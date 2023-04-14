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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 11.
Тигре
1:0
Конец матча
Сармиенто
0'
7' Желтая карточка
Ретеги Матео
1:0
36' Гол
Blas Armoa
38' Желтая карточка
Emiliano Mendez
43' Красная карточка
Israel Damonte
45' Желтая карточка
Brian Leizza
89' Желтая карточка
Молинас Аарон
90' Желтая карточка
Лисандро Лопес
90' Желтая карточка
Sebastian Meza
90' Желтая карточка
Tomas Badaloni
90'+11
23
Gonzalo
Marinelli
30
Brian
Leizza
15
Agustin
Cardozo
6
Brian
Abel
Luciatti
4
Martin
Ortega
5
Sebastian
Prediger
II
10
Меносси
Лукас
24
Martin
Garay
18
Blas
Armoa
32
Ретеги
Матео
11
Колидио
Факундо
32
Sebastian
Meza
27
Emanuel
Hernandez
18
Донатти
Алехандро
2
Инсаурральде
Хуан
25
Gonzalo
Bettini
33
Gabriel
Diaz
30
Manuel
Monaco
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
9
Luciano
Gondou
22
Javier
Fabian
Toledo
Тигре
3-4-3
Сармиенто
5-3-2

История личных встреч

Тигре
Сармиенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

ЛП
2:2
ПБНПАЗБ
1:1
ПНЗБ
1:1
П
2:0
П
0:1
П
2:0
П
0:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
105

Бомбардиры внутри турнира

Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (1) 0.73
Колидио Факундо 1 0.09
Кастро Алексис 1 0.09
Blas Armoa 1 0.09
Brian Leizza 1 0.09
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 4 (2) 0.36
Мелано Лукас 3 0.27
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.18
Лисандро Лопес III 2 0.18
Manuel Monaco 1 0.09
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0

Карточки

Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 4 0
Молинас Аарон 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Brian Leizza 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Martin Ortega 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Лисандро Лопес III 4 0
Мартинес Фернардо 3 0
Гарсия Мануэль 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Sebastian Meza 3 0
Javier Fabian Toledo 2 0
Emiliano Mendez 2 0
Harrinson Mancilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Israel Damonte 0 1
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Ayrton Cougo 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сармиенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
1
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сармиенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

7
6
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сармиенто
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
8

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
4
44%
76-90

Пропущено

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
2
25%
4
44%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
1
11%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
17%
46-60
2
17%
2
17%
61-75
1
8%
6
50%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
3
23%
4
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
3
23%
3
25%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0
Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1 Тигре - Велес Сарсфилд 2:0
Сармиенто
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Индепендьенте Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Тигре
Сармиенто

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
6 раз 55%
2
2 раза 18%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тигре
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
5
6
5
6
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
5.
Дефенса и Хустисия
 11 5 3 3 15 - 8 18
6.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
7.
Бельграно
 11 5 3 3 10 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 11 5 2 4 15 - 8 17
10.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
11.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
12.
Институто
 11 4 4 3 12 - 12 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Эстудиантес Ла Плата
 11 4 3 4 12 - 12 15
15.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Бока Хуниорс
 11 4 2 5 13 - 11 14
18.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
19.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
20.
Уракан
 11 3 3 5 13 - 17 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 11 3 2 6 9 - 18 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
8.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
9.
Химнасия Ла-Плата
 5 3 1 1 7 - 4 10
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
11.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
12.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
16.
Дефенса и Хустисия
 6 2 2 2 8 - 7 8
17.
Бока Хуниорс
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
19.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
20.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
21.
Уракан
 5 2 1 2 6 - 8 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
4.
Бельграно
 6 3 1 2 6 - 6 10
5.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
7.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
8.
Институто
 5 2 1 2 7 - 7 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 1 2 5 - 6 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
23.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
24.
Аргентинос Хуниорс
 6 1 1 4 2 - 6 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 6 (1)
Бельграно Pablo Vegetti 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Дефенса и Хустисия Кардона Томас 6
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Brian Leizza получил желтую карточку от судьи
    • 43'
      УДАЛЕНИЕ! - Israel Damonte увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Желтая карточка
      38'
      Эмилиано Мендес получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Мартин Гарай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Blas Armoa бьет в цель!
    • Желтая карточка
      7'
      Ретеги Матео получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
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