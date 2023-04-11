Тур: 11.
1:0
Конец матча
0'
1:0
16' ГолNicolas Capraro
19' Желтая карточкаAlan Cantero
37' Желтая карточкаCarlos Martin Arce
43' Желтая карточкаGaston Suso
58' Желтая карточкаSasha Marcich
76' Желтая карточкаFranco Diaz
90'+3
Ход матча
16'
1:0
19'
43'
58'
76'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ivan
Tapia
11
Alan
Cantero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
22 Guido Villar
-
-
36 Alex Juarez
-
-
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Ignacio Arce
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
История личных встреч
Барракас Централь
Атлетико Платенсе
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
1.6
0
Среднее время на гол
56
0
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.71
0.6
Среднее время на гол
126
150
Всего голов
13
3
Голов в среднем за матч
1.08
0.25
Тотал матчей
2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
360
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.36
|Facundo Mater
|2
|0.18
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.09
|Carlos Martin Arce
|1
|0.09
|Francisco Alvarez1
|1
|0.09
|Nicolas Capraro
|1
|0.09
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.36
|Nicolas Castro1
|3
|0.27
|Vicente Taborda
|1 (1)
|0.09
|Ronaldo Martinez
|1
|0.09
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.09
|Gaston Suso
|1
|0.09
|Nicolas Morgantini
|1
|0.09
|Franco Baldassarra
|1
|0.09
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.09
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|5
|0
|Nicolas Castro1
|4
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Vicente Taborda
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Росси Иван
|1
|0
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
3
2
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
6
6
Барракас Централь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Атлетико Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
17%
1-15
3
60%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
36%
1
7%
1-15
3
27%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
1
7%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0
Результаты матчей
Барракас Централь
Атлетико Платенсе
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Барракас Централь
Атлетико Платенсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
110
47
110
110
110
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Расинг Авельянеда
|Matias Rojas II
|5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6