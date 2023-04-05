Стадион: ВЭБ Арена. Главный судья: Любимов Артём
0:0
Первый тайм
Ход матча
20'
Прогноз на матч от Liveresult
27
Мойзес
Моура
77
Агапов
Илья
10
Обляков
Иван
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Мойзес МоураЗащитник
-
77 Агапов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гаич МиланПолузащитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Защитник
-
90 Лукин МатвейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Носков ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Медина ХесусНападающий
-
Главный тренер: Федотов Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Бейл ГленнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
95 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
ЦСКА Москва
Крылья Советов
24 матча
95.8%
4.2%
2.6645352591004E-15%
23 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
54.2%
20.8%
25%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
20.8%
12.5%
16 побед 5 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
175%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
28 матчей
82.1%
10.7%
7.2%
23 победы 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.4%
42.9%
10.7%
13 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
57.1%
32.1%
10.8%
16 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
34
22
Голов в среднем за матч
2.27
1.69
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
0.54
0.6
Среднее время на гол
167
150
Всего голов
41
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.11
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
14
Больше 50%
Меньше 50%
14
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
61
81
Бомбардиры внутри турнира
ЦСКА Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чалов Фёдор
|3 (1)
|0.3
|Ермаков Никита
|2
|0.2
|Мойзес Моура
|1
|0.1
|Заболотный Антон
|1
|0.1
|Виллиан да Силва
|1
|0.1
|Медина Хесус
|1
|0.1
|Кучаев Константин
|1
|0.1
|Гайч Адольфо
|1
|0.1
|Гайич Милан III
|1
|0.1
|Гаич Милан II
|0
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цыпченко Дмитрий
|3
|0.3
|Писарский Владимир
|3 (1)
|0.3
|Чиркович Александар
|2
|0.2
|Пиняев Сергей
|1
|0.1
|Коваленко Александр
|1
|0.1
|Зуев Александр
|1
|0.1
|Глушенков Максим
|1
|0.1
|Бейл Гленн
|0
|0
|Рахманович Амер
|0
|0
|Рассказов Николай
|0
|0
|Ежов Роман
|0
|0
|Евгеньев Роман
|0
|0
|Хубулов Владимир
|0
|0
Карточки
ЦСКА Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Обляков Иван
|2
|0
|Набабкин Кирилл
|1
|0
|Мойзес Моура
|1
|0
|Виллиан да Силва
|1
|0
|Зделар Саша
|1
|0
|Дивеев Игорь
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Де Лара Фукс Бруно
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
Крылья Советов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бейл Гленн
|3
|0
|Солдатенков Александр
|2
|0
|Цыпченко Дмитрий
|2
|0
|Коваленко Александр
|1
|0
|Зотов Георгий
|1
|0
|Рассказов Николай
|1
|0
|Евгеньев Роман
|1
|0
|Ломаев Иван
|1
|0
|Витюгов Максим
|1
|0
|Горшков Юрий
|1
|0
|Костанца Фернандо
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
ЦСКА Москва
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Крылья Советов
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
2
ЦСКА Москва
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Крылья Советов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
5
9
ЦСКА Москва
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Крылья Советов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
5
11
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
1
20%
3
33%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
2
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
12
12
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
3
25%
1
8%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
2
17%
4
33%
61-75
4
33%
4
33%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
4
50%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
ЦСКА Москва
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Факел - ЦСКА Москва 0:2 ЦСКА Москва - 2DROTS 1:2 ЦСКА Москва - Зенит 1:0 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2
ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0 Сочи - ЦСКА Москва 2:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Рубин - ЦСКА Москва 2:0 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Алания - ЦСКА Москва 0:6 Партизан - ЦСКА Москва 1:2 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 ЦСКА Москва - Симба Дар-эс-Салам 2:2 ЦСКА Москва - Симба 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 1:2 Урал - ЦСКА Москва 0:0 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1
Крылья Советов
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Крылья Советов - Оренбург 1:1 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Крылья Советов - ЦСКА Москва 2:2 ЦСКА Москва - Крылья Советов 4:0
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Крылья Советов - Нефтчи Фергана 2:3 Крылья Советов - Аксу 0:0 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Крылья Советов - Шинник 1:2 Рубин - Крылья Советов 2:1 СКА-Хабаровск - Крылья Советов 0:3 Раднички Ниш - Крылья Советов 4:1 Крылья Советов - Сумгаит 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Крылья Советов - Спартак Москва 2:1 Крылья Советов - Ростов 1:3 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2
Результаты матчей
ЦСКА Москва
Крылья Советов
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
5 раз 56%
0
3 раза 33%
3
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ЦСКА Москва
Крылья Советов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
41
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
63
45
18
1/4 финала - Путь РПЛ
1/2 финала - Путь РПЛ
Финал - Путь РПЛ
— Урал
— ?
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 3
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 0:0 Крылья Советов
Исход игры
ЦСКА Москва
86.5% (147)
Ничья
5.3% (9)
Крылья Советов
8.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
51.2% (64)
Меньше
48.8% (61)
Обе команды забьют
Да
52.8% (66)
Нет
47.2% (59)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
29.4% (50)
2:0 ЦСКА Москва
20% (34)
1:0 ЦСКА Москва
11.8% (20)
3:1 ЦСКА Москва
5.3% (9)
1:1 Ничья
2.9% (5)
3:0 ЦСКА Москва
1.2% (2)
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