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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Барракас Централь
1:0
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
1:0
16' Гол
Nicolas Capraro
19' Желтая карточка
Alan Cantero
37' Желтая карточка
Carlos Martin Arce
43' Желтая карточка
Gaston Suso
58' Желтая карточка
Sasha Marcich
76' Желтая карточка
Franco Diaz
90'+3
1
Andres
Desabato
33
Facundo
Mater
16
Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
21
Brian
Calderara
26
Maximiliano
Rodriguez1
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
7
Колитто
Лукас
11
Alan
Cantero
9
Alexis
Dominguez
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
32
Franco
Baldassarra
8
Franco
Diaz
11
Nicolas
Castro1
10
Vicente
Taborda
7
Ignacio
Schor
20
Nicolas
Servetto
Барракас Централь
4-4-1-1
Атлетико Платенсе
4-3-1-2

История личных встреч

Барракас Централь
Атлетико Платенсе

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
41.7%
33.3%
3 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ПНЗА
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
2:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:0

Голы

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

1.6
0

Среднее время на гол

56
0

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.71
0.6

Среднее время на гол

126
150

Всего голов

13
3

Голов в среднем за матч

1.08
0.25

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
360

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 4 (1) 0.36
Facundo Mater 2 0.18
Ivan Tapia 1 (1) 0.09
Carlos Martin Arce 1 0.09
Francisco Alvarez1 1 0.09
Nicolas Capraro 1 0.09
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.36
Nicolas Castro1 3 0.27
Vicente Taborda 1 (1) 0.09
Ronaldo Martinez 1 0.09
Mauro Quiroga 1 (1) 0.09
Gaston Suso 1 0.09
Nicolas Morgantini 1 0.09
Franco Baldassarra 1 0.09
Maximiliano Zalazar 1 0.09
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Carlos Martin Arce 4 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Facundo Mater 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Alan Cantero 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 0
Nicolas Castro1 4 0
Franco Diaz 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Vicente Taborda 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Росси Иван 1 0
Nicolas Morgantini 1 0
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Sasha Marcich 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0

Результаты матчей

Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Атлетико Платенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

3
2
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

6
6
Барракас Централь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Атлетико Платенсе
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
40%
1
17%
1-15
3
60%
3
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
2
33%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
3
38%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
36%
1
7%
1-15
3
27%
5
36%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
2
18%
2
14%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
1
7%
4
29%
1-15
4
27%
1
7%
16-30
4
27%
3
21%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
5
36%
61-75
1
7%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1
Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Уракан - Барракас Централь 1:1
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Атлетико Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0

Результаты матчей

Барракас Централь
Атлетико Платенсе

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
5
1 раз 9%
1
6 раз 55%
2
4 раза 36%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Барракас Централь
Атлетико Платенсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
4
7
1
10
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 10 8 0 2 18 - 5 24
2.
Сан-Лоренсо
 10 6 2 2 13 - 5 20
3.
Тальерес Кордоба
 10 6 1 3 18 - 8 19
4.
Росарио Сентраль
 10 5 3 2 13 - 12 18
5.
Ланус
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Расинг Авельянеда
 10 5 2 3 14 - 11 17
7.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
8.
Дефенса и Хустисия
 10 4 3 3 12 - 8 15
9.
Бельграно
 10 4 3 3 8 - 9 15
10.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 4 3 3 9 - 10 15
11.
Бока Хуниорс
 10 4 2 4 13 - 10 14
12.
Аргентинос Хуниорс
 10 4 2 4 10 - 7 14
13.
Эстудиантес Ла Плата
 10 4 2 4 12 - 12 14
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 10 4 2 4 7 - 11 14
15.
Велес Сарсфилд
 10 3 5 2 15 - 10 14
16.
Годой Крус
 10 4 1 5 8 - 11 13
17.
Институто
 10 3 4 3 11 - 12 13
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 10 3 3 4 13 - 15 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 10 3 2 5 9 - 15 11
23.
Банфилд
 10 2 4 4 7 - 11 10
24.
Колон
 10 1 6 3 8 - 11 9
25.
Индепендьенте Авельянеда
 10 1 6 3 8 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 10 2 2 6 7 - 14 8
27.
Атлетико Тукуман
 10 1 5 4 6 - 13 8
28.
Унион Санта-Фе
 10 1 4 5 6 - 13 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 5 4 1 0 7 - 0 13
2.
Росарио Сентраль
 5 4 1 0 8 - 3 13
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
4.
Расинг Авельянеда
 5 3 2 0 7 - 4 11
5.
Аргентинос Хуниорс
 4 3 1 0 8 - 1 10
6.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
7.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Ривер Плейт
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 3 0 2 4 - 3 9
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
15.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
16.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 7 - 6 7
18.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
19.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
20.
Банфилд
 5 1 3 1 1 - 2 6
21.
Институто
 5 1 3 1 4 - 5 6
22.
Бельграно
 4 1 2 1 2 - 3 5
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 4 1 1 2 3 - 5 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 5 0 3 2 3 - 6 3
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 4 3 1 0 10 - 3 10
3.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
4.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
5.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 1 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 5 1 4 0 2 - 1 7
12.
Бока Хуниорс
 4 2 0 2 6 - 4 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Уракан
 5 1 2 2 7 - 7 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
21.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
22.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
23.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
24.
Годой Крус
 5 1 0 4 1 - 8 3
25.
Унион Санта-Фе
 5 0 3 2 2 - 4 3
26.
Атлетико Тукуман
 5 0 3 2 2 - 6 3
27.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 0 2 3 4 - 10 2
28.
Химнасия Ла-Плата
 5 0 1 4 2 - 11 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Расинг Авельянеда Matias Rojas II 5
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • 67'
    Алан Кантеро уходит с поля. Адриан Рикардо выходит вместо него
  • 61'
    Игнасио Шор уходит с поля. Мауро Кирога выходит вместо него
  • 61'
    Франко Бальдассарра уходит с поля. Miguel Jacquet выходит вместо него
  • 61'
    Висенте Таборда уходит с поля. Ronaldo Martinez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Саша Маркич получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Гастон Сусо получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      37'
      Carlos Martin Arce получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      19'
      Алан Кантеро получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Ivan Tapia сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Nicolas Capraro бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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