Позже
История личных встреч
Урал
Спартак Москва
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед
Второй тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
15
Голов в среднем за матч
0.75
1.07
Среднее время на гол
120
84
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.29
1.33
Среднее время на гол
70
67
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.04
1.19
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
86
75
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газинский Юрий
|2
|0.22
|Юшин Александр
|2
|0.22
|Бикфалви Эрик
|2 (1)
|0.22
|Влут Рай
|2 (1)
|0.22
|Каштанов Алексей
|2 (1)
|0.22
|Егорычев Андрей
|1
|0.11
|Железнов Юрий
|1
|0.11
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Промес Квинси
|4
|0.44
|Мелёшин Павел
|2
|0.22
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0.11
|Соболев Александр
|1
|0.11
|Зобнин Роман
|1
|0.11
|Чернов Никита
|1
|0.11
|Мартинс Кристофер
|1
|0.11
|Рассказов Николай
|1
|0.11
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.11
|Николсон Шамар
|1
|0.11
|Пруцев Данил
|1
|0.11
|Литвинов Руслан
|0
|0
|Зиньковский Антон
|0
|0
|Джикия Георгий
|0
|0
|Хлусевич Даниил
|0
|0
|Тавареш Томаш
|0
|0
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бевеев Мингиян
|4
|0
|Юшин Александр
|3
|0
|Каштанов Алексей
|1
|1
|Помазун Илья
|2
|0
|Гогличидзе Лео
|2
|0
|Сунгатулин Фаниль
|2
|0
|Ранджелович Лазар
|2
|0
|Бикфалви Эрик
|1
|0
|Газинский Юрий
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Быковский Илья
|1
|0
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николсон Шамар
|2
|1
|Пруцев Данил
|3
|0
|Хлусевич Даниил
|3
|0
|Рыбус Мацей
|2
|0
|Джикия Георгий
|2
|0
|Селихов Александр
|0
|1
|Мевля Миха
|1
|0
|Промес Квинси
|1
|0
|Зобнин Роман
|1
|0
|Соболев Александр
|1
|0
|Зиньковский Антон
|1
|0
|Игнатов Михаил Александрович
|1
|0
|Умяров Наиль
|1
|0
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Классен Леон
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
0
1
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
7
12
Урал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
7
13
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
50%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
4
57%
1
33%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
6
38%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
5
56%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1
Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2
Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2
Результаты матчей
Урал
Спартак Москва
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Урал
Спартак Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
45
18
36
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— ?
— ?
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Спартак Москва
|Николсон Шамар
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва
Исход игры
Урал
7.5% (4)
Ничья
17% (9)
Спартак Москва
75.5% (40)
Тотал 2.5
Больше
73.91% (34)
Меньше
26.09% (12)
Обе команды забьют
Да
84.78% (39)
Нет
15.22% (7)
Популярный счёт
1:2 Спартак Москва
45.3% (24)
0:1 Спартак Москва
11.3% (6)
1:1 Ничья
9.4% (5)
1:3 Спартак Москва
7.5% (4)
2:1 Урал
5.7% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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