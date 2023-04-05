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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Стадион: . Главный судья: Любимов Артём
ЦСКА Москва
0:0
Первый тайм
Крылья Советов

Ход матча

20'
 
Прогнозы 171
ЦСКА Москва 86% (147)
X 5.3% (9)
Крылья Советов 8.8% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ЦСКА Москва
Ничья
Крылья Советов
4.90
3.86
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Тороп
Владислав
27
Мойзес
Моура
77
Агапов
Илья
4
Виллиан
да
Силва
19
Зайнутдинов
Бактиёр
88
Мендес
Виктор
22
Гаич
Милан
II
10
Обляков
Иван
20
Кучаев
Константин
9
Чалов
Фёдор
91
Заболотный
Антон
1
Ломаев
Иван
5
Горшков
Юрий
4
Солдатенков
Александр
24
Евгеньев
Роман
23
Бейл
Гленн
14
Коваленко
Александр
22
Костанца
Фернандо
28
Гарре
Бенхамин
15
Рассказов
Николай
7
Цыпченко
Дмитрий
9
Писарский
Владимир
ЦСКА Москва
Крылья Советов

История личных встреч

ЦСКА Москва
Крылья Советов

24 матча

95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

175%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

28 матчей

82.1%
10.7%
7.2%
23 победы 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

К
2:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
6:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ТМК
2:0
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМС
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2

Голы

Всего голов

34
22

Голов в среднем за матч

2.27
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

0.54
0.6

Среднее время на гол

167
150

Всего голов

41
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.11

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

61
81

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чалов Фёдор 3 (1) 0.3
Ермаков Никита 2 0.2
Мойзес Моура 1 0.1
Заболотный Антон 1 0.1
Виллиан да Силва 1 0.1
Медина Хесус 1 0.1
Кучаев Константин 1 0.1
Гайч Адольфо 1 0.1
Гайич Милан III 1 0.1
Гаич Милан II 0 0
Крылья Советов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цыпченко Дмитрий 3 0.3
Писарский Владимир 3 (1) 0.3
Чиркович Александар 2 0.2
Пиняев Сергей 1 0.1
Коваленко Александр 1 0.1
Зуев Александр 1 0.1
Глушенков Максим 1 0.1
Бейл Гленн 0 0
Рахманович Амер 0 0
Рассказов Николай 0 0
Ежов Роман 0 0
Евгеньев Роман 0 0
Хубулов Владимир 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Обляков Иван 2 0
Набабкин Кирилл 1 0
Мойзес Моура 1 0
Виллиан да Силва 1 0
Зделар Саша 1 0
Дивеев Игорь 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Де Лара Фукс Бруно 1 0
Ермаков Никита 1 0
Крылья Советов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бейл Гленн 3 0
Солдатенков Александр 2 0
Цыпченко Дмитрий 2 0
Коваленко Александр 1 0
Зотов Георгий 1 0
Рассказов Николай 1 0
Евгеньев Роман 1 0
Ломаев Иван 1 0
Витюгов Максим 1 0
Горшков Юрий 1 0
Костанца Фернандо 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
2
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

5
9
ЦСКА Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

5
11

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
1
20%
3
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

12
12
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
4
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
4
50%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2

Результаты матчей

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ЦСКА Москва
Крылья Советов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
4
5
1
8
2.5
1/4 финала - Путь РПЛ
2 Локомотив Москва
5 Спартак Москва
2 Ростов
3 Урал
3 Крылья Советов
2 Динамо Москва
3 ЦСКА Москва
1 Краснодар
1/2 финала - Путь РПЛ
2 Спартак Москва
3 Урал
2 Крылья Советов
2 ЦСКА Москва
Финал - Путь РПЛ
Урал
?

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Акрон Полубояринов Данил 1 3
Урал Бевеев Мингиян 4
Спартак Москва Хлусевич Даниил 4
Урал Каштанов Алексей 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    22'
    Мойзес в итоге пробивал со штрафного по воротам "Крыльев Советов". Мяч угодил в ногу одному из защитников, после чего полетел за пределы поля. Угловой. 
  • Желтая карточка
    21'
    Обляков получил мяч сейчас от Заболотного, после чего рванул к воротам, но зацепил его руками Евгеньев, за что тут же получил карточку желтого цвета. 
  • Судья
    19'
    Горшков против Кучаева сейчас грубовато сыграл против соперника, но не было зафиксировано фола в этой ситуации, что сильно расстроило тренерский штаб ЦСКА.
  • 18'
    Чалов, кстати говоря, после подачи с углового еще и к мячу тянулся. Явно Фёдор к снаряду не поспевал, но все-таки направил мяч в верхнюю планку, сыграв великолепно.
  • Штанга
    17'
    ОПАСНО! Едва-едва ЦСКА не открывает счет в матче! С правого края последовала передача на дальнюю штангу. Там Чалов сумел поймать сферу на ногу и со всего маху выстрелил в перекладину!
  • Угловой
    16'
    Неудачно разыграли угловой гости, но ответили тут же хозяева. Подача игрока ЦСКА была заблокирована Горшковым, а мяч выбит на угловой. 
  • Угловой
    15'
    Писарский слева в чужой штрафной получил мяч. Попытался прострелить девятый номер самарцев мяч в чужую штрафную, но Виллиан подставил ногу, заблокировав попытку оппонента обострить.
  • 14'
    Постепенно приходит в себя ЦСКА после откровенно слабого старта. Гонят фанаты вперед свой коллектив, и тот действительно несется к воротам соперника. 
  • 12'
    Виллиан выполнил передачу в штрафную. Там Кучаев головой сбросил на партнера, и Заболотный нанес удар в касание прямо в защитника самарского коллектива.
  • Опасный момент
    11'
    МОМЕНТИЩЕ! Обляков вышел на ворота по центру. С 22-х метров наносил удар по рамке соперника Иван, но направил он снаряд рядом с правой стойкой. Было действительно опасно!
  • 10'
    Юрий Сёмин сегодня на трибунах кубкового матча. Пришел посмотреть игру и Сергей Жуков в компании своих детей с клубными шарфами ЦСКА. Уверен, что других звезд шоу-бизнеса и спорта сегодня на трибунах. Всех заинтересовал ответный полуфинальный матч Кубка России в Пути РПЛ.
  • 9'
    Удар по воротам наносят гости после подачи от углового флага, но мяч летит намного выше цели. Солдатенков, прибежавший на подачу стандарта, пробил неудачно. Но и плохо его держали игроки "армейцев". 
  • Угловой
    8'
    Ничего себе! Бейл, судя по всему, наносил удар под перекладину. Тороп успевает сыграть в рамке и выбить сферу из-под планки. Прямиком на угловой.
  • Фол, нарушение
    7'
    Зайнутдинов одернул сейчас Писарского и завалил его на газон. Зарабатывает по итогу штрафной удар коллектив из Самары. Посмотрим, что придумают гости. 
  • 5'
    Хорошая поддержка сегодня есть у ЦСКА. В первом матче, напомню, соперники расписали мировую со счетом 2:2. Если и сегодня оппоненты распишут мировую, то противники будут бить серию 11-метровых ударов.
  • Бонусы букмекеров
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    • 4'
      Вроде как, вернулся Евгеньев на поле, все с ним нормально, сотрясения нет. Разрешила ему медицинская бригада встречу продолжить.
    • Травма, повреждение
      3'
      Евгеньев сейчас с Заболотным в центре поля столкнулся. В итоге удар по лицу Роман получает. Разбит у футболиста носа, оказывается ему медицинская помощь.
    • 2'
      Футболисты ЦСКА предстали сегодня на поле в красно-синих цветах, а игроки "Крыльев Советов" в белых футболках и синих трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Москве! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Артём Любимов (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия);
      Ассистент: Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия);
      Резервный: Сергей Чебан (Москва, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В рамках ответного полуфинального матча Кубка России в Пути РПЛ сойдутся лицом к лицу игроки московского ЦСКА и самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится в Москве, на «ВЭБ Арена».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав! Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 59% завершится ничьей.
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    Прогнозы 171
    ЦСКА Москва 86% (147)
    X 5.3% (9)
    Крылья Советов 8.8% (15)
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    ЦСКА Москва
    Ничья
    Крылья Советов
    4.90
    3.86
    5.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    86.5% (147)
    Ничья
    5.3% (9)
    Крылья Советов
    8.2% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.2% (64)
    Меньше
    48.8% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    52.8% (66)
    Нет
    47.2% (59)
    Популярный счёт
    2:1 ЦСКА Москва
    29.4% (50)
    2:0 ЦСКА Москва
    20% (34)
    1:0 ЦСКА Москва
    11.8% (20)
    3:1 ЦСКА Москва
    5.3% (9)
    1:1 Ничья
    2.9% (5)
    3:0 ЦСКА Москва
    1.2% (2)
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    ЦСКА Москва
    Крылья Советов
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