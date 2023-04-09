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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Годой Крус
1:1
Первый тайм: 39'
Тигре
0'
1:0
5' Гол
Hernan Lopez
25' Желтая карточка
Lucas Arce
29' Красная карточка
Thomas Galdames
30' Желтая карточка
Родригес Диего
1:1
32' Пенальти
Ретеги Матео

Ход матча

5'
Hernan Lopez
(Конечни Томас)
1:0
25'
Lucas Arce
 
29'
Thomas Galdames
 
30'
Родригес Диего
 
32'
1:1
Ретеги Матео
35'
Tadeo Allende
Hernan Lopez
 
35'
Braian Salvareschi
Lucas Arce
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Тигре
5.60
3.34
3.70
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
15
Agustin
Cardozo
6
Brian
Abel
Luciatti
30
Brian
Leizza
16
Кастро
Алексис
4
Martin
Ortega
18
Blas
Armoa
28
Молинас
Аарон
32
Ретеги
Матео
11
Колидио
Факундо
Годой Крус
4-2-3-1
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Тигре

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
К
1:0
С
1:3
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
2:1
П
4:3
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
2:0
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
6:2
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 0.2
Gonzalo Abrego 2 0.2
Конечни Томас 1 0.1
Hernan Lopez 1 0.1
Silvio Ulariaga 1 0.1
Enzo Larrosa 1 0.1
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 7 0.7
Колидио Факундо 1 0.1
Кастро Алексис 1 0.1
Brian Leizza 1 0.1
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 3 0
Federico Rasmussen 2 0
Nicolas Fernandez3 2 0
Salomon Rodriguez 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Родригес Диего II 1 0
Hernan Lopez 1 0
Thomas Galdames 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Молинас Аарон 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

0
2
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
4
Годой Крус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

1
6

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1

Результаты матчей

Годой Крус
Тигре

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
4 раза 44%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
5
4
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
14.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
15.
Годой Крус
 1:1 10 4 1 5 8 - 11 13
16.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
17.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 3 3 4 10 - 11 12
20.
Тигре
 1:1 10 3 3 4 11 - 13 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 10 1 7 2 7 - 9 10
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 1:1 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 0 3 2 5 - 8 3
28.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
13.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 1:1 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 35'
    Эрнан Лопес уходит с поля. Tadeo Allende выходит вместо него
  • 35'
    Lucas Arce уходит с поля. Брайан Сальварески выходит вместо него
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Ретеги Матео из команды Тигре забивает с точки!
  • Желтая карточка
    30'
    Родригес Диего II получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    УДАЛЕНИЕ! - Thomas Galdames увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    25'
    Lucas Arce получил желтую карточку от судьи
  • 5'
    Конечни Томас сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Эрнан Лопес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Тигре
5.60
3.34
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Тигре онлайн

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