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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Минай
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
1:0
4' Гол
Вишневский Олег
45' Желтая карточка
Бескоровайный Данил
54' Желтая карточка
Вишневский Олег
58' Желтая карточка
Andriy Buleza
62' Желтая карточка
Yegor Tverdokhlib
63' Желтая карточка
Понедельник Андрей
73' Желтая карточка
Капич Рифет
88' Желтая карточка
Лунёв Максим
90' Желтая карточка
Немчанинов Дмитрий
90'+6
13
Бандура
Александр
25
Горин
Олег
5
Кравчук
Юрий
73
Мельник
Александр
33
Гончар
Игорь
23
Немчанинов
Дмитрий
17
Nazariy
Vorobchak
44
Vadym
Vitenchuk
22
Yegor
Tverdokhlib
8
Andriy
Buleza
77
Вишневский
Олег
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
2
Рябов
Вячеслав
13
Бескоровайный
Данил
55
Дибанго
Иван
44
Банада
Евгений
8
Капич
Рифет
6
Klim
Prykhodko
11
Татарков
Никита
18
Устименко
Денис
94
Задерака
Максим
Минай
Кривбасс

История личных встреч

Минай
Кривбасс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Минай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 3 0.14
Вишневский Олег 3 0.14
Nazariy Vorobchak 2 0.1
Кравчук Юрий 2 0.1
Хахлев Алексей 1 0.05
Трубочкин Иван 1 0.05
Vadym Vitenchuk 1 0.05
Кулиев Эльдар 1 0.05
Danylo Golub 1 0.05
Гончар Игорь 0 0
Немчанинов Дмитрий 0 0
Паламарь Руслан 0 0
Гечев Михаил 0 0
Горин Олег 0 0
Taras Dmytruk 0 0
Danylo Kolesnyk 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 4 (2) 0.19
Дебелко Роман 4 0.19
Волошин Назар 4 0.19
Вернидуб Виталий 1 0.05
Понедельник Андрей 1 0.05
Стецков Тимур 1 0.05
Klim Prykhodko 1 0.05
Хобленко Алексей 1 (1) 0.05
Татарков Никита 0 0
Задерака Максим 0 0
Микитишин Артур 0 0
Хомченовский Дмитрий 0 0
Банада Евгений 0 0
Якимец Владимир 0 0

Карточки

Минай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горин Олег 9 0
Немчанинов Дмитрий 5 0
Трубочкин Иван 4 0
Бандура Александр 2 1
Гончар Игорь 3 0
Vadym Vitenchuk 3 0
Yegor Tverdokhlib 3 0
Danylo Kolesnyk 3 0
Хахлев Алексей 2 0
Danylo Golub 2 0
Коломоец Юрий 1 0
Петько Сергей 1 0
Valeriy Rogozynsky 1 0
Гечев Михаил 1 0
Байдал Антон 1 0
Taras Dmytruk 1 0
Кулиев Эльдар 1 0
Вишневский Олег 1 0
Andriy Buleza 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Татарков Никита 4 2
Устименко Денис 4 1
Банада Евгений 5 0
Волошин Назар 3 1
Вернидуб Виталий 4 0
Капич Рифет 4 0
Понедельник Андрей 2 1
Дибанго Иван 2 1
Задерака Максим 3 0
Якимец Владимир 3 0
Стецков Тимур 3 0
Ловрич Драган 2 0
Зотько Иван 2 0
Бескоровайный Данил 2 0
Семёнов Дмитрий II 2 0
Klim Prykhodko 2 0
Рябов Вячеслав 1 0
Дебелко Роман 1 0
Сарнавский Богдан 1 0
Лунёв Максим 1 0

Результаты матчей

Минай
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Кривбасс
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
7
Минай
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Кривбасс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Волевые поражения

6
7
Минай
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Кривбасс
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (4)
57% (12)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
33% (7)
48% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

10
6

Волевые поражения

12
14

Голы по времени матча

Забито

8
11
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
3
38%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
13%
2
18%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
4
36%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
18%
1
7%
31-45
2
18%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Забито

8
8
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
1
13%
1
13%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
38%
46-60
3
38%
3
38%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
2
29%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
4
31%
3
43%
76-90

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 12
7 Не забивали 7
4
25%
3
16%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
5
26%
61-75
4
25%
2
11%
76-90

Пропущено

24
21
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 7
16 Не пропускали 14
4
17%
1
5%
1-15
3
13%
6
29%
16-30
3
13%
2
10%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
7
29%
29%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Минай
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Динамо Киев - Минай 2:0 Минай - Ингулец 1:2 Колос Ковалёвка - Минай 0:1 Минай - Александрия 1:1
Львов - Минай 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ауда - Минай 1:1 Минай - Мактаарал 0:1 Минай - Насаф 0:0 Минай - Вележ 1:3 Сараево - Минай 2:1 Бухара - Минай 1:2 Минай - Спартак Варна 0:0 Заря - Минай 1:1 Минай - Металлист 1:0 Рух Львов - Минай 1:1 Минай - Черноморец Од 0:1 Днепр-1 - Минай 3:1 Ворскла - Минай 2:0 Металлист-1925 - Минай 0:1
Кривбасс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кривбасс - Заря 1:0 Верес - Кривбасс 1:2 Львов - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3
Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Днепр-1 2:1 Кривбасс - Металлист-1925 0:2 Металлист - Кривбасс 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:0 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Ингулец 2:1 Александрия - Кривбасс 2:0 Кривбасс - Минай 0:0 Заря - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Верес 0:1 Кривбасс - Львов 0:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 1:0 Колос Ковалёвка - Кривбасс 1:0

Результаты матчей

Минай
Кривбасс

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
3 раза 30%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Точный счет

0:1
5 раз 24%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
1:0
6 раз 29%
0:1
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
13 раз 62%
0
7 раз 33%
2
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
5 раз 24%

Тоталы голов в матче

Минай
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
12
9
1
20
1.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 1:1 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
11.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
12.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
13.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
14.
Рух Львов
 1:1 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 1:1 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 1:1 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
14.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 1:1 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 1:1 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
  • — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Весь список
  • Желтая карточка
    62'
    Yegor Tverdokhlib получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Andriy Buleza уходит с поля. Valeriy Rogozynsky выходит вместо него
  • Желтая карточка
    58'
    Andriy Buleza получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    54'
    Вишневский Олег получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Oleksandr Melnyk уходит с поля. Bohdan Chuiev выходит вместо него
  • 46'
    Klim Prykhodko уходит с поля. Artur Mykytyshyn выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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