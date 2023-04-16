Тур: 21. Стадион: Арена Львов.
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБондаренко Артём
17' Желтая карточкаКузык Денис
44' Желтая карточкаБугай Владислав
45' Желтая карточкаГрисьо Максим
65' Желтая карточкаСикан Даниил
2:0
75' ГолБондаренко Артём
84' Желтая карточкаТотовицкий Андрей
84' Желтая карточкаАлибеков Ахмед
90'+4
Ход матча
7'
17'
44'
45'
65'
75'
84'
14
Сикан
Даниил
18
Келси
Кевин
99
Габриэл
Игор
17
Кузык
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
-
23 Лукас ТэйлорЗащитник
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
99 Габриэл ИгорЗащитник
- Защитник
-
17 Кузык ДенисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anatoliy Bezsmertnyi
История личных встреч
Шахтёр Донецк
Львов
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
14 матчей
78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
3.29
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
0.86
0.43
Среднее время на гол
105
210
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
2.07
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
43
74
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.38
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.33
|Бондаренко Артём
|5
|0.24
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.24
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.19
|Зубков Александр
|4
|0.19
|Траоре Лассина
|2
|0.1
|Михайличенко Богдан
|2
|0.1
|Швед Марьян
|2
|0.1
|Келси Кевин
|2
|0.1
|Степаненко Тарас
|1
|0.05
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.05
|Матвиенко Николай
|1
|0.05
|Петряк Иван
|1
|0.05
|Лукас Тэйлор
|1
|0.05
|Джурасек Невен
|1
|0.05
|Бондарь Валерий
|1
|0.05
|Конопля Ефим
|1
|0.05
|Очеретько Олег
|1
|0.05
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.05
Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бугай Владислав
|4
|0.19
|Богунов Ярослав
|2
|0.1
|Ременяк Артур
|2
|0.1
|Бойко Виталий
|1
|0.05
|Беляев Александр
|1
|0.05
|Мильченко Артём
|1
|0.05
|Васильев Александр Андреевич
|1
|0.05
|Крушиньский Борис
|1
|0.05
|Нич Назарий
|1
|0.05
|Шишка Михаил
|0
|0
|Полегенько Павел
|0
|0
|Никитюк Андрей
|0
|0
|Эсеола Адеринсола
|0
|0
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Сикан Даниил
|2
|0
|Конопля Ефим
|2
|0
|Бондаренко Артём
|2
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Михайличенко Богдан
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Келси Кевин
|1
|0
Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грисьо Максим
|5
|2
|Васильев Александр Андреевич
|6
|0
|Никитюк Андрей
|5
|0
|Шишка Михаил
|3
|1
|Муравский Назарий
|3
|1
|Бусько Андрей
|4
|0
|Вовкун Артем
|4
|0
|Мышенко Богдан
|3
|0
|Эсеола Адеринсола
|3
|0
|Мильченко Артём
|3
|0
|Крушиньский Борис
|3
|0
|Нич Назарий
|3
|0
|Бугай Владислав
|2
|0
|Алибеков Ахмед
|2
|0
|Кузык Денис
|2
|0
|Бойко Виталий
|1
|0
|Богунов Ярослав
|1
|0
|Дитятьев Алексей
|1
|0
|Полегенько Павел
|1
|0
|Якимив Андрей
|1
|0
|Беляев Александр
|1
|0
|Траоре Уула
|1
|0
|Leonardo Antonio
|1
|0
|Roman Mykhailiv
|1
|0
|Габриэл Игор
|1
|0
|Ivan Ponomarenko
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Львов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
4
4
Шахтёр Донецк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Львов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
15
Волевые поражения
27
6
Шахтёр Донецк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Львов
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
6
15
Волевые поражения
31
10
Голы по времени матча
Забито
24
5
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
1
20%
61-75
5
21%
3
60%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
25%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
1
13%
3
15%
76-90
Забито
28
9
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
18%
3
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90
Пропущено
7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
5
26%
76-90
Забито
52
14
24 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 4
1 Не забивали 11
8
15%
4
29%
1-15
9
17%
0
0%
16-30
7
13%
1
7%
31-45
8
15%
1
7%
46-60
10
19%
2
14%
61-75
10
19%
6
43%
76-90
Пропущено
15
39
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 18
3
20%
5
13%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
3
20%
8
21%
31-45
4
27%
6
15%
46-60
2
13%
9
23%
61-75
2
13%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Львов
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Львов
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
73
93
37
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
29
45
36
27
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
201
Больше Меньше
1110
165
516
813
318
219
219
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|9
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6