Тур: 10.
0:3
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаPatricio Pizarro
0:1
11' ПенальтиРондон Саломон
0:2
17' ГолРондон Саломон
25' Желтая карточкаMatias Coccaro
48' Желтая карточкаGabriel Gudino
56' Вторая желтая карточкаPatricio Pizarro
0:3
60' ПенальтиБарко Эсекьель
62' Желтая карточкаРондон Саломон
73' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
90'+6
Ход матча
11'
11'
0:1
17'
0:2
25'
48'
56'
60'
0:3
62'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Кастро
Лукас
33
Juan
Gauto
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Гастон СауроЗащитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
36 Pablo Solari
-
Главный тренер: Martin Demichelis
История личных встреч
Уракан
Ривер Плейт
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
2 победы 7 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
20 матчей
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
10%
55%
35%
2 победы 11 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.78
Среднее время на гол
70
115
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.22
1.36
Среднее время на гол
73
66
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.25
1.1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 60%
Меньше 40%
8
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
6
Больше 30%
Меньше 70%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
72
81
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.4
|Gabriel Gudino
|3
|0.3
|Juan Gauto
|1
|0.1
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.1
|Matias Coccaro
|1 (1)
|0.1
|Тобио Фернандо
|1
|0.1
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.1
|Santiago Hezze
|1
|0.1
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|4 (2)
|0.4
|Фернандес Игнасио
|3
|0.3
|Барко Эсекьель
|3 (3)
|0.3
|Парадела Хосе
|2
|0.2
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.2
|Pablo Solari
|1
|0.1
|Пирес Леандро
|1
|0.1
|Палавесино Агустин
|1
|0.1
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.1
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Rodrigo Aliendro
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|3
|2
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Гастон Сауро
|1
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Nicolas Cordero
|2
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Santiago Hezze
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диас Энцо Эрнан
|4
|0
|Перес Энцо
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Ривер Плейт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
1
Уракан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
5
6
Уракан
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Ривер Плейт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
1
14%
3
27%
76-90
Пропущено
7
2
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
1
50%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
2
29%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
14
18
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 0
3
21%
4
22%
1-15
2
14%
3
17%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
3
21%
4
22%
76-90
Пропущено
14
5
9 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
3
21%
0
0%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
3
21%
2
40%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
1
7%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0
Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Патронато Парана - Уракан 3:2 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3
Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0
Результаты матчей
Уракан
Ривер Плейт
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Уракан
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
37
64
28
28
19
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6