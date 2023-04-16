Тур: 21. Стадион: Черноморец.
0:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
44
Паст
Евгений
17
Юсов
Дмитрий
51
Исенко
Павел
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Юсов ДмитрийПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Григорчук Роман
- Основной состав
-
51 Исенко ПавелВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
50 Кане ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Скрипник Виктор
История личных встреч
Черноморец Од
Ворскла
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
88.9%
44.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
11.1%
88.9%
1 победа 8 ничьих 0 побед
19 матчей
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
47.4%
52.6%
0 побед 9 ничьих 10 побед
28 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
6 побед 6 ничьих 16 побед
Первый тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
3.6%
60.7%
35.7%
1 победа 17 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.62
0.6
Среднее время на гол
146
150
Всего голов
19
14
Голов в среднем за матч
1.27
1.08
Среднее время на гол
71
83
Всего голов
27
23
Голов в среднем за матч
0.96
0.82
Тотал матчей
2.5
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
15
Больше 54%
Меньше 46%
13
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
93
109
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|4
|0.19
|Путря Илья
|2 (2)
|0.1
|Юсов Дмитрий
|2
|0.1
|Брагару Максим
|2
|0.1
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.05
|Селин Евгений
|1
|0.05
|Бобко Иван
|1
|0.05
|Бадибанга Зигей
|1
|0.05
|Ермаков Виталий
|1
|0.05
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.05
|Салюк Владимир
|1
|0.05
|Войтиховский Максим
|1
|0.05
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.05
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Демченко Александр
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Ворскла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сулейманов Таулан
|8 (2)
|0.38
|Кравец Василий
|3
|0.14
|Марлисон
|3 (1)
|0.14
|Олейник Денис
|2 (1)
|0.1
|Степанюк Руслан
|2
|0.1
|Скляр Александр
|1
|0.05
|Юрченко Владлен
|1
|0.05
|Кравчук Андрей
|1
|0.05
|Челядин Артём
|1
|0.05
|Чеснаков Владимир
|1
|0.05
|Пердута Игорь
|0
|0
|Толи Ардит
|0
|0
|Lucas Ramires
|0
|0
Карточки
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|4
|1
|Салюк Владимир
|5
|0
|Путря Илья
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Брагару Максим
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Бадибанга Зигей
|2
|0
|Васильев Александр Андреевич
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Алефиренко Даниил
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Кузык Орест
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
Ворскла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скляр Александр
|7
|0
|Челядин Артём
|6
|0
|Кравец Василий
|5
|0
|Пердута Игорь
|3
|1
|Сулейманов Таулан
|3
|1
|Lucas Ramires
|3
|1
|Яворский Сергей
|4
|0
|Юрченко Владлен
|4
|0
|Родригес Фелипе II
|3
|0
|Ризнык Дмитрий
|3
|0
|Марлисон
|1
|1
|Бацула Андрей
|2
|0
|Зайков Джоко
|2
|0
|Козыренко Юрий
|2
|0
|Чеснаков Владимир
|1
|0
|Олейник Денис
|1
|0
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Лопес Рикардо II
|1
|0
|Тотре Эннур
|1
|0
|Толи Ардит
|1
|0
|Кане Ибрахим
|1
|0
|Исенко Павел
|1
|0
|Павлюк Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Од
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ворскла
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
5
12
Черноморец Од
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Ворскла
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
6
Волевые поражения
10
7
Черноморец Од
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
5% (1)
35% (7)
60% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Ворскла
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (2)
45% (9)
45% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
7
Волевые поражения
15
19
Голы по времени матча
Забито
7
15
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
29%
3
20%
61-75
2
29%
4
27%
76-90
Пропущено
15
18
10 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
1
6%
1-15
6
40%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
7
39%
46-60
1
7%
1
6%
61-75
3
20%
4
22%
76-90
Забито
12
10
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 13
4
33%
1
10%
1-15
2
17%
3
30%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
17%
1
10%
76-90
Пропущено
11
8
1 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
2
25%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
4
36%
4
50%
76-90
Забито
19
25
12 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 11
7 Не забивали 4
6
32%
1
4%
1-15
2
11%
6
24%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
2
11%
5
20%
61-75
4
21%
5
20%
76-90
Пропущено
26
26
11 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
7
27%
4
15%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
3
12%
9
35%
46-60
5
19%
1
4%
61-75
7
27%
8
31%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1
Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0 Черноморец Од - Львов 2:0 Минай - Черноморец Од 0:1 Черноморец Од - Динамо Киев 0:3 Днепр-1 - Черноморец Од 1:0 Колос Ковалёвка - Черноморец Од 1:1
Ворскла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ворскла - Ингулец 1:0 Александрия - Ворскла 3:0 Ворскла - Металлист-1925 0:0 Верес - Ворскла 2:2
Ворскла - Заря 2:3 Ворскла - Левадия Таллин 3:2 Ворскла - Астана 0:0 Вележ - Ворскла 0:0 ЛКС Лодзь - Ворскла 0:0 Напредак - Ворскла 1:0 Ворскла - Дукаджини 1:2 Шахтёр Донецк - Ворскла 3:2 Колос Ковалёвка - Ворскла 1:2 Ворскла - Днепр-1 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Ворскла - Львов 1:0 Ворскла - Минай 2:0 Динамо Киев - Ворскла 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Металлист - Ворскла 3:2
Результаты матчей
Черноморец Од
Ворскла
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 15%
3:2
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 40%
0
7 раз 35%
2
4 раза 20%
3
1 раз 5%
2
8 раз 40%
1
7 раз 35%
0
5 раз 25%
Тоталы голов в матче
Черноморец Од
Ворскла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
73
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
37
55
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
155
515
812
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|21
|16
|4
|1
|52 - 15
|52
|2.
|20
|14
|3
|3
|43 - 17
|45
|3.
|21
|13
|4
|4
|44 - 27
|43
|4.
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|20
|8
|9
|3
|33 - 26
|33
|6.
|21
|8
|6
|7
|19 - 20
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|0:0
|21
|6
|6
|9
|23 - 28
|24
|9.
|20
|6
|4
|10
|19 - 24
|22
|10.
|21
|4
|10
|7
|17 - 34
|22
|11.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|12.
|0:0
|21
|4
|9
|8
|19 - 26
|21
|13.
|21
|5
|5
|11
|26 - 33
|20
|14.
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|21
|4
|7
|10
|22 - 33
|19
|16.
|0:2
|21
|3
|4
|14
|16 - 37
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|9
|3
|0
|24 - 8
|30
|2.
|10
|7
|3
|0
|26 - 13
|24
|3.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|4.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 23
|12
|11.
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|11 - 18
|8
|14.
|0:2
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|15.
|0:0
|11
|1
|5
|5
|7 - 15
|8
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|2.
|2:0
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|5.
|12
|5
|3
|4
|19 - 17
|18
|6.
|0:0
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|9
|2
|5
|2
|9 - 12
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|15.
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|16.
|0:2
|11
|1
|2
|8
|6 - 19
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|18 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Львов
|Грисьо Максим
|2 5
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6