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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Ривер Плейт
3:0
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
1:0
26' Пенальти
Lucas Beltrain
34' Желтая карточка
Diego Mastrangelo
2:0
65' Гол
Rodrigo Aliendro
67' Желтая карточка
Перес Энцо
3:0
90' Гол
Суарес Матиас
90'+4
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Rodrigo
Aliendro
24
Перес
Энцо
21
Барко
Эсекьель
10
Фернандес
Игнасио
18
Lucas
Beltrain
25
Рондон
Саломон
23
Nelson
Insfran
6
Guillermo
Enrique
4
Leonardo
Morales
36
Diego
Mastrangelo
32
Matias
Melluso
20
Alan
Lescano
14
Agustin
Bolivar
17
Maximiliano
Comba
15
Санчес
Николас
30
Rodrigo
Castillo
9
Leandro
Contin
Ривер Плейт
4-3-1-2
Химнасия Ла-Плата
4-3-1-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

23 матча

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы

Первый тайм

43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
4:0
ЛП
1:1
С
0:2
С
3:1
К
2:2
С
2:1
П
0:3
К
2:0
П
1:0
П
2:3
П
1:1
П
1:0
П
1:0
НБ
2:0
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
1:1
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
0:0
ПА
4:2
ПА
0:2

Голы

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

2
1.27

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

0.73
0.75

Среднее время на гол

123
120

Всего голов

32
23

Голов в среднем за матч

1.39
1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

64
90

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 5 (3) 0.45
Фернандес Игнасио 3 0.27
Барко Эсекьель 3 (3) 0.27
Парадела Хосе 2 0.18
Рондон Саломон 2 (1) 0.18
Pablo Solari 1 0.09
Rodrigo Aliendro 1 0.09
Борха Мигель 1 (1) 0.09
Суарес Матиас 1 0.09
Пирес Леандро 1 0.09
Палавесино Агустин 1 0.09
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.18
Сольдано Франко 1 0.09
Guillermo Enrique 1 0.09
Leonardo Morales 1 0.09
Leandro Contin 1 0.09
Erik Ramirez 1 0.09
Bautista Barros Schelotto 1 0.09
Alan Lescano 1 0.09
Maximiliano Comba 0 0
Tomas Muro 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 4 0
Диас Энцо Эрнан 4 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Парадела Хосе 2 0
Pablo Solari 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ignacio Miramon 4 1
Felipe Sanchez 5 0
Erik Ramirez 3 0
Cristian Alberto Tarragona 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Leonardo Morales 1 0
Leandro Mamut 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
2
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

10
7
Ривер Плейт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Химнасия Ла-Плата
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

11
9

Голы по времени матча

Забито

10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
4
19%
2
22%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90

Пропущено

5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
40%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
1
20%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0
Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
3
8
3
8
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
12.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 3 4 12 - 12 15
15.
Тигре
 1:0 11 4 3 4 12 - 13 15
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
18.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
19.
Сармиенто
 0:1 11 3 3 5 12 - 12 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 11 3 2 6 9 - 18 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
8.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
20.
Тигре
 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
22.
Сармиенто
 0:1 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 0:1 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
23.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
24.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
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    • 58'
      Rodrigo Castillo уходит с поля. Сольдано Франко выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Diego Mastrangelo получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Лукас Бельтран из команды Ривер Плейт забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Ривер Плейт 3:0 Химнасия Ла-Плата онлайн

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