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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Второй тайм: 83'
Динамо Киев
0'
13' Желтая карточка
Попов Денис II
0:1
16' Гол
Ванат Владислав
20' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
1:1
40' Гол
Довгий Алексей
45' Желтая карточка
Довгий Алексей
63' Желтая карточка
Климчук Юрий
65' Желтая карточка
Андриевский Александр
81' Желтая карточка
Притула Остап
79
Панькив
Юрий
73
Лях
Ростислав
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
35
Нещерет
Руслан
44
Дубинчак
Владислав
25
Maksym
Dyachuk
4
Попов
Денис
II
24
Тымчик
Александр
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
77
Бенито
11
Ванат
Владислав
Рух Львов
Динамо Киев

История личных встреч

Рух Львов
Динамо Киев

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.3
Довгий Алексей 4 0.2
Климчук Юрий 3 (1) 0.15
Карабин Ярослав 3 (1) 0.15
Рунич Василий 1 0.05
Слюсар Денис 1 0.05
Дидик Роман 1 0.05
Marko Sapuha 1 0.05
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.52
Ванат Владислав 8 (1) 0.38
Цыганков Виктор 6 (2) 0.29
Шепелев Владимир 1 0.05
Лонвейк Джастин 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Царенко Антон 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Довгий Алексей 5 0
Дидик Роман 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Fernando Edson 2 1
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Белый Максим 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

8
3
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

6
16
Рух Львов
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
47% (9)
37% (7)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
26% (5)
42% (8)
Динамо Киев
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

14
19

Голы по времени матча

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
4
31%
3
23%
31-45
4
31%
5
38%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
2
15%
3
23%
76-90

Пропущено

12
7
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
3
25%
1
14%
46-60
3
25%
3
43%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
14 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
44%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

20
29
8 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 13
7 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
4
20%
6
21%
16-30
4
20%
7
24%
31-45
6
30%
7
24%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
20%
6
21%
76-90

Пропущено

28
16
13 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 8
12 Пропускали первыми 5
16 Не пропускали 9
3
11%
2
13%
1-15
3
11%
1
6%
16-30
7
25%
5
31%
31-45
5
18%
2
13%
46-60
4
14%
3
19%
61-75
6
21%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0

Результаты матчей

Рух Львов
Динамо Киев

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
3:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
1
6 раз 30%
0
5 раз 25%
3
5 раз 25%
2
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
6
1.5
5
7
1
9
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
15
5
6
13
1.5
9
11
1
18
2.5
5
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 1:1 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
11.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
12.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
13.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
14.
Рух Львов
 1:1 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 1:1 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 1:1 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
14.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 1:1 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 1:1 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
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  • — Зона плей-офф
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Довгий Алексей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Maksym Dyachuk получил желтую карточку от судьи
  • 16'
    Бенито сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Ванат Владислав бьет в цель!
    • Желтая карточка
      13'
      Попов Денис II получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Дидик Роман уходит с поля. Vitaliy Kholod выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 66% завершится победой Динамо Киев.
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      1.52 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Рух Львов
    Ничья
    Динамо Киев
    9.60
    4.31
    3.50
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    Где смотреть матч Рух Львов 1:1 Динамо Киев онлайн

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    Рух Львов
    Динамо Киев
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