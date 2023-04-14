Тур: 11.
0'
7' Желтая карточкаРетеги Матео
1:0
36' ГолBlas Armoa
38' Желтая карточкаEmiliano Mendez
43' Красная карточкаIsrael Damonte
45' Желтая карточкаBrian Leizza
89' Желтая карточкаМолинас Аарон
90' Желтая карточкаЛисандро Лопес
90' Желтая карточкаSebastian Meza
90' Желтая карточкаTomas Badaloni
90'+11
Ход матча
7'
36'
1:0
38'
43'
45'
89'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Brian
Leizza
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Martin GarayПолузащитник
-
18 Blas ArmoaНападающий
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
-
16 Мелано ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Тигре
Сармиенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
105
Бомбардиры внутри турнира
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|8 (1)
|0.73
|Колидио Факундо
|1
|0.09
|Кастро Алексис
|1
|0.09
|Blas Armoa
|1
|0.09
|Brian Leizza
|1
|0.09
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|4 (2)
|0.36
|Мелано Лукас
|3
|0.27
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.18
|Лисандро Лопес III
|2
|0.18
|Manuel Monaco
|1
|0.09
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
Карточки
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|4
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Brian Leizza
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|4
|0
|Мартинес Фернардо
|3
|0
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Javier Fabian Toledo
|2
|0
|Emiliano Mendez
|2
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Ayrton Cougo
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сармиенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
1
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сармиенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
7
6
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сармиенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
5
8
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90
Пропущено
8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90
Забито
12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
3
23%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Тигре
Сармиенто
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Тигре
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
56
47
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|6 (1)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Дефенса и Хустисия
|Кардона Томас
|6