Тур: 21. Стадион: Minaj Arena.
0'
1:0
4' ГолВишневский Олег
45' Желтая карточкаБескоровайный Данил
54' Желтая карточкаВишневский Олег
58' Желтая карточкаAndriy Buleza
62' Желтая карточкаYegor Tverdokhlib
63' Желтая карточкаПонедельник Андрей
73' Желтая карточкаКапич Рифет
88' Желтая карточкаЛунёв Максим
90' Желтая карточкаНемчанинов Дмитрий
90'+6
Ход матча
4'
1:0
54'
58'
73'
88'
25
Горин
Олег
33
Гончар
Игорь
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Горин ОлегЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гончар ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Шишка МихаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Байдал АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Шаран Владимир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимНападающий
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Минай
Кривбасс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Минай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0.14
|Вишневский Олег
|3
|0.14
|Nazariy Vorobchak
|2
|0.1
|Кравчук Юрий
|2
|0.1
|Хахлев Алексей
|1
|0.05
|Трубочкин Иван
|1
|0.05
|Vadym Vitenchuk
|1
|0.05
|Кулиев Эльдар
|1
|0.05
|Danylo Golub
|1
|0.05
|Гончар Игорь
|0
|0
|Немчанинов Дмитрий
|0
|0
|Паламарь Руслан
|0
|0
|Гечев Михаил
|0
|0
|Горин Олег
|0
|0
|Taras Dmytruk
|0
|0
|Danylo Kolesnyk
|0
|0
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|4 (2)
|0.19
|Дебелко Роман
|4
|0.19
|Волошин Назар
|4
|0.19
|Вернидуб Виталий
|1
|0.05
|Понедельник Андрей
|1
|0.05
|Стецков Тимур
|1
|0.05
|Klim Prykhodko
|1
|0.05
|Хобленко Алексей
|1 (1)
|0.05
|Татарков Никита
|0
|0
|Задерака Максим
|0
|0
|Микитишин Артур
|0
|0
|Хомченовский Дмитрий
|0
|0
|Банада Евгений
|0
|0
|Якимец Владимир
|0
|0
Карточки
Минай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горин Олег
|9
|0
|Немчанинов Дмитрий
|5
|0
|Трубочкин Иван
|4
|0
|Бандура Александр
|2
|1
|Гончар Игорь
|3
|0
|Vadym Vitenchuk
|3
|0
|Yegor Tverdokhlib
|3
|0
|Danylo Kolesnyk
|3
|0
|Хахлев Алексей
|2
|0
|Danylo Golub
|2
|0
|Коломоец Юрий
|1
|0
|Петько Сергей
|1
|0
|Valeriy Rogozynsky
|1
|0
|Гечев Михаил
|1
|0
|Байдал Антон
|1
|0
|Taras Dmytruk
|1
|0
|Кулиев Эльдар
|1
|0
|Вишневский Олег
|1
|0
|Andriy Buleza
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Татарков Никита
|4
|2
|Устименко Денис
|4
|1
|Банада Евгений
|5
|0
|Волошин Назар
|3
|1
|Вернидуб Виталий
|4
|0
|Капич Рифет
|4
|0
|Понедельник Андрей
|2
|1
|Дибанго Иван
|2
|1
|Задерака Максим
|3
|0
|Якимец Владимир
|3
|0
|Стецков Тимур
|3
|0
|Ловрич Драган
|2
|0
|Зотько Иван
|2
|0
|Бескоровайный Данил
|2
|0
|Семёнов Дмитрий II
|2
|0
|Klim Prykhodko
|2
|0
|Рябов Вячеслав
|1
|0
|Дебелко Роман
|1
|0
|Сарнавский Богдан
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
Результаты матчей
Минай
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кривбасс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
7
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Кривбасс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Волевые поражения
6
7
Минай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Кривбасс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
10
6
Волевые поражения
12
14
Голы по времени матча
Забито
8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
38%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Забито
8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90
Забито
16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
2
11%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
6
29%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1
Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0
Результаты матчей
Минай
Кривбасс
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
13 раз 62%
0
7 раз 33%
2
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%
Тоталы голов в матче
Минай
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
74
110
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
129
120
516
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|15
|4
|1
|50 - 15
|49
|2.
|19
|14
|3
|2
|42 - 15
|45
|3.
|20
|12
|4
|4
|42 - 26
|40
|4.
|1:1
|21
|12
|4
|5
|30 - 17
|40
|5.
|19
|8
|8
|3
|33 - 26
|32
|6.
|21
|8
|6
|7
|19 - 20
|30
|7.
|21
|8
|4
|9
|17 - 23
|28
|8.
|20
|6
|5
|9
|23 - 28
|23
|9.
|20
|6
|4
|10
|19 - 24
|22
|10.
|21
|5
|6
|10
|15 - 25
|21
|11.
|20
|4
|9
|7
|17 - 34
|21
|12.
|20
|4
|8
|8
|19 - 26
|20
|13.
|20
|5
|4
|11
|21 - 28
|19
|14.
|1:1
|20
|4
|7
|9
|20 - 30
|19
|15.
|20
|4
|6
|10
|17 - 28
|18
|16.
|20
|3
|4
|13
|16 - 35
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|3
|0
|22 - 8
|27
|2.
|9
|7
|1
|1
|21 - 7
|22
|3.
|11
|6
|4
|1
|24 - 14
|22
|4.
|9
|6
|3
|0
|24 - 12
|21
|5.
|1:1
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|6.
|10
|5
|2
|3
|12 - 7
|17
|7.
|10
|5
|2
|3
|7 - 8
|17
|8.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|9.
|10
|4
|0
|6
|9 - 11
|12
|10.
|10
|3
|2
|5
|10 - 23
|11
|11.
|1:1
|11
|2
|5
|4
|13 - 14
|11
|12.
|10
|2
|3
|5
|7 - 12
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 18
|8
|14.
|9
|1
|4
|4
|6 - 13
|7
|15.
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|16.
|9
|0
|2
|7
|7 - 16
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|21 - 8
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|28 - 7
|22
|3.
|1:1
|9
|6
|1
|2
|14 - 8
|19
|4.
|11
|6
|1
|4
|18 - 14
|19
|5.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|6.
|10
|3
|4
|3
|12 - 11
|13
|7.
|11
|3
|4
|4
|7 - 13
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|8 - 13
|12
|9.
|11
|3
|2
|6
|11 - 15
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|10 - 15
|11
|11.
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|13.
|10
|1
|7
|2
|7 - 11
|10
|14.
|10
|2
|2
|6
|13 - 20
|8
|15.
|1:1
|9
|2
|2
|5
|7 - 16
|8
|16.
|10
|1
|2
|7
|6 - 17
|5
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4