Тур: 11.
3:0
Конец матча
0'
1:0
26' ПенальтиLucas Beltrain
34' Желтая карточкаDiego Mastrangelo
2:0
65' ГолRodrigo Aliendro
67' Желтая карточкаПерес Энцо
3:0
90' ГолСуарес Матиас
90'+4
Ход матча
26'
1:0
65'
2:0
67'
90'
3:0
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Pablo Solari
-
-
Главный тренер: Martin Demichelis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Alan LescanoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
35 Alan Sosa
-
29 Ivo Mammini
-
10 Tomas Muro
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
23 матча
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 3 победы
Первый тайм
43.5%
43.5%
13%
10 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.1%
43.5%
17.4%
9 побед 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
2
1.27
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
0.73
0.75
Среднее время на гол
123
120
Всего голов
32
23
Голов в среднем за матч
1.39
1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 87%
Меньше 13%
3
16
Больше 70%
Меньше 30%
7
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
7
Больше 30%
Меньше 70%
16
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
64
90
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|5 (3)
|0.45
|Фернандес Игнасио
|3
|0.27
|Барко Эсекьель
|3 (3)
|0.27
|Парадела Хосе
|2
|0.18
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.18
|Pablo Solari
|1
|0.09
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.09
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.09
|Суарес Матиас
|1
|0.09
|Пирес Леандро
|1
|0.09
|Палавесино Агустин
|1
|0.09
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.18
|Сольдано Франко
|1
|0.09
|Guillermo Enrique
|1
|0.09
|Leonardo Morales
|1
|0.09
|Leandro Contin
|1
|0.09
|Erik Ramirez
|1
|0.09
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.09
|Alan Lescano
|1
|0.09
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Диас Энцо Эрнан
|4
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|4
|1
|Felipe Sanchez
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Химнасия Ла-Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
2
Ривер Плейт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Химнасия Ла-Плата
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
10
7
Ривер Плейт
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Химнасия Ла-Плата
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
9
Голы по времени матча
Забито
10
2
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 9
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
1
33%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
33%
1
7%
61-75
1
33%
4
29%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
18%
2
29%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
3
43%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
21
9
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 2
0 Не забивали 6
4
19%
2
22%
1-15
4
19%
0
0%
16-30
1
5%
1
11%
31-45
2
10%
3
33%
46-60
5
24%
1
11%
61-75
5
24%
2
22%
76-90
Пропущено
5
18
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 8
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
2
40%
1
6%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
40%
4
22%
61-75
1
20%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 0 ничьих 7 поражений
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0
Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Депортиво Насьональ 4:2 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Дакота - Ривер Плейт 2:1 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Британния - Ривер Плейт 3:1 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1
Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Ла-Плата 1:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
4 раза 36%
3
3 раза 27%
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
38
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|15.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|18.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|19.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|20.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|9 - 18
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|20.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|22.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6