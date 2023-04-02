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Бомбардиры внутри турнира
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Смолов Фёдор
|2
|0.22
|Гладышев Ярослав
|2
|0.22
|Грулёв Вячеслав
|2
|0.22
|Макаров Денис
|2
|0.22
|Захарян Арсен
|1
|0.11
|Тюкавин Константин
|1
|0.11
|Кутицкий Александр
|1
|0.11
|Лесовой Даниил
|0
|0
|Фомин Даниил
|0
|0
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Базелюк Константин
|3 (1)
|0.6
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.2
|Макаров Сергей
|1
|0.2
|Азаров Владимир
|1
|0.2
|Сасин Дмитрий
|1
|0.2
|Сагуткин Даниил
|1
|0.2
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.2
|Кожедуб Святослав
|1
|0.2
Карточки
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скопинцев Дмитрий
|3
|0
|Лещук Игорь
|2
|0
|Макаров Денис
|2
|0
|Сазонов Саба
|2
|0
|Фомин Даниил
|1
|0
|Нгамалё Николя
|1
|0
|Лесовой Даниил
|1
|0
|Даса Элазар
|1
|0
|Норманн Матиас
|1
|0
|Кутицкий Александр
|1
|0
|Захарян Арсен
|1
|0
|Осокин Денис
|1
|0
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полубояринов Данил
|2
|1
|Палиенко Максим
|1
|0
|Азаров Владимир
|1
|0
|Понсе Андрес
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Москва
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Акрон
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
0
Динамо Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Акрон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
0
9
Динамо Москва
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Акрон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
0
Волевые поражения
1
9
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
100%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
25%
1
11%
76-90
Пропущено
9
1
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
11
10
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
9%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
3
27%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
12
1
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 0
8 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
33%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Москва
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - ЦСКА Москва 2:1 Ростов - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Химки 6:1
Акрон
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Родина Москва - Акрон 1:3 Акрон - Динамо Махачкала 2:0 Балтика - Акрон 1:1 Акрон - Локомотив Москва 1:1
Акрон - КАМАЗ 2:0 Акрон - Краснодар-2 0:0 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Акрон - Сочи 1:3 Акрон - Динамо-2 Москва 1:1 Акрон - Сурхон 3:0 Ширак - Акрон 1:2 Железничар Панчево - Акрон 1:5 Акрон - Бухара 1:2 Балтика - Акрон 3:1 Пари НН - Акрон 1:1 Акрон - Рубин 2:4 Акрон - СКА-Хабаровск 1:1 Акрон - Арсенал Тула 0:0 Акрон - Алания 1:0 Шинник - Акрон 1:0
Результаты матчей
Динамо Москва
Акрон
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
1 раз 100%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Динамо Москва
Акрон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
23
18
14
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Спартак Москва
|Николсон Шамар
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Динамо Москва - Акрон
Исход игры
Динамо Москва
91.8% (45)
Ничья
2% (1)
Акрон
6.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
25.58% (11)
Меньше
74.42% (32)
Обе команды забьют
Да
25.58% (11)
Нет
74.42% (32)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
53.1% (26)
2:1 Динамо Москва
16.3% (8)
1:0 Динамо Москва
10.2% (5)
3:1 Динамо Москва
4.1% (2)
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