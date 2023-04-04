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  5. Кубок 2022-2023

РОССИЯ: Кубок
2022-2023

Краснодар
 
Позже
Ростов
Прогнозы 60
Краснодар 73.3% (44)
X 15% (9)
Ростов 11.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Краснодар
Ничья
Ростов
3.70
3.72
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Краснодар
Ростов

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

69.6%
34.8%
16 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60.9%
26.1%
13%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 10 побед

36 матчей

47.2%
38.9%
13.9%
17 побед 14 ничьих 5 побед

Первый тайм

44.4%
44.4%
11.2%
16 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

WЗКР
0:4
ПЛ
3:2
ТМК
1:2
ТМК
2:0
ПЛ
2:1
ТМК
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ТМК
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ПЛ
2:2
К«П
3:0
ПЛ
1:1
К
1:0
К
2:2
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
К
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:3
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

29
27

Голов в среднем за матч

1.53
1.59

Среднее время на гол

58
56

Всего голов

15
17

Голов в среднем за матч

0.88
0.89

Среднее время на гол

102
100

Всего голов

44
44

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
31
Больше 86%
Меньше 14%
5
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 4 0.44
Ахметов Ильзат 2 0.22
Литвинов Вячеслав 2 0.22
Сперцян Эдуард 2 0.22
Кривцов Никита 2 0.22
Олусегун Олакунле 1 0.11
Кокшаров Александр 1 0.11
Кобнан Мозес 1 0.11
Рамирес Кристиан 0 0
Сорокин Егор 0 0
Бородин Сергей Алексеевич 0 0
Карпов Данил 0 0
Волков Сергей Александрович 0 0
Баньяц Михайло 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Голенков Егор 5 (1) 0.56
Комличенко Николай 2 0.22
Тугарев Роман 2 (1) 0.22
Щетинин Кирилл 1 0.11
Байрамян Хорен 1 0.11
Мельников Степан 1 0.11
Лангович Андрей 1 0.11
Полоз Дмитрий 1 (1) 0.11
Осипенко Максим 1 (1) 0.11
Уткин Даниил 0 0
Глебов Данил 0 0

Карточки

Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алонсо Хуниор 1 0
Сорокин Егор 1 0
Сафонов Матвей 1 0
Черников Александр 1 0
Кади 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Самко Владислав 1 0
Волков Сергей Александрович 1 0
Кривцов Никита 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глебов Данил 3 0
Комличенко Николай 2 0
Миронов Андрей Сергеевич 2 0
Голенков Егор 2 0
Прохин Данила 2 0
Лангович Андрей 2 0
_Karpin V. 0 1
Терентьев Денис 1 0
Осипенко Максим 1 0

Результаты матчей

Краснодар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ростов
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
5
Краснодар
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

5
9
Краснодар
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Ростов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

5
14

Голы по времени матча

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
38%
3
50%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
22%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
1
0%
0%

Забито

15
15
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
3
20%
0
0%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
2
13%
2
13%
31-45
3
20%
4
27%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
4
27%
6
40%
76-90

Пропущено

7
13
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
14%
2
15%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
14%
6
46%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краснодар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Химки - Краснодар 0:6 Локомотив Москва - Краснодар 3:2 Ахмат - Краснодар 0:3 Краснодар - Динамо Москва 3:1
Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 ЦСКА Москва - Краснодар 3:0 Ростов - Краснодар 0:4 Спартак Москва - Краснодар 4:0 Краснодар - Сочи 1:0 Краснодар - Бунёдкор 1:0 Краснодар - Химки 4:1 Краснодар - Локомотив Москва 1:0 Оренбург - Краснодар 5:1 Факел - Краснодар 3:3 Краснодар - Зенит 0:1 Пари НН - Краснодар 0:2 Пари НН - Краснодар 1:0 Краснодар - Ахмат 2:3 Ростов - Краснодар 3:2
Ростов
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1
Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - Динамо Москва 2:1 Ахмат - Ростов 1:2 Факел - Ростов 1:1 Динамо Москва - Ростов 3:1

Результаты матчей

Краснодар
Ростов

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
3:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Краснодар
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Оренбург Писарский Владимир 6
Ростов Голенков Егор 5
Краснодар Кордоба Джон 4 (1)
Спартак Москва Промес Квинси 4 (1)
Локомотив Москва Габриэл Педро 4
Весь список

Топ нарушителей
Урал Бевеев Мингиян 4
Акрон Полубояринов Данил 1 2
Нефтехимик Бердников Алексей 1 2
Спартак Москва Николсон Шамар 1 2
Локомотив Москва Баринов Дмитрий 3
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 апреля 2023, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 60
    Краснодар 73.3% (44)
    X 15% (9)
    Ростов 11.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Краснодар
    Ничья
    Ростов
    3.70
    3.72
    3.70
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    Прогнозы на матч Краснодар - Ростов

    Исход игры
    Краснодар
    73.3% (44)
    Ничья
    15% (9)
    Ростов
    11.7% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (33)
    Меньше
    42.11% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (42)
    Нет
    26.32% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    41.7% (25)
    1:1 Ничья
    15% (9)
    1:0 Краснодар
    15% (9)
    1:2 Ростов
    6.7% (4)
    2:0 Краснодар
    6.7% (4)
    0:1 Ростов
    3.3% (2)
    3:1 Краснодар
    3.3% (2)
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    Краснодар
    Ростов
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