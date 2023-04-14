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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Тигре
1:0
Первый тайм: 45+'
Сармиенто
0'
7' Желтая карточка
Ретеги Матео
1:0
36' Гол
Blas Armoa
38' Желтая карточка
Emiliano Mendez
45' Желтая карточка

Ход матча

7'
Ретеги Матео
 
36'
Blas Armoa
(Martin Garay)
1:0
38'
 
Emiliano Mendez
45'
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Сармиенто
4.70
5.20
4.86
Все Коэффициенты
23
Gonzalo
Marinelli
4
Martin
Ortega
30
Brian
Leizza
6
Brian
Abel
Luciatti
24
Martin
Garay
15
Agustin
Cardozo
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
11
Колидио
Факундо
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Luciano
Gondou
Тигре
4-2-3-1
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Сармиенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ПБНПАЗБ
1:1
ПНЗБ
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (1) 0.73
Колидио Факундо 1 0.09
Кастро Алексис 1 0.09
Brian Leizza 1 0.09
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.36
Мелано Лукас 3 0.27
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.18
Лисандро Лопес III 2 0.18
Manuel Monaco 1 0.09
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 4 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Молинас Аарон 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Brian Leizza 1 0
Martin Ortega 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Мартинес Фернардо 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Лисандро Лопес III 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Sebastian Meza 2 0
Manuel Monaco 2 0
Emiliano Mendez 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сармиенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

7
6
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармиенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
6
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Тигре
Сармиенто

Точный счет

0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тигре
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
12.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 3 4 12 - 12 15
15.
Тигре
 1:0 11 4 3 4 12 - 13 15
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
18.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
19.
Сармиенто
 0:1 11 3 3 5 12 - 12 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 11 3 2 6 9 - 18 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
8.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
20.
Тигре
 1:0 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
22.
Сармиенто
 0:1 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 1:0 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 0:1 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
23.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
24.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Мартин Гарай сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Blas Armoa бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Ретеги Матео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тигре
Ничья
Сармиенто
4.70
5.20
4.86
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Тигре
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