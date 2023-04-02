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РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Динамо Москва
 
Позже
Акрон
Прогнозы 49
Динамо Москва 91.8% (45)
X 2% (1)
Акрон 6.1% (3)
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Лучшие коэффициенты
Динамо Москва
Ничья
Акрон
9.10
5.45
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смолов Фёдор 2 0.22
Гладышев Ярослав 2 0.22
Грулёв Вячеслав 2 0.22
Макаров Денис 2 0.22
Захарян Арсен 1 0.11
Тюкавин Константин 1 0.11
Кутицкий Александр 1 0.11
Лесовой Даниил 0 0
Фомин Даниил 0 0
Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Базелюк Константин 3 (1) 0.6
Савичев Константин 1 (1) 0.2
Макаров Сергей 1 0.2
Азаров Владимир 1 0.2
Сасин Дмитрий 1 0.2
Сагуткин Даниил 1 0.2
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.2
Кожедуб Святослав 1 0.2

Карточки

Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скопинцев Дмитрий 3 0
Лещук Игорь 2 0
Макаров Денис 2 0
Сазонов Саба 2 0
Фомин Даниил 1 0
Нгамалё Николя 1 0
Лесовой Даниил 1 0
Даса Элазар 1 0
Норманн Матиас 1 0
Кутицкий Александр 1 0
Захарян Арсен 1 0
Осокин Денис 1 0
Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полубояринов Данил 2 1
Палиенко Максим 1 0
Азаров Владимир 1 0
Понсе Андрес 1 0

Результаты матчей

Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
0
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

0
9
Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
0

Волевые поражения

1
9

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90

Пропущено

9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1
Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0

Результаты матчей

Динамо Москва
Акрон

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Динамо Москва
Акрон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
2
3
1
8
2.5
1
4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Урал Бевеев Мингиян 4
Акрон Полубояринов Данил 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Спартак Москва Николсон Шамар 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 апреля 2023, осталось 2 дня 8 часов 20 минут.



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    • Прогнозы 49
    Динамо Москва 91.8% (45)
    X 2% (1)
    Акрон 6.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Москва
    Ничья
    Акрон
    9.10
    5.45
    9.50
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Динамо Москва - Акрон онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Москва - Акрон

    Исход игры
    Динамо Москва
    91.8% (45)
    Ничья
    2% (1)
    Акрон
    6.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.58% (11)
    Меньше
    74.42% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    25.58% (11)
    Нет
    74.42% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    53.1% (26)
    2:1 Динамо Москва
    16.3% (8)
    1:0 Динамо Москва
    10.2% (5)
    3:1 Динамо Москва
    4.1% (2)
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