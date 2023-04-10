Тур: 10.
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолАбила Рамон
45' Желтая карточкаJulian Chicco
45' Желтая карточкаРомеро Оскар
64' Желтая карточкаПерласа Бальдомеро
68' Желтая карточкаФабра Франк
1:1
76' ГолРомеро Оскар
87' Желтая карточкаJoaquin Ibanez III
1:2
90' ГолAndrew Teuten
90' Желтая карточкаSantiago Pierotti
90'+7
Ход матча
1'
0:1
45'
45'
68'
76'
1:1
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ромеро
Оскар
41
Luca
Langoni
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарПолузащитник
-
41 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Мариано Андрес Эррон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
29 Leonel Picco
-
19 Tomas Galvan
-
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Бока Хуниорс
Колон
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
12 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
125%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 5 побед
22 матча
72.7%
22.7%
4.6%
16 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
40.9%
50%
9.1%
9 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
54.5%
22.7%
22.8%
12 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.92
1.44
Среднее время на гол
46
62
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
0.67
0.62
Среднее время на гол
135
146
Всего голов
31
21
Голов в среднем за матч
1.41
0.95
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
Среднее время на гол
63
94
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.3
|Ромеро Оскар
|2
|0.2
|Miguel Merentiel
|2
|0.2
|Фигаль Хорхе
|2
|0.2
|Фернандес Пол
|1
|0.1
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.1
|Пайеро Мартин
|1
|0.1
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|2
|0.2
|Бенитес Хорхе
|2
|0.2
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.1
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.1
|Santiago Pierotti
|1
|0.1
|Andrew Teuten
|1
|0.1
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Alan Varela
|3
|0
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|0
|1
|Вилья Себастьян
|0
|1
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Адвинкула Луис
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Сандез Агустин
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Rafael Delgado
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Andrew Teuten
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Колон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
3
Бока Хуниорс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
4
2
Бока Хуниорс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Колон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
7
5
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
50%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Забито
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
3
75%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
1
8%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
38%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
3
30%
3
27%
1-15
4
40%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3
Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Альдосиви 2:1 Бока Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0
Колон
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0
Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0 Колон - Сан-Лоренсо 0:0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Колон
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
64
46
28
28
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6