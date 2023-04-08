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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Атлетико Платенсе
1:0
Конец матча
Институто
0'
15' Желтая карточка
Franco Baldassarra
30' Желтая карточка
Adrian Martinez
1:0
90' Гол
Maximiliano Zalazar
90' Желтая карточка
Maximiliano Zalazar
90'+9
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
8
Franco
Diaz
32
Franco
Baldassarra
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
1
Jorge
Carlos
Carranza
4
Giuliano
Cerato
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
11
Santiago
Rodriguez
III
9
Adrian
Martinez
10
Franco
Watson
Атлетико Платенсе
4-1-3-2
Институто
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Институто

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПБ
2:1
НБ
1:0
НБ
0:2
НБ
1:1
НБ
0:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

0.8
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

112
112

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.4
Nicolas Castro1 3 0.3
Vicente Taborda 1 (1) 0.1
Ronaldo Martinez 1 0.1
Mauro Quiroga 1 (1) 0.1
Gaston Suso 1 0.1
Nicolas Morgantini 1 0.1
Franco Baldassarra 1 0.1
Maximiliano Zalazar 1 0.1
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.4
Santiago Rodriguez III 2 0.2
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.2
Gaston Lodico 1 (1) 0.1
Nicolas Linares 1 0.1
Joaquin Varela 1 0.1
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 4 0
Nicolas Castro1 4 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Franco Diaz 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 5 0
Мосевич Леонель 3 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Giuliano Cerato 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Fernando Alarcon 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Axel Rodriguez 1 0
Jonathan Bay 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Институто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

6
2
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

5
4
Атлетико Платенсе
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Институто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
7
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
1
13%
3
43%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
3
38%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
1
13%
2
29%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

14
11
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 5
1
7%
1
9%
1-15
5
36%
3
27%
16-30
1
7%
4
36%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
4
29%
1
9%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
5
38%
3
25%
61-75
1
8%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Патронато Парана - Атлетико Платенсе 1:0
Институто
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2
Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0 Фландрия - Институто 0:4 Институто - Химнасия Хухуй 4:0 Альмиранте Браун - Институто 0:1

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Институто

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
2
4 раза 40%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Институто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
1.5
Больше Меньше
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 9 5 2 2 10 - 4 17
3.
Расинг Авельянеда
 9 5 2 2 13 - 8 17
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Тальерес Кордоба
 9 5 1 3 15 - 8 16
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 9 4 3 2 11 - 6 15
9.
Аргентинос Хуниорс
 9 4 2 3 10 - 5 14
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Велес Сарсфилд
 9 3 4 2 12 - 7 13
13.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
14.
Годой Крус
 9 4 0 5 7 - 10 12
15.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
16.
Бельграно
 9 3 3 3 5 - 9 12
17.
Эстудиантес Ла Плата
 9 3 2 4 10 - 11 11
18.
Тигре
 9 3 2 4 10 - 12 11
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 9 3 2 4 5 - 10 11
20.
Сармиенто
 9 2 3 4 10 - 11 9
21.
Барракас Централь
 9 2 3 4 9 - 13 9
22.
Банфилд
 9 2 3 4 4 - 8 9
23.
Индепендьенте Авельянеда
 9 1 6 2 7 - 9 9
24.
Химнасия Ла-Плата
 9 2 2 5 6 - 14 8
25.
Атлетико Тукуман
 9 1 5 3 5 - 10 8
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Унион Санта-Фе
 9 1 4 4 6 - 10 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
8.
Годой Крус
 4 3 0 1 6 - 2 9
9.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
10.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
11.
Велес Сарсфилд
 5 2 2 1 9 - 4 8
12.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 5 8
13.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
14.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
15.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 1 1 4 - 3 7
16.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Тальерес Кордоба
 5 2 0 3 5 - 5 6
18.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Атлетико Тукуман
 4 1 2 1 3 - 4 5
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
24.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
25.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 4 - 6 4
26.
Сармиенто
 4 1 0 3 7 - 9 3
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 4 0 2 2 5 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
4.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
7.
Тигре
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Бельграно
 5 2 1 2 3 - 6 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
10.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
13.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
15.
Барракас Централь
 4 1 1 2 6 - 7 4
16.
Сан-Лоренсо
 4 1 1 2 3 - 4 4
17.
Эстудиантес Ла Плата
 4 1 1 2 3 - 5 4
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Аргентинос Хуниорс
 5 1 1 3 2 - 4 4
20.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
21.
Банфилд
 4 1 0 3 3 - 6 3
22.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
23.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
24.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
25.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
26.
Сентраль Кордоба Росарио
 4 0 2 2 1 - 7 2
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 7
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 5 (2)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Эстудиантес Ла Плата Боселли Мауро 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Химнасия Ла-Плата Ignacio Miramon 1 4
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 4
Институто Adrian Martinez 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      30'
      Adrian Martinez получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      15'
      Франко Бальдассарра получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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