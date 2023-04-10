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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Уракан
0:3
Конец матча
Ривер Плейт
0'
11' Желтая карточка
Patricio Pizarro
0:1
11' Пенальти
Рондон Саломон
0:2
17' Гол
Рондон Саломон
25' Желтая карточка
Matias Coccaro
48' Желтая карточка
Gabriel Gudino
56' Вторая желтая карточка
Patricio Pizarro
0:3
60' Пенальти
Барко Эсекьель
62' Желтая карточка
Рондон Саломон
73' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
90'+6
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
2
Тобио
Фернандо
35
Patricio
Pizarro
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
8
Gabriel
Gudino
10
Кастро
Лукас
33
Juan
Gauto
7
Matias
Coccaro
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
10
Фернандес
Игнасио
24
Перес
Энцо
29
Rodrigo
Aliendro
21
Барко
Эсекьель
25
Рондон
Саломон
18
Lucas
Beltrain
Уракан
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-4-2

История личных встреч

Уракан
Ривер Плейт

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

20 матчей

30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:3
С
0:4
С
0:0
С
1:0
П
1:0
КС
2:2
КС
0:1
П
1:1
С
0:1
НБ
1:2
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
2:0
ПА
0:0
ПА
4:0
ПА
3:3
ПА
1:0
ПА
2:1

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.78

Среднее время на гол

70
115

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.22
1.36

Среднее время на гол

73
66

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.25
1.1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

72
81

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.4
Gabriel Gudino 3 0.3
Juan Gauto 1 0.1
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.1
Matias Coccaro 1 (1) 0.1
Тобио Фернандо 1 0.1
Гарро Хуан Фернандо 1 0.1
Santiago Hezze 1 0.1
Federico Fattori 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 4 (2) 0.4
Фернандес Игнасио 3 0.3
Барко Эсекьель 3 (3) 0.3
Парадела Хосе 2 0.2
Рондон Саломон 2 (1) 0.2
Pablo Solari 1 0.1
Пирес Леандро 1 0.1
Палавесино Агустин 1 0.1
Борха Мигель 1 (1) 0.1
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Rodrigo Aliendro 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 3 2
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Matias Coccaro 3 0
Тобио Фернандо 1 1
Гастон Сауро 1 1
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Nicolas Cordero 2 0
Lucas Merolla 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Santiago Hezze 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диас Энцо Эрнан 4 0
Перес Энцо 3 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Парадела Хосе 2 0
Pablo Solari 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0

Результаты матчей

Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
1
Уракан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

5
6
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ривер Плейт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90

Пропущено

7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90

Пропущено

14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0

Результаты матчей

Уракан
Ривер Плейт

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Уракан
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
11.
Бока Хуниорс
 9 4 2 3 12 - 8 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 9 0 6 3 6 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 5 2 2 1 6 - 4 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
22.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
23.
Колон
 4 0 3 1 3 - 4 3
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
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