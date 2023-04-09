Тур: 10.
0:0
Первый тайм: 42'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Manuel Tasso
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Stillitano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.71
Среднее время на гол
66
126
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.64
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (3)
|0.4
|Mateo Barcia
|1
|0.1
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.1
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|4
|0.4
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.3
|Leonardo Godoy
|1
|0.1
|Годой Матиас
|1
|0.1
|Лолло Лусиано
|1
|0.1
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Sergio Barreto
|2
|1
|Javier Vallejo
|2
|1
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Sergio Ortiz
|2
|0
|Mateo Barcia
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
6
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
27
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|9
|5
|2
|2
|13 - 12
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|10.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|11.
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|14.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|15.
|1:1
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|16.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|17.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|20.
|1:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|21.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|0:0
|10
|1
|7
|2
|7 - 9
|10
|24.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|25.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|26.
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|4
|4
|0
|0
|5 - 0
|12
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|28.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|15.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|18.
|4
|1
|1
|2
|5 - 9
|4
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|1:1
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4