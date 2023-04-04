История личных встреч
Краснодар
Ростов
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед
36 матчей
47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед
Первый тайм
44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
27
Голов в среднем за матч
1.53
1.59
Среднее время на гол
58
56
Всего голов
15
17
Голов в среднем за матч
0.88
0.89
Среднее время на гол
102
100
Всего голов
44
44
Голов в среднем за матч
1.22
1.22
Тотал матчей
2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
73
73
Бомбардиры внутри турнира
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|4
|0.44
|Ахметов Ильзат
|2
|0.22
|Литвинов Вячеслав
|2
|0.22
|Сперцян Эдуард
|2
|0.22
|Кривцов Никита
|2
|0.22
|Олусегун Олакунле
|1
|0.11
|Кокшаров Александр
|1
|0.11
|Кобнан Мозес
|1
|0.11
|Рамирес Кристиан
|0
|0
|Сорокин Егор
|0
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|0
|0
|Карпов Данил
|0
|0
|Волков Сергей Александрович
|0
|0
|Баньяц Михайло
|0
|0
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Голенков Егор
|5 (1)
|0.56
|Комличенко Николай
|2
|0.22
|Тугарев Роман
|2 (1)
|0.22
|Щетинин Кирилл
|1
|0.11
|Байрамян Хорен
|1
|0.11
|Мельников Степан
|1
|0.11
|Лангович Андрей
|1
|0.11
|Полоз Дмитрий
|1 (1)
|0.11
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.11
|Уткин Даниил
|0
|0
|Глебов Данил
|0
|0
Карточки
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Сорокин Егор
|1
|0
|Сафонов Матвей
|1
|0
|Черников Александр
|1
|0
|Кади
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Самко Владислав
|1
|0
|Волков Сергей Александрович
|1
|0
|Кривцов Никита
|1
|0
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глебов Данил
|3
|0
|Комличенко Николай
|2
|0
|Миронов Андрей Сергеевич
|2
|0
|Голенков Егор
|2
|0
|Прохин Данила
|2
|0
|Лангович Андрей
|2
|0
|_Karpin V.
|0
|1
|Терентьев Денис
|1
|0
|Осипенко Максим
|1
|0
Результаты матчей
Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
5
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
5
9
Краснодар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
5
14
Голы по времени матча
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90
Пропущено
1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
0%
0%
Забито
15
15
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
6
40%
76-90
Пропущено
7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краснодар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1
Результаты матчей
Краснодар
Ростов
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Краснодар
Ростов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
45
27
27
18
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
|Оренбург
|Писарский Владимир
|6
|Ростов
|Голенков Егор
|5
|Краснодар
|Кордоба Джон
|4 (1)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|4 (1)
|Локомотив Москва
|Габриэл Педро
|4
|Урал
|Бевеев Мингиян
|4
|Акрон
|Полубояринов Данил
|1 2
|Нефтехимик
|Бердников Алексей
|1 2
|Спартак Москва
|Николсон Шамар
|1 2
|Локомотив Москва
|Баринов Дмитрий
|3
Прогнозы на матч Краснодар - Ростов
Исход игры
Краснодар
73.3% (44)
Ничья
15% (9)
Ростов
11.7% (7)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (33)
Меньше
42.11% (24)
Обе команды забьют
Да
73.68% (42)
Нет
26.32% (15)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
41.7% (25)
1:1 Ничья
15% (9)
1:0 Краснодар
15% (9)
1:2 Ростов
6.7% (4)
2:0 Краснодар
6.7% (4)
0:1 Ростов
3.3% (2)
3:1 Краснодар
3.3% (2)
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