Тур: 21. Стадион: Арена Львов.
0:0
Первый тайм: 7'
0'
14
Сикан
Даниил
18
Келси
Кевин
17
Кузык
Денис
99
Габриэл
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Львов
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
3.29
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.43
Среднее время на гол
105
210
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
74
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.4
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.35
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.25
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.2
|Зубков Александр
|4
|0.2
|Бондаренко Артём
|3
|0.15
|Траоре Лассина
|2
|0.1
|Михайличенко Богдан
|2
|0.1
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.05
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Петряк Иван
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Бондарь Валерий
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Очеретько Олег
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.05
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.2
|Богунов Ярослав
|2
|0.1
|Ременяк Артур
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Мильченко Артём
|1
|0.05
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.05
|Крушиньский Борис
|1
|0.05
|Нич Назарий
|1
|0.05
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Сикан Даниил
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|4
|2
|Васильев Александр Андреевич
|6
|0
|Никитюк Андрей
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мышенко Богдан
|3
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Бугай Владислав
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Алибеков Ахмед
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Кузык Денис
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Львов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
4
Шахтёр Донецк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Львов
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
2
15
Волевые поражения
27
6
Шахтёр Донецк
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (5)
50% (10)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Львов
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
20% (4)
35% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
31
10
Голы по времени матча
Забито
22
5
8 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 4
8 Забивали первыми 1
10 Не забивали 16
2
9%
1
20%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
2
9%
0
0%
31-45
4
18%
0
0%
46-60
5
23%
1
20%
61-75
5
23%
3
60%
76-90
Пропущено
8
18
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 8
2
25%
2
11%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
13%
6
33%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
3
17%
76-90
Забито
28
9
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
5
18%
3
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Забито
50
14
23 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 9
17 Забивали первыми 4
1 Не забивали 10
7
14%
4
29%
1-15
9
18%
0
0%
16-30
7
14%
1
7%
31-45
8
16%
1
7%
46-60
9
18%
2
14%
61-75
10
20%
6
43%
76-90
Пропущено
15
37
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 22
2 Пропускали первыми 15
10 Не пропускали 17
3
20%
4
11%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
3
20%
8
22%
31-45
4
27%
6
16%
46-60
2
13%
8
22%
61-75
2
13%
8
22%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Львов
Точный счет
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
3
5 раз 25%
1
4 раза 20%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
73
83
37
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
28
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
191
Больше Меньше
119
155
515
812
317
218
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|21
|15
|5
|1
|50 - 15
|50
|2.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|3.
|21
|13
|4
|4
|44 - 27
|43
|4.
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|21
|8
|6
|7
|19 - 20
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|20
|6
|4
|10
|19 - 24
|22
|10.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|12.
|21
|5
|5
|11
|26 - 33
|20
|13.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|14.
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|21
|4
|7
|10
|22 - 33
|19
|16.
|0:0
|21
|3
|5
|13
|16 - 35
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|8
|4
|0
|22 - 8
|28
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|0:0
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|0:0
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|15.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|16.
|0:0
|11
|1
|3
|7
|6 - 17
|6
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4