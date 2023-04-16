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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Шахтёр Донецк
2:0
Конец матча
Львов
0'
1:0
7' Гол
Бондаренко Артём
17' Желтая карточка
Кузык Денис
44' Желтая карточка
Бугай Владислав
45' Желтая карточка
Грисьо Максим
65' Желтая карточка
Сикан Даниил
2:0
75' Гол
Бондаренко Артём
84' Желтая карточка
Тотовицкий Андрей
84' Желтая карточка
Алибеков Ахмед
90'+4
81
Трубин
Анатолий
13
Гочолеишвили
Гиорги
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
29
Назарина
Егор
14
Сикан
Даниил
21
Бондаренко
Артём
8
Судаков
Георгий
15
Михайличенко
Богдан
18
Келси
Кевин
23
Рыбка
Александр
77
Грисьо
Максим
99
Габриэл
Игор
54
Дитятьев
Алексей
17
Кузык
Денис
6
Алибеков
Ахмед
33
Мильченко
Артём
10
Богунов
Ярослав
8
Ivijan
Svrznjak
21
Беляев
Александр
11
Бугай
Владислав
Шахтёр Донецк
Львов

История личных встреч

Шахтёр Донецк
Львов

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

14 матчей

78.6%
7.1%
14.3%
11 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

64.3%
21.4%
14.3%
9 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
5:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

3.29
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

0.86
0.43

Среднее время на гол

105
210

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

2.07
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

43
74

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.38
Мудрик Михаил 7 (2) 0.33
Бондаренко Артём 5 0.24
Крыськив Дмитрий 5 0.24
Судаков Георгий 4 (1) 0.19
Зубков Александр 4 0.19
Траоре Лассина 2 0.1
Михайличенко Богдан 2 0.1
Швед Марьян 2 0.1
Келси Кевин 2 0.1
Степаненко Тарас 1 0.05
Ракицкий Ярослав 1 0.05
Матвиенко Николай 1 0.05
Петряк Иван 1 0.05
Лукас Тэйлор 1 0.05
Джурасек Невен 1 0.05
Бондарь Валерий 1 0.05
Конопля Ефим 1 0.05
Очеретько Олег 1 0.05
Гочолеишвили Гиорги 1 0.05
Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бугай Владислав 4 0.19
Богунов Ярослав 2 0.1
Ременяк Артур 2 0.1
Бойко Виталий 1 0.05
Беляев Александр 1 0.05
Мильченко Артём 1 0.05
Васильев Александр Андреевич 1 0.05
Крушиньский Борис 1 0.05
Нич Назарий 1 0.05
Шишка Михаил 0 0
Полегенько Павел 0 0
Никитюк Андрей 0 0
Эсеола Адеринсола 0 0
Кузык Денис 0 0

Карточки

Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Лукас Тэйлор 1 1
Сикан Даниил 2 0
Конопля Ефим 2 0
Бондаренко Артём 2 0
Ракицкий Ярослав 1 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Михайличенко Богдан 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Келси Кевин 1 0
Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грисьо Максим 5 2
Васильев Александр Андреевич 6 0
Никитюк Андрей 5 0
Шишка Михаил 3 1
Муравский Назарий 3 1
Бусько Андрей 4 0
Вовкун Артем 4 0
Мышенко Богдан 3 0
Эсеола Адеринсола 3 0
Мильченко Артём 3 0
Крушиньский Борис 3 0
Нич Назарий 3 0
Бугай Владислав 2 0
Алибеков Ахмед 2 0
Кузык Денис 2 0
Бойко Виталий 1 0
Богунов Ярослав 1 0
Дитятьев Алексей 1 0
Полегенько Павел 1 0
Якимив Андрей 1 0
Беляев Александр 1 0
Траоре Уула 1 0
Leonardo Antonio 1 0
Roman Mykhailiv 1 0
Габриэл Игор 1 0
Ivan Ponomarenko 1 0

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
42% (5)
0% (0)
Львов
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
0% (0)
30% (3)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

4
4
Шахтёр Донецк
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Львов
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
15

Волевые поражения

27
6
Шахтёр Донецк
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (6)
48% (10)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Львов
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
48% (10)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
19% (4)
38% (8)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
15

Волевые поражения

31
10

Голы по времени матча

Забито

24
5
9 В 1-м тайме 1
15 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
10 Не забивали 17
3
13%
1
20%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
2
8%
0
0%
31-45
4
17%
0
0%
46-60
6
25%
1
20%
61-75
5
21%
3
60%
76-90

Пропущено

8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 9
5 Не пропускали 9
2
25%
3
15%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
1
13%
6
30%
31-45
2
25%
2
10%
46-60
2
25%
5
25%
61-75
1
13%
3
15%
76-90

Забито

28
9
15 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 3
12 Не забивали 15
5
18%
3
33%
1-15
5
18%
0
0%
16-30
5
18%
1
11%
31-45
4
14%
1
11%
46-60
4
14%
1
11%
61-75
5
18%
3
33%
76-90

Пропущено

7
19
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 13
0 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
1
14%
2
11%
1-15
1
14%
2
11%
16-30
2
29%
2
11%
31-45
2
29%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
14%
5
26%
76-90

Забито

52
14
24 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 9
18 Забивали первыми 4
1 Не забивали 11
8
15%
4
29%
1-15
9
17%
0
0%
16-30
7
13%
1
7%
31-45
8
15%
1
7%
46-60
10
19%
2
14%
61-75
10
19%
6
43%
76-90

Пропущено

15
39
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 23
2 Пропускали первыми 16
10 Не пропускали 18
3
20%
5
13%
1-15
1
7%
3
8%
16-30
3
20%
8
21%
31-45
4
27%
6
15%
46-60
2
13%
9
23%
61-75
2
13%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Шахтёр Донецк
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0
Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2 Шахтёр Донецк - Австрия Вена 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Заря 2:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:2
Львов
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Днепр-1 - Львов 5:2 Львов - Динамо Киев 0:2 Львов - Кривбасс 2:2
Заря - Львов 3:1 Львов - Минай 1:0 Львов - Б-93 5:2 Самгурали Цхалтубо - Львов 3:2 Львов - Торпедо Кутаиси 1:0 Львов - Вишиста Краков 2:0 Львов - Железничар Панчево 0:0 Львов - Колос Ковалёвка 0:1 Ингулец - Львов 1:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Львов - Рух Львов 2:1 Ворскла - Львов 1:0 Львов - Металлист 1:1 Александрия - Львов 2:0 Львов - Верес 1:3 Металлист-1925 - Львов 2:2

Результаты матчей

Шахтёр Донецк
Львов

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:7
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:6
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
3
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
1 раз 5%
4
1 раз 5%
6
1 раз 5%
7
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
6 раз 29%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Шахтёр Донецк
Львов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
7
3
9
3
1.5
3
7
4
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
1.5
Больше Меньше
2
9
4
5
2.5
3
6
3.5
2
7
4.5
2
7
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
1
0.5
Больше Меньше
11
10
16
5
1.5
5
16
8
13
2.5
3
18
3.5
2
19
4.5
2
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 21 16 4 1 52 - 15 52
2.
Днепр-1
 20 14 3 3 43 - 17 45
3.
Заря
 21 13 4 4 44 - 27 43
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 20 8 9 3 33 - 26 33
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 21 7 5 9 24 - 28 26
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Металлист-1925
 21 4 10 7 17 - 34 22
11.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
12.
Верес
 21 5 5 11 26 - 33 20
13.
Черноморец Од
 21 4 8 9 19 - 27 20
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 21 4 7 10 22 - 33 19
16.
Львов
 21 3 4 14 16 - 37 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 12 9 3 0 24 - 8 30
2.
Заря
 10 7 3 0 26 - 13 24
3.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
4.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 11 3 3 5 10 - 23 12
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Металлист
 10 1 5 4 11 - 18 8
14.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
15.
Черноморец Од
 11 1 4 6 7 - 16 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 11 7 2 2 22 - 10 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 12 5 3 4 19 - 17 18
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 9 2 5 2 9 - 12 11
12.
Ворскла
 11 3 2 6 14 - 20 11
13.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
14.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 11 1 2 8 6 - 19 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 18 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 9
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Львов Грисьо Максим 2 5
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      46'
      Грисьо Максим получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Бугай Владислав получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      17'
      Кузык Денис получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Ракицкий Ярослав сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Артем Бондаренко бьет в цель!
    • Первый тайм начался
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