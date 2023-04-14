Тур: 11.
0'
7' Желтая карточкаРетеги Матео
1:0
36' ГолBlas Armoa
38' Желтая карточкаEmiliano Mendez
Ход матча
7'
36'
1:0
38'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Brian
Leizza
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
-
24 Martin GarayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blas ArmoaПолузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Тигре
Сармиенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|8 (1)
|0.73
|Колидио Факундо
|1
|0.09
|Кастро Алексис
|1
|0.09
|Brian Leizza
|1
|0.09
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.36
|Мелано Лукас
|3
|0.27
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.18
|Лисандро Лопес III
|2
|0.18
|Manuel Monaco
|1
|0.09
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|4
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Молинас Аарон
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Brian Leizza
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Лисандро Лопес III
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Sebastian Meza
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Emiliano Mendez
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сармиенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сармиенто
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
7
6
Тигре
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сармиенто
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
11
12
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
2
18%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
1
9%
6
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
11
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 6
3
23%
4
36%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
3
23%
3
27%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
3
23%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Тигре
Сармиенто
Точный счет
0:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
1
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
55
46
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 8
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|7.
|11
|5
|3
|3
|10 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|11
|5
|2
|4
|15 - 8
|17
|10.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|11.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|12.
|11
|4
|4
|3
|12 - 12
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|11
|4
|3
|4
|12 - 12
|15
|15.
|1:0
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|13 - 11
|14
|18.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|19.
|0:1
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|20.
|11
|3
|3
|5
|13 - 17
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|11
|3
|2
|6
|9 - 18
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|16.
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|20.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|21.
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|22.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|4.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|23.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|24.
|6
|1
|1
|4
|2 - 6
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6