэм 4:1 Астон Вилла - Лестер 2:4 Уолсолл - Лестер 0:1 Лестер - Брайтон 2:2 Ноттингем Форест - Лестер 2:0 Ньюкасл - Лестер 2:0 Джиллингем - Лестер 0:1 Лестер - Фулхэм 0:1
Эвертон
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Эвертон - Ньюкасл 1:4 Кристал Пэлас - Эвертон 0:0 Эвертон - Фулхэм 1:3 Манчестер Юнайтед - Эвертон 2:0
Эвертон - Тоттенхэм 1:1 Челси - Эвертон 2:2 Эвертон - Брентфорд 1:0 Ноттингем Форест - Эвертон 2:2 Арсенал - Эвертон 4:0 Эвертон - Астон Вилла 0:2 Эвертон - Лидс 1:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Эвертон - Арсенал 1:0 Вест Хэм - Эвертон 2:0 Эвертон - Саутгемптон 1:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 3:1 Эвертон - Брайтон 1:4 Манчестер Сити - Эвертон 1:1 Эвертон - Вулверхэмптон 1:2 Эвертон - Вестерн Сидней Уондерерс 5:1
Результаты матчей
Лестер
Эвертон
Точный счет
0:1
5 раз 31%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
4
2 раза 13%
1
12 раз 71%
0
4 раза 24%
3
1 раз 6%
Точный счет
2:1
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:0
4 раза 25%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
4
2 раза 12%
0
9 раз 56%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
Точный счет
0:1
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
1:0
5 раз 15%
1:1
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
2:0
4 раза 12%
0:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
10 раз 30%
1
10 раз 30%
2
9 раз 27%
4
4 раза 12%
1
16 раз 48%
0
13 раз 39%
2
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Лестер
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
134
610
116
214
116
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
79
710
313
215
215
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2310
Больше Меньше
2013
1320
429
429
132
429
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|32
|24
|4
|4
|84 - 30
|76
|2.
|Заявка
|33
|23
|6
|4
|78 - 38
|75
|3.
|Заявка
|33
|18
|11
|4
|61 - 27
|65
|4.
|Заявка
|32
|19
|6
|7
|49 - 39
|63
|5.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|65 - 42
|56
|6.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|46 - 42
|54
|7.
|Заявка
|34
|16
|6
|12
|63 - 57
|54
|8.
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|61 - 40
|52
|9.
|Заявка
|34
|12
|14
|8
|52 - 44
|50
|10.
|Заявка
|33
|13
|6
|14
|45 - 45
|45
|11.
|Заявка
|34
|10
|10
|14
|35 - 45
|40
|12.
|Заявка
|32
|10
|9
|13
|30 - 35
|39
|13.
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 64
|39
|14.
|Заявка
|34
|10
|7
|17
|29 - 50
|37
|15.
|Заявка
|33
|9
|7
|17
|37 - 47
|34
|16.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|30 - 62
|30
|17.
|Заявка
|34
|7
|9
|18
|43 - 67
|30
|18.
|Заявка
|33
|8
|5
|20
|44 - 57
|29
|19.
|Заявка
|33
|6
|10
|17
|25 - 50
|28
|20.
|Заявка
|34
|6
|6
|22
|28 - 60
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|14
|1
|1
|54 - 16
|43
|2.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|28 - 8
|39
|3.
|Заявка
|16
|12
|3
|1
|45 - 21
|39
|4.
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|43 - 16
|37
|5.
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|32 - 11
|35
|6.
|Заявка
|17
|11
|1
|5
|35 - 22
|34
|7.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|29 - 19
|32
|8.
|Заявка
|17
|8
|7
|2
|32 - 18
|31
|9.
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|31 - 14
|27
|10.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 19
|26
|11.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|24 - 24
|25
|12.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|13.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|18 - 22
|24
|14.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|17 - 16
|23
|15.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|22 - 23
|22
|16.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|19 - 24
|22
|17.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 31
|21
|18.
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|15 - 24
|18
|19.
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|19 - 21
|15
|20.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|15 - 31
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|33 - 17
|36
|2.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|30 - 14
|33
|3.
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|29 - 16
|30
|4.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|30 - 26
|25
|5.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|21 - 31
|24
|6.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|17 - 23
|22
|7.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|28 - 35
|20
|8.
|Заявка
|16
|6
|2
|8
|21 - 21
|20
|9.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|22 - 26
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|2
|10
|17 - 40
|17
|12.
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|13 - 19
|16
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 23
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|13 - 29
|14
|15.
|Заявка
|17
|4
|2
|11
|25 - 36
|14
|16.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|15 - 24
|12
|17.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|12 - 31
|11
|18.
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|10 - 26
|10
|19.
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|20 - 36
|9
|20.
|Заявка
|17
|1
|3
|13
|8 - 41
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|34 (7)
|Тоттенхэм
|Кейн Гарри
|25 (3)
|Брентфорд
|Тони Айвен
|20 (4)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|17 (8)
|Манчестер Юнайтед
|Рэшфорд Маркус
|16 (5)
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|12
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|12
|Кристал Пэлас
|Дукуре Шейк
|1 10
|Вулверхэмптон
|Невеш Рубен
|11
|Вулверхэмптон
|Семеду Нелсон
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лестер - Эвертон
Исход игры
Лестер
75.5% (105)
Ничья
15.1% (21)
Эвертон
9.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
62.5% (75)
Меньше
37.5% (45)
Обе команды забьют
Да
75.83% (91)
Нет
24.17% (29)
Популярный счёт
2:1 Лестер
43.2% (60)
1:0 Лестер
15.8% (22)
1:1 Ничья
11.5% (16)
1:2 Эвертон
6.5% (9)
2:0 Лестер
4.3% (6)
3:2 Лестер
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Лестер
1.4% (2)
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