Динамо Москва

Ну тут всё понятно. Новичок против Динамо! Два или три безответных гола от хозяев ! РекомендуРекомендую... Ещё
يورا #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|2
|0.22
|Гладышев Ярослав
|2
|0.22
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.22
|Макаров Денис
|2
|0.22
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Тюкавин Константин
|1
|0.11
|Кутицкий Александр
|1
|0.11
|Лесовой Даниил
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.6
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.2
|Макаров Сергей
|1
|0.2
|Азаров Владимир
|1
|0.2
|Сасин Дмитрий
|1
|0.2
|Сагуткин Даниил
|1
|0.2
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.2
|Кожедуб Святослав
|1
|0.2
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Лещук Игорь
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Осокин Денис
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Палиенко Максим
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Спартак Москва
|Хлусевич Даниил
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 2
|Урал
|Каштанов Алексей
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2