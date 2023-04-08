Тур: 10.
1:0
Конец матча
0'
15' Желтая карточкаFranco Baldassarra
30' Желтая карточкаAdrian Martinez
1:0
90' ГолMaximiliano Zalazar
90' Желтая карточкаMaximiliano Zalazar
90'+9
Ход матча
30'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.08 Обе команды забьют
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Ignacio Arce
-
-
-
22 Gonzalo Asis
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Институто
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
0.8
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
112
112
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.4
|Nicolas Castro1
|3
|0.3
|Vicente Taborda
|1 (1)
|0.1
|Ronaldo Martinez
|1
|0.1
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.1
|Gaston Suso
|1
|0.1
|Nicolas Morgantini
|1
|0.1
|Franco Baldassarra
|1
|0.1
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.1
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.4
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.2
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.2
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.1
|Nicolas Linares
|1
|0.1
|Joaquin Varela
|1
|0.1
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|4
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Franco Diaz
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Росси Иван
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|5
|0
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Fernando Alarcon
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Axel Rodriguez
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
6
2
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
5
4
Атлетико Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Институто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
1
7%
1
9%
1-15
5
36%
3
27%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0
Институто
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2
Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Институто
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Институто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
46
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|7
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|5 (2)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|4 (1)
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Химнасия Ла-Плата
|Ignacio Miramon
|1 4
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 4
|Институто
|Adrian Martinez
|5