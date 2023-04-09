Тур: 10.
1:2
Конец матча
0'
0:1
50' ГолJorge Rodriguez I
69' Желтая карточкаTomas Rambert
72' Желтая карточкаSergio Ortiz
1:1
84' Гол в свои воротаZaid Abner Romero
1:2
86' ГолZaid Abner Romero
87' Желтая карточкаZaid Abner Romero
90' Желтая карточкаSergio Barreto
90'+7
Ход матча
50'
69'
72'
84'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
30
Mateo
Barcia
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mateo BarciaПолузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
12 Manuel Tasso
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Stillitano
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
-
14 Eros Mancuso
-
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
18 Juan Guasone
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
25 матчей
32%
20%
48%
8 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
16%
52%
32%
4 победы 13 ничьих 8 побед
Второй тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.36
0.71
Среднее время на гол
66
126
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.29
1.64
Среднее время на гол
70
55
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
1.32
1.12
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|4 (3)
|0.4
|Mateo Barcia
|1
|0.1
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.1
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|4
|0.4
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.3
|Leonardo Godoy
|1
|0.1
|Годой Матиас
|1
|0.1
|Лолло Лусиано
|1
|0.1
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sergio Barreto
|3
|1
|Ayrton Costa
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Javier Vallejo
|2
|1
|Sergio Ortiz
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Mateo Barcia
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Jorge Rodriguez I
|2
|0
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|Лолло Лусиано
|1
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Leonardo Godoy
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
5
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
1
6
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
4
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
2
33%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
40%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Забито
1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
33%
3
23%
1-15
1
17%
2
15%
16-30
1
17%
1
8%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
3
23%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
2
18%
46-60
2
15%
3
27%
61-75
3
23%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1
Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Чако Фор Эвер 3:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Олл Бойз 2:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
37
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4