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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Индепендьенте Авельянеда
1:2
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
50' Гол
Jorge Rodriguez I
69' Желтая карточка
Tomas Rambert
72' Желтая карточка
Sergio Ortiz
1:1
84' Гол в свои ворота
Zaid Abner Romero
1:2
86' Гол
Zaid Abner Romero
87' Желтая карточка
Zaid Abner Romero
90' Желтая карточка
Sergio Barreto
90'+7
33
Рей
Родриго
13
Christian
Baez
24
Sergio
Barreto
3
Элисальде
Эдгар
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
8
Лопес
Кевин
28
Sergio
Ortiz
18
Tomas
Rambert
9
Каутеруссио
Мартин
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
30
Jorge
Rodriguez
I
3
Мас
Эмануэль
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
8
Сукуи
Фернандо
Индепендьенте Авельянеда
4-4-1-1
Эстудиантес Ла Плата
3-4-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

25 матчей

32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед

Второй тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
2:1
ЛП
0:1
ЛП
0:0
С
3:0
С
2:2
С
1:2
П
2:2
П
1:1
ТМ(
0:1
П
1:0
П
0:0
П
2:0
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
3:2
ПА
2:1
ПА
1:5
ПА
1:0
КС
2:1
КС
2:1
ПА
1:1
ПА
1:2

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.36
0.71

Среднее время на гол

66
126

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.29
1.64

Среднее время на гол

70
55

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

1.32
1.12

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 4 (3) 0.4
Mateo Barcia 1 0.1
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.1
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 4 0.4
Аскасибар Сантьяго 3 0.3
Leonardo Godoy 1 0.1
Годой Матиас 1 0.1
Лолло Лусиано 1 0.1
Jorge Rodriguez I 1 0.1
Zaid Abner Romero 1 0.1
Пьятти Пабло 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Сукуи Фернандо 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sergio Barreto 3 1
Ayrton Costa 4 0
Joaquin Laso 2 1
Javier Vallejo 2 1
Sergio Ortiz 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Перес Дамиан 2 0
Mateo Barcia 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 3 0
Santiago Nunez 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Аскасибар Сантьяго 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Leonardo Godoy 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

5
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

1
6
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
4

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 9 5 2 2 13 - 12 17
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 4 2 3 9 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
19.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
20.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 4 0 0 5 - 0 12
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
18.
Росарио Сентраль
 4 1 1 2 5 - 9 4
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Серхио Баррето получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Zaid Abner Romero получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Сукуи Фернандо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    86'
    Г О О О О Л - Zaid Abner Romero бьет в цель!
  • Описание гола
    84'
    Г О О О О Л - Zaid Abner Romero уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 76'
    Sergio Ortiz уходит с поля. Мартин Саррафьоре выходит вместо него
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    • Описание гола
      50'
      Г О О О О Л - Хорхе Родригес бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:2 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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