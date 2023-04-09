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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Второй тайм: 75'
Росарио Сентраль
0'
6' Желтая карточка
Сфорца Хуан
38' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
54' Желтая карточка
Carlos Quintana

Ход матча

6'
Сфорца Хуан
 
38'
 
Damian Alberto Martinez
54'
 
Carlos Quintana
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Росарио Сентраль
4.15
3.18
6.10
Все Коэффициенты
1
Lucas
Hoyos
6
Jherson
Mosquera
4
Дитта
Вильер
19
Захир
Факундо
Мансиллья
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
7
Ivan
Gomez
30
Феррейра
Кристиан
I
18
Агирре
Брайан
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
1
Броун
Хорхе
15
Facundo
Mallo
6
Комар
Хуан
2
Carlos
Quintana
4
Damian
Alberto
Martinez
16
Alan
Rodriguez2
7
Монтойя
Вальтер
45
Kevin
Ortiz
13
Кампас
Хаминтон
9
Alejo
Veliz
10
Victor
Malcorra
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Росарио Сентраль
5-3-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

14 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 6 побед

22 матча

18.2%
36.4%
45.4%
4 победы 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

13.6%
59.1%
27.3%
3 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

9.1%
63.6%
27.3%
2 победы 14 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:1
ЛП
1:1
ЛП
3:0
С
1:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
П
1:3
П
0:1
П
0:0
П
2:0
П
0:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1
П
2:1
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
1:1
ПА
1:0
ПАК
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.67
0.54

Среднее время на гол

135
167

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.08
1.11

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

0.91
0.77

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 50%
Меньше 50%
11
5
Больше 23%
Меньше 77%
17
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

99
116

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 2 0.2
Bruno Pitton 1 0.1
Франциско Гонсалес I 1 0.1
Сордо Рамиро 1 0.1
Веласкес Виктор 1 0.1
Сфорца Хуан 1 0.1
Захир Факундо Мансиллья 1 0.1
Jherson Mosquera 1 0.1
Агирре Брайан 0 0
Jeremias Perez 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 4 0.4
Victor Malcorra 2 (1) 0.2
Jhonatan Candia 2 0.2
Francis Mac Allister 1 0.1
Damian Alberto Martinez 1 0.1
Комар Хуан 1 0.1
Gino Infantino 1 0.1
Laurtaro Giaccone 1 0.1
Alan Rodriguez2 0 0
Кампас Хаминтон 0 0
Facundo Mallo 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 3 0
Jherson Mosquera 3 0
Дитта Вильер 1 1
Феррейра Кристиан I 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Агирре Брайан 2 0
Перес Пабло II 1 0
Ivan Gomez 1 0
Jorge Recalde 1 0
Bruno Pitton 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 4 1
Carlos Quintana 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Facundo Mallo 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Монтойя Вальтер 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Броун Хорхе 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
3
Ньюэллс Олд Бойз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
8
Ньюэллс Олд Бойз
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Росарио Сентраль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

7
0

Волевые поражения

3
11

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

0
9
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

4
8
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
75%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

10
3
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
5
50%
0
0%
16-30
2
20%
2
67%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
1
11%
3
23%
1-15
0
0%
5
38%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
3
23%
76-90

Пропущено

10
12
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
5
50%
1
8%
16-30
2
20%
2
17%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Claypole 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1
Росарио Сентраль
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1
Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Патронато Парана - Росарио Сентраль 0:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Точный счет

1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 9 7 0 2 15 - 5 21
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 0:0 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 10 4 3 3 9 - 10 15
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Уракан
 9 3 3 3 13 - 12 12
19.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
20.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 0:0 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 4 1 0 5 - 0 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Уракан
 4 2 1 1 6 - 5 7
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 8 - 2 12
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Росарио Сентраль
 0:0 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Сармиенто Инсаурральде Хуан 1 4
Унион Санта-Фе Yeison Gordillo 1 4
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Дамиан Альберто Мартинес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Сфорца Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Росарио Сентраль
4.15
3.18
6.10
Все Коэффициенты
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