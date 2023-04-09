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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Индепендьенте Авельянеда
0:0
Первый тайм: 42'
Эстудиантес Ла Плата
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.00
2.90
2.65
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
24
Sergio
Barreto
3
Элисальде
Эдгар
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
28
Sergio
Ortiz
18
Tomas
Rambert
9
Каутеруссио
Мартин
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
3
Мас
Эмануэль
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
8
Сукуи
Фернандо
Индепендьенте Авельянеда
4-4-1-1
Эстудиантес Ла Плата
3-4-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
С
3:0
С
2:2
С
1:2
П
2:2
П
1:1
ТМ(
0:1
П
1:0
П
0:0
П
2:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
2:1
ПА
1:5
ПА
1:0
КС
2:1
КС
2:1
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.71

Среднее время на гол

66
126

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.64

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (3) 0.4
Mateo Barcia 1 0.1
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.1
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 4 0.4
Аскасибар Сантьяго 3 0.3
Leonardo Godoy 1 0.1
Годой Матиас 1 0.1
Лолло Лусиано 1 0.1
Пьятти Пабло 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 4 0
Joaquin Laso 2 1
Sergio Barreto 2 1
Javier Vallejo 2 1
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Перес Дамиан 2 0
Sergio Ortiz 2 0
Mateo Barcia 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 3 0
Santiago Nunez 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
6
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
20%
2
67%
1-15
1
20%
1
33%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
33%
3
30%
1-15
1
17%
2
20%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
10%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
2
20%
2
18%
31-45
1
10%
2
18%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
14.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
15.
Годой Крус
 1:1 10 4 1 5 8 - 11 13
16.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
17.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 10 3 3 4 10 - 11 12
20.
Тигре
 1:1 10 3 3 4 11 - 13 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 10 1 7 2 7 - 9 10
24.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 1:1 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 1:1 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 0 3 2 5 - 8 3
28.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 1:1 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Индепендьенте Авельянеда
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
11.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
13.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
14.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
15.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
16.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 5 1 2 2 3 - 5 5
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 1:1 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Эстудиантес Ла Плата
3.00
2.90
2.65
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