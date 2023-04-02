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  4. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Урал
 
Позже
Спартак Москва
Прогнозы 53
Урал 7.5% (4)
X 17% (9)
Спартак Москва 75.5% (40)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Урал
Ничья
Спартак Москва
3.00
3.48
2.85
Все Коэффициенты

История личных встреч

Урал
Спартак Москва

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
19.2%
46.2%
9 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.1%
30.8%
46.1%
6 побед 8 ничьих 12 побед

Второй тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

История матчей

К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
К
1:0
К
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ТМК
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ТМС
0:2
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

9
15

Голов в среднем за матч

0.75
1.07

Среднее время на гол

120
84

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.29
1.33

Среднее время на гол

70
67

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.04
1.19

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

86
75

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газинский Юрий 2 0.22
Юшин Александр 2 0.22
Бикфалви Эрик 2 (1) 0.22
Влут Рай 2 (1) 0.22
Каштанов Алексей 2 (1) 0.22
Егорычев Андрей 1 0.11
Железнов Юрий 1 0.11
Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Промес Квинси 4 0.44
Мелёшин Павел 2 0.22
Игнатов Михаил Александрович 1 0.11
Соболев Александр 1 0.11
Зобнин Роман 1 0.11
Чернов Никита 1 0.11
Мартинс Кристофер 1 0.11
Рассказов Николай 1 0.11
Соболев Александр Сергеевич 1 0.11
Николсон Шамар 1 0.11
Пруцев Данил 1 0.11
Литвинов Руслан 0 0
Зиньковский Антон 0 0
Джикия Георгий 0 0
Хлусевич Даниил 0 0
Тавареш Томаш 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бевеев Мингиян 4 0
Юшин Александр 3 0
Каштанов Алексей 1 1
Помазун Илья 2 0
Гогличидзе Лео 2 0
Сунгатулин Фаниль 2 0
Ранджелович Лазар 2 0
Бикфалви Эрик 1 0
Газинский Юрий 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Гаджимурадов Рамазан 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Быковский Илья 1 0
Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николсон Шамар 2 1
Пруцев Данил 3 0
Хлусевич Даниил 3 0
Рыбус Мацей 2 0
Джикия Георгий 2 0
Селихов Александр 0 1
Мевля Миха 1 0
Промес Квинси 1 0
Зобнин Роман 1 0
Соболев Александр 1 0
Зиньковский Антон 1 0
Игнатов Михаил Александрович 1 0
Умяров Наиль 1 0
Литвинов Руслан 1 0
Классен Леон 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Спартак Москва
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

0
1
Урал
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Спартак Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

7
12
Урал
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Спартак Москва
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
1

Волевые поражения

7
13

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
13%
2
17%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
2
25%
2
17%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
6
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
4
57%
1
33%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
25%
2
13%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
2
17%
4
25%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
6
38%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
3
50%
61-75
5
56%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1
Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1 Урал - Родина Москва 0:1 Урал - Родина Москва 2 0:1 Ботев Пловдив - Урал 2:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Урал - Факел 2:0 Урал - Локомотив Москва 2:2 Сочи - Урал 2:2
Спартак Москва
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Урал 1:1 Спартак Москва - Факел 3:2
Спартак Москва - Урал 2:2 Спартак Москва - Локомотив Москва 4:2 Локомотив Москва - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - Андижан 2:2 Сочи - Спартак Москва 0:2 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ботев Пловдив - Спартак Москва 0:1 Спартак Москва - АГМК 3:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 1:2 Сочи - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Торпедо Москва 1:0 Спартак Москва - Химки 5:0 Факел - Спартак Москва 1:2

Результаты матчей

Урал
Спартак Москва

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Урал
Спартак Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Локомотив Москва
5 Спартак Москва
2 Ростов
3 Урал
3 Крылья Советов
2 Динамо Москва
3 ЦСКА Москва
1 Краснодар
1/2 финала - Путь РПЛ
1 Спартак Москва
1 Урал
2 Крылья Советов
2 ЦСКА Москва
Финал - Путь РПЛ
?
?

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Урал Бевеев Мингиян 4
Акрон Полубояринов Данил 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Спартак Москва Николсон Шамар 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Урал - Спартак Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 5 часов 50 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 42% завершится победой Урал.
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    • Прогнозы 53
    Урал 7.5% (4)
    X 17% (9)
    Спартак Москва 75.5% (40)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Спартак Москва
    3.00
    3.48
    2.85
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Урал - Спартак Москва

    Исход игры
    Урал
    7.5% (4)
    Ничья
    17% (9)
    Спартак Москва
    75.5% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.91% (34)
    Меньше
    26.09% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    84.78% (39)
    Нет
    15.22% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Москва
    45.3% (24)
    0:1 Спартак Москва
    11.3% (6)
    1:1 Ничья
    9.4% (5)
    1:3 Спартак Москва
    7.5% (4)
    2:1 Урал
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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    Урал
    Спартак Москва
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