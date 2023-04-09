Тур: 10.
0:0
Второй тайм: 75'
0'
6' Желтая карточкаСфорца Хуан
38' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
54' Желтая карточкаCarlos Quintana
Ход матча
6'
54'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
17 Justo Giani
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Сильва КевинВратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
14 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед
22 матча
18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.67
0.54
Среднее время на гол
135
167
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.08
1.11
Среднее время на гол
83
81
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
0.91
0.77
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
99
116
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.2
|Bruno Pitton
|1
|0.1
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.1
|Сордо Рамиро
|1
|0.1
|Веласкес Виктор
|1
|0.1
|Сфорца Хуан
|1
|0.1
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.1
|Jherson Mosquera
|1
|0.1
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.4
|Victor Malcorra
|2 (1)
|0.2
|Jhonatan Candia
|2
|0.2
|Francis Mac Allister
|1
|0.1
|Damian Alberto Martinez
|1
|0.1
|Комар Хуан
|1
|0.1
|Gino Infantino
|1
|0.1
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.1
|Alan Rodriguez2
|0
|0
|Кампас Хаминтон
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Дитта Вильер
|1
|1
|Феррейра Кристиан I
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Агирре Брайан
|2
|0
|Перес Пабло II
|1
|0
|Ivan Gomez
|1
|0
|Jorge Recalde
|1
|0
|Bruno Pitton
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|4
|1
|Carlos Quintana
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Монтойя Вальтер
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
3
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
8
Ньюэллс Олд Бойз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Росарио Сентраль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
7
0
Волевые поражения
3
11
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
10
3
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90
Пропущено
10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
5
50%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
Точный счет
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
27
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|0
|2
|15 - 5
|21
|2.
|10
|6
|2
|2
|13 - 5
|20
|3.
|10
|6
|1
|3
|18 - 8
|19
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 12
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|10
|4
|4
|2
|14 - 13
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|12 - 8
|15
|9.
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|10.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|9 - 10
|15
|11.
|9
|4
|2
|3
|12 - 8
|14
|12.
|10
|4
|2
|4
|10 - 7
|14
|13.
|10
|4
|2
|4
|12 - 12
|14
|14.
|10
|4
|2
|4
|7 - 11
|14
|15.
|10
|3
|5
|2
|15 - 10
|14
|16.
|10
|4
|1
|5
|8 - 11
|13
|17.
|10
|3
|4
|3
|11 - 12
|13
|18.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|19.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|20.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|21.
|10
|3
|2
|5
|9 - 15
|11
|22.
|10
|2
|4
|4
|7 - 11
|10
|23.
|10
|2
|3
|5
|9 - 16
|9
|24.
|10
|1
|6
|3
|8 - 11
|9
|25.
|10
|2
|2
|6
|7 - 14
|8
|26.
|10
|1
|5
|4
|6 - 13
|8
|27.
|10
|1
|4
|5
|6 - 13
|7
|28.
|9
|0
|6
|3
|6 - 10
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|4.
|5
|3
|2
|0
|7 - 4
|11
|5.
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|4 - 3
|9
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|15.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|16.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|17.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|18.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|19.
|5
|1
|3
|1
|1 - 2
|6
|20.
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|21.
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|22.
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 2
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|10 - 3
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|12.
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|19.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|21.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|22.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|23.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|24.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|25.
|5
|0
|3
|2
|2 - 4
|3
|26.
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|27.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|4 - 10
|2
|28.
|5
|0
|1
|4
|2 - 11
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6
|Сармиенто
|Инсаурральде Хуан
|1 4
|Унион Санта-Фе
|Yeison Gordillo
|1 4