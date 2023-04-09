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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Тигре
0'
1:0
5' Гол
Hernan Lopez
25' Желтая карточка
Lucas Arce
29' Красная карточка
Thomas Galdames
30' Желтая карточка
Родригес Диего
1:1
32' Пенальти
Ретеги Матео
41' Желтая карточка
Brian Leizza
45' Желтая карточка
Bruno Sosa
55' Желтая карточка
Braian Salvareschi
74' Желтая карточка
Salomon Rodriguez
90'+5
50
Родригес
Диего
II
4
Lucas
Arce
2
Pier
Barrios
23
Federico
Rasmussen
3
Thomas
Galdames
25
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
13
Nicolas
Fernandez3
8
Hernan
Lopez
17
Конечни
Томас
20
Salomon
Rodriguez
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
15
Agustin
Cardozo
6
Brian
Abel
Luciatti
30
Brian
Leizza
16
Кастро
Алексис
4
Martin
Ortega
18
Blas
Armoa
28
Молинас
Аарон
32
Ретеги
Матео
11
Колидио
Факундо
Годой Крус
4-2-3-1
Тигре
4-3-1-2

История личных встреч

Годой Крус
Тигре

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

22 матча

36.4%
18.2%
45.4%
8 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

22.7%
27.3%
50%
5 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:1
К
1:0
С
1:3
С
2:0
ТМК
2:0
ТМК
1:2
П
2:1
П
2:1
П
4:3
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
2:0
ПА
0:2
ПА
2:1
ПА
2:2
ПА
1:2
ПА
6:2
ПА
2:0
ПА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.67
0.9

Среднее время на гол

54
100

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Salomon Rodriguez 2 0.2
Gonzalo Abrego 2 0.2
Конечни Томас 1 0.1
Hernan Lopez 1 0.1
Silvio Ulariaga 1 0.1
Enzo Larrosa 1 0.1
Thomas Galdames 0 0
Gianluca Ferrari 0 0
Lucas Arce 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (1) 0.8
Колидио Факундо 1 0.1
Кастро Алексис 1 0.1
Brian Leizza 1 0.1
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 3 0
Salomon Rodriguez 3 0
Thomas Galdames 1 1
Родригес Диего II 2 0
Federico Rasmussen 2 0
Nicolas Fernandez3 2 0
Tadeo Allende 2 0
Juan Andrada 0 1
Cristian Nunez 1 0
Hernan Lopez 1 0
Lucas Arce 1 0
Braian Salvareschi 1 0
Чинголани Лусиано 1 0
Gonzalo Abrego 1 0
Julian Eseiza 1 0
Bruno Sosa 1 0
Gaston Pedernera 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Молинас Аарон 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Brian Leizza 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тигре
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
3
Годой Крус
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

1
4
Годой Крус
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Тигре
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
3

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

3
8
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
18%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
33%
1
9%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
1
10%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Годой Крус - Колон 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Годой Крус - Патронато Парана 0:1 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0
Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0 Годой Крус - Тигре 1:1

Результаты матчей

Годой Крус
Тигре

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
19.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
20.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • 63'
    Колидио Факундо уходит с поля. Sebastian Medina выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Брайан Сальварески получил желтую карточку от судьи
  • 54'
    Молинас Аарон уходит с поля. Cristian Zabala выходит вместо него
  • 54'
    Кастро Алексис уходит с поля. Томас Бадалони выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Бруно Соса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Brian Leizza получил желтую карточку от судьи
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    • 36'
      Эрнан Лопес уходит с поля. Tadeo Allende выходит вместо него
    • 36'
      Lucas Arce уходит с поля. Брайан Сальварески выходит вместо него
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Ретеги Матео из команды Тигре забивает с точки!
    • Желтая карточка
      30'
      Родригес Диего II получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Thomas Galdames увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      25'
      Lucas Arce получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Конечни Томас сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Эрнан Лопес бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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