  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Колон
2:2
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
1:0
3' Гол
Абила Рамон
28' Желтая карточка
Гарро Родриго
2:0
38' Гол
Santiago Pierotti
39' Желтая карточка
Паскини Николас
65' Желтая карточка
Gian Nardelli
2:1
68' Гол
Бустос Науэль
77' Вторая желтая карточка
Gian Nardelli
2:2
89' Гол
Бустос Науэль
90'+7
17
Ignacio
Chicco
36
Gian
Nardelli
6
Гольц
Паоло
33
Facundo
Garces
27
Julian
Chicco
21
Eric
Meza
14
Перласа
Бальдомеро
28
Andrew
Teuten
22
Juan
Alvarez2
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
23
Франко
Алан
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Колон
3-1-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Тальерес Кордоба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:0
КЛ
0:2
КЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КДМЭП
1:2
С
2:0
С
2:0
С
0:2
П
1:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1.75
1.17

Среднее время на гол

51
77

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

1.1
0.8

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
112

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 3 0.27
Бенитес Хорхе 2 0.18
Santiago Pierotti 2 0.18
Перласа Бальдомеро 1 0.09
Joaquin Ibanez III 1 0.09
Andrew Teuten 1 0.09
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Eric Meza 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 0.55
Ramon Sosa 3 0.27
Пиццини Франсиско 3 0.27
Бустос Науэль 3 0.27
Гарро Родриго 2 0.18
Каталан Матиас 1 0.09
Juan Portillo 1 0.09
Jose Romero 0 0
Валойес Диего 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Pierotti 4 0
Абила Рамон 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Перласа Бальдомеро 3 0
Julian Chicco 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Rafael Delgado 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Andrew Teuten 2 0
Carlos Arrua 2 0
Cristian Vega 1 0
Гольц Паоло 1 0
Facundo Garces 1 0
Natanael Troncoso 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Франко Алан 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Паскини Николас 1 0
Валойес Диего 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Гарро Родриго 1 0

Результаты матчей

Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

5
3
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

5
6
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

10
9

Голы по времени матча

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
20%
4
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
20%
3
25%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
3
38%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
2
40%
2
22%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
25%
76-90

Забито

10
21
6 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
3
30%
6
29%
1-15
1
10%
2
10%
16-30
2
20%
1
5%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
3
30%
4
19%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
3
23%
1
11%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4 Колон - Аргентинос Хуниорс 0:4 Тальерес Кордоба - Колон 2:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1
Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 3:1

Результаты матчей

Колон
Тальерес Кордоба

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Колон
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
7
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 11 9 0 2 19 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
12.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 3 4 12 - 12 15
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
16.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
17.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
18.
Сармиенто
 10 3 3 4 12 - 11 12
19.
Тигре
 10 3 3 4 11 - 13 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 11 3 2 6 9 - 16 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 1:0 5 4 0 1 8 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
8.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 5 3 1 1 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
19.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
20.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
21.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
22.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
23.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
24.
Тигре
 4 1 1 2 4 - 5 4
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 1:0 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Сармиенто
 5 1 3 1 3 - 2 6
15.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
16.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
23.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
24.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 0:1 6 0 1 5 2 - 12 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • 74'
    Абила Рамон уходит с поля. Jose Neris выходит вместо него
  • 68'
    Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    68'
    Г О О О О Л - Бустос Науэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    65'
    Джан Нарделли получил желтую карточку от судьи
  • 61'
    Andrew Teuten уходит с поля. Joaquin Ibanez выходит вместо него
  • 46'
    Паскини Николас уходит с поля. Бустос Науэль выходит вместо него
  • 46'
    Франко Алан уходит с поля. Валентин Депьетри выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Колон 2:2 Тальерес Кордоба онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     