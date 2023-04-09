Тур: 10.
1:1
Первый тайм: 39'
0'
1:0
5' ГолHernan Lopez
25' Желтая карточкаLucas Arce
29' Красная карточкаThomas Galdames
30' Желтая карточкаРодригес Диего
1:1
32' ПенальтиРетеги Матео
Ход матча
5'
1:0
25'
29'
30'
32'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
25
Bruno
Sosa
30
Brian
Leizza
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Flores
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 Martin Garay
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Годой Крус
Тигре
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
22 матча
36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.67
0.9
Среднее время на гол
54
100
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Salomon Rodriguez
|2
|0.2
|Gonzalo Abrego
|2
|0.2
|Конечни Томас
|1
|0.1
|Hernan Lopez
|1
|0.1
|Silvio Ulariaga
|1
|0.1
|Enzo Larrosa
|1
|0.1
|Thomas Galdames
|0
|0
|Gianluca Ferrari
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|7
|0.7
|Колидио Факундо
|1
|0.1
|Кастро Алексис
|1
|0.1
|Brian Leizza
|1
|0.1
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pier Barrios
|3
|0
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Nicolas Fernandez3
|2
|0
|Salomon Rodriguez
|2
|0
|Tadeo Allende
|2
|0
|Juan Andrada
|0
|1
|Cristian Nunez
|1
|0
|Родригес Диего II
|1
|0
|Hernan Lopez
|1
|0
|Thomas Galdames
|1
|0
|Чинголани Лусиано
|1
|0
|Gonzalo Abrego
|1
|0
|Julian Eseiza
|1
|0
|Gaston Pedernera
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
0
2
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
1
4
Годой Крус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
3
Волевые поражения
1
6
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
8
10
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
9
12
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
3
25%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1
Результаты матчей
Годой Крус
Тигре
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
2
5 раз 56%
0
4 раза 44%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
27
54
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|15.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|17.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|20.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|21.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|25.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|26.
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4