Тур: 11.
2:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолАбила Рамон
28' Желтая карточкаГарро Родриго
2:0
38' ГолSantiago Pierotti
39' Желтая карточкаПаскини Николас
65' Желтая карточкаGian Nardelli
2:1
68' ГолБустос Науэль
77' Вторая желтая карточкаGian Nardelli
2:2
89' ГолБустос Науэль
90'+7
Ход матча
3'
28'
38'
2:0
39'
65'
68'
77'
89'
2:2
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
22
Эррера
Гидо
23
Франко
Алан
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
29 Leonel Picco
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Колон
Тальерес Кордоба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.17
Среднее время на гол
51
77
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
1.1
0.8
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
112
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|3
|0.27
|Бенитес Хорхе
|2
|0.18
|Santiago Pierotti
|2
|0.18
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.09
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.09
|Andrew Teuten
|1
|0.09
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6
|0.55
|Ramon Sosa
|3
|0.27
|Пиццини Франсиско
|3
|0.27
|Бустос Науэль
|3
|0.27
|Гарро Родриго
|2
|0.18
|Каталан Матиас
|1
|0.09
|Juan Portillo
|1
|0.09
|Jose Romero
|0
|0
|Валойес Диего
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Rafael Delgado
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Andrew Teuten
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Cristian Vega
|1
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Франко Алан
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Валойес Диего
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
3
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
6
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
10
9
Голы по времени матча
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
4
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
3
25%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90
Забито
10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
3
30%
6
29%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
30%
4
19%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1
Результаты матчей
Колон
Тальерес Кордоба
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Колон
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
92
38
74
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|11
|9
|0
|2
|19 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|15.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|16.
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|17.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|18.
|10
|3
|3
|4
|12 - 11
|12
|19.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|20.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|0:1
|11
|3
|2
|6
|9 - 16
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|1:0
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|9.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|20.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|21.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|22.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|23.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|24.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|25.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|3 - 2
|6
|15.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|16.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:1
|6
|0
|1
|5
|2 - 12
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6