  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 10.
Бока Хуниорс
1:1
Второй тайм: 83'
Колон
0'
0:1
1' Гол
Абила Рамон
45' Желтая карточка
Julian Chicco
45' Желтая карточка
Ромеро Оскар
64' Желтая карточка
Перласа Бальдомеро
68' Желтая карточка
Фабра Франк
1:1
76' Гол
Ромеро Оскар
13
Гарсия
Хавьер
17
Адвинкула
Луис
25
Вальдес
Бруно
15
Валентини
Николас
3
Сандез
Агустин
36
Медина
Кристиан
21
Фернандес
Игнасио
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
16
Miguel
Merentiel
29
Бриаско-Балекян
Норберто
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
27
Julian
Chicco
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
26
Carlos
Arrua
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Бока Хуниорс
4-3-3
Колон
3-1-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Колон

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

125%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед

22 матча

72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:1
ЛП
1:0
С
0:4
С
3:1
С
2:0
ТМК
2:1
П
4:1
П
1:1
П
0:0
П
2:0
П
1:0
П
0:0
П
1:0
ПА
0:2
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
0:0
ПА
1:3
ПА
3:2
ПАК
2:1

Голы

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.92
1.44

Среднее время на гол

46
62

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

0.67
0.62

Среднее время на гол

135
146

Всего голов

31
21

Голов в среднем за матч

1.41
0.95

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20

Среднее время на гол

63
94

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.3
Ромеро Оскар 2 0.2
Miguel Merentiel 2 0.2
Фигаль Хорхе 2 0.2
Фернандес Пол 1 0.1
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.1
Пайеро Мартин 1 0.1
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 2 0.2
Бенитес Хорхе 2 0.2
Перласа Бальдомеро 1 0.1
Joaquin Ibanez III 1 0.1
Santiago Pierotti 1 0.1
Rafael Delgado 0 0
Eric Meza 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вальдес Бруно 3 0
Фигаль Хорхе 3 0
Фернандес Пол 3 0
Alan Varela 3 0
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Фернандес Игнасио 0 1
Вилья Себастьян 0 1
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Адвинкула Луис 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Сандез Агустин 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Перласа Бальдомеро 3 0
Julian Chicco 3 0
Santiago Pierotti 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Rafael Delgado 2 0
Andrew Teuten 2 0
Carlos Arrua 2 0
Cristian Vega 1 0
Гольц Паоло 1 0
Joaquin Ibanez III 1 0
Facundo Garces 1 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
3
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Колон
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

4
2
Бока Хуниорс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
78% (7)
0% (0)
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
17%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
8%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
5
42%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
2
25%
3
30%
1-15
4
50%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Колон

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 10 4 4 2 14 - 13 16
8.
Бока Хуниорс
 1:1 10 4 3 3 13 - 9 15
9.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
10.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
22.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
23.
Барракас Централь
 10 2 3 5 9 - 16 9
24.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
26.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
27.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
28.
Колон
 1:1 10 0 7 3 7 - 11 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Бока Хуниорс
 1:1 6 2 3 1 7 - 5 9
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
17.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
18.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
19.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
20.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
21.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
22.
Барракас Централь
 5 1 2 2 3 - 6 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 1:1 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Атлетико Платенсе
 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 1:1 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
17.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
19.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
20.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
21.
Колон
 1:1 5 0 4 1 4 - 5 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • Желтая карточка
    64'
    Перласа Бальдомеро получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Ромеро Оскар получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Хулиан Чикко получил желтую карточку от судьи
  • 41'
    Carlos Arrua уходит с поля. Joaquin Ibanez выходит вместо него
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Абила Рамон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бока Хуниорс
    Ничья
    Колон
    5.50
    3.75
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 1:1 Колон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Бока Хуниорс
    Колон
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     