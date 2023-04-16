  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Шахтёр Донецк
0:0
Первый тайм: 7'
Львов
0'
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Львов
1.20
9.60
26.00
Все Коэффициенты
81
Трубин
Анатолий
15
Михайличенко
Богдан
44
Ракицкий
Ярослав
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
22
Матвиенко
Николай
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
29
Назарина
Егор
14
Сикан
Даниил
18
Келси
Кевин
23
Рыбка
Александр
17
Кузык
Денис
54
Дитятьев
Алексей
99
Габриэл
Игор
10
Богунов
Ярослав
33
Мильченко
Артём
6
Алибеков
Ахмед
21
Беляев
Александр
77
Грисьо
Максим
8
Ivijan
Svrznjak
11
Бугай
Владислав
Шахтёр Донецк
Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Львов

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

3.29
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.43

Среднее время на гол

105
210

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
74

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.4
Мудрик Михаил 7 (2) 0.35
Крыськив Дмитрий 5 0.25
Судаков Георгий 4 (1) 0.2
Зубков Александр 4 0.2
Бондаренко Артём 3 0.15
Траоре Лассина 2 0.1
Михайличенко Богдан 2 0.1
Швед Марьян 2 0.1
Келси Кевин 2 0.1
Степаненко Тарас 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.2
Богунов Ярослав 2 0.1
Ременяк Артур 2 0.1
Бойко Виталий 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Мильченко Артём 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Сикан Даниил 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 4 2
Васильев Александр Андреевич 6 0
Никитюк Андрей 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Бугай Владислав 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Алибеков Ахмед 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Кузык Денис 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Львов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
4
Шахтёр Донецк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Львов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

27
6
Шахтёр Донецк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Львов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

31
10

Голы по времени матча

Забито

22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
2
9%
1
20%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
20%
61-75
5
23%
3
60%
76-90

Пропущено

8
18
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
3
17%
76-90

Забито

28
9
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
18%
3
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Забито

50
14
23 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 4
1 Не забивали 10
7
14%
4
29%
1-15
9
18%
0
0%
16-30
7
14%
1
7%
31-45
8
16%
1
7%
46-60
9
18%
2
14%
61-75
10
20%
6
43%
76-90

Пропущено

15
37
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 17
3
20%
4
11%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
3
20%
8
22%
31-45
4
27%
6
16%
46-60
2
13%
8
22%
61-75
2
13%
8
22%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Львов

Точный счет

1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
7
3
8
3
1.5
3
7
4
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
8
4
5
2.5
3
6
3.5
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
1
0.5
Больше Меньше
11
9
15
5
1.5
5
15
8
12
2.5
3
17
3.5
2
18
4.5
2
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 21 15 5 1 50 - 15 50
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 0:0 21 3 5 13 16 - 35 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 0:0 12 8 4 0 22 - 8 28
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 0:0 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 0:0 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 0:0 11 1 3 7 6 - 17 6
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шахтёр Донецк
Ничья
Львов
1.20
9.60
26.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шахтёр Донецк 0:0 Львов онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шахтёр Донецк
Львов
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 