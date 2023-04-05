Писарский слева в чужой штрафной получил мяч. Попытался прострелить девятый номер самарцев мяч в чужую штрафную, но Виллиан подставил ногу, заблокировав попытку оппонента обострить.

Неудачно разыграли угловой гости, но ответили тут же хозяева. Подача игрока ЦСКА была заблокирована Горшковым, а мяч выбит на угловой.

ОПАСНО! Едва-едва ЦСКА не открывает счет в матче! С правого края последовала передача на дальнюю штангу. Там Чалов сумел поймать сферу на ногу и со всего маху выстрелил в перекладину!

Чалов, кстати говоря, после подачи с углового еще и к мячу тянулся. Явно Фёдор к снаряду не поспевал, но все-таки направил мяч в верхнюю планку, сыграв великолепно.

Горшков против Кучаева сейчас грубовато сыграл против соперника, но не было зафиксировано фола в этой ситуации, что сильно расстроило тренерский штаб ЦСКА.

Обляков получил мяч сейчас от Заболотного, после чего рванул к воротам, но зацепил его руками Евгеньев, за что тут же получил карточку желтого цвета.

Мойзес в итоге пробивал со штрафного по воротам "Крыльев Советов". Мяч угодил в ногу одному из защитников, после чего полетел за пределы поля. Угловой.

14' Постепенно приходит в себя ЦСКА после откровенно слабого старта. Гонят фанаты вперед свой коллектив, и тот действительно несется к воротам соперника.

12' Виллиан выполнил передачу в штрафную. Там Кучаев головой сбросил на партнера, и Заболотный нанес удар в касание прямо в защитника самарского коллектива.

11' МОМЕНТИЩЕ! Обляков вышел на ворота по центру. С 22-х метров наносил удар по рамке соперника Иван, но направил он снаряд рядом с правой стойкой. Было действительно опасно!

10' Юрий Сёмин сегодня на трибунах кубкового матча. Пришел посмотреть игру и Сергей Жуков в компании своих детей с клубными шарфами ЦСКА. Уверен, что других звезд шоу-бизнеса и спорта сегодня на трибунах. Всех заинтересовал ответный полуфинальный матч Кубка России в Пути РПЛ.

9' Удар по воротам наносят гости после подачи от углового флага, но мяч летит намного выше цели. Солдатенков, прибежавший на подачу стандарта, пробил неудачно. Но и плохо его держали игроки "армейцев".

8' Ничего себе! Бейл, судя по всему, наносил удар под перекладину. Тороп успевает сыграть в рамке и выбить сферу из-под планки. Прямиком на угловой.

7' Зайнутдинов одернул сейчас Писарского и завалил его на газон. Зарабатывает по итогу штрафной удар коллектив из Самары. Посмотрим, что придумают гости.