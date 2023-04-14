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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 21. Стадион: .
Рух Львов
1:1
Конец матча
Динамо Киев
0'
13' Желтая карточка
Попов Денис II
0:1
16' Гол
Ванат Владислав
20' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
1:1
40' Гол
Довгий Алексей
45' Желтая карточка
Довгий Алексей
63' Желтая карточка
Климчук Юрий
65' Желтая карточка
Андриевский Александр
81' Желтая карточка
Притула Остап
90'+4
79
Панькив
Юрий
73
Лях
Ростислав
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
93
Vitaliy
Roman
15
Denys
Pidgurskyi
6
Довгий
Алексей
11
Соломон-Отабор
Вив
30
Де
Паула
Таллес
17
Мысык
Марьян
7
Климчук
Юрий
35
Нещерет
Руслан
44
Дубинчак
Владислав
25
Maksym
Dyachuk
4
Попов
Денис
II
24
Тымчик
Александр
5
Сидорчук
Сергей
22
Лонвейк
Джастин
8
Шепелев
Владимир
29
Буяльский
Виталий
77
Бенито
11
Ванат
Владислав
Рух Львов
Динамо Киев

История личных встреч

Рух Львов
Динамо Киев

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ТМС
0:0
ТМК
0:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Рух Львов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Паула Таллес 6 (1) 0.3
Довгий Алексей 4 0.2
Климчук Юрий 3 (1) 0.15
Карабин Ярослав 3 (1) 0.15
Рунич Василий 1 0.05
Слюсар Денис 1 0.05
Дидик Роман 1 0.05
Marko Sapuha 1 0.05
Бойчук Богдан 0 0
Мысык Марьян 0 0
Соломон-Отабор Вив 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 11 0.52
Ванат Владислав 8 (1) 0.38
Цыганков Виктор 6 (2) 0.29
Шепелев Владимир 1 0.05
Лонвейк Джастин 1 0.05
Тымчик Александр 1 0.05
Рамирес Эрик 1 0.05
Царенко Антон 1 0.05
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Бенито 0 0

Карточки

Рух Львов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Климчук Юрий 6 1
Marko Sapuha 5 1
Vitaliy Roman 5 1
Слюсар Денис 4 1
Довгий Алексей 5 0
Дидик Роман 4 0
Слюбик Богдан 4 0
Fernando Edson 2 1
Де Паула Таллес 3 0
Лях Ростислав 3 0
Рунич Василий 3 0
Бойчук Богдан 1 1
Мысык Марьян 2 0
Белый Максим 2 0
Альваренга Фабрисио 2 0
Соломон-Отабор Вив 2 0
Andriy Kitela 2 0
Федорчук Валерий 1 0
Веремиенко Олег 1 0
Притула Остап 1 0
Карабин Ярослав 1 0
Denys Pidgurskyi 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 6 0
Попов Денис II 4 1
Караваев Александр 4 0
Сирота Александр 4 0
Ванат Владислав 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Тымчик Александр 3 0
Дубинчак Владислав 3 0
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Забарный Илья 1 1
Кабаев Владислав 2 0
Вивчаренко Костянтин 2 0
Гармаш Денис 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Бенито 1 0
Яцык Александр 1 0

Результаты матчей

Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

9
4
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

12
6

Волевые поражения

6
16
Рух Львов
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Динамо Киев
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)

Сухие победы

4
8

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

14
7

Волевые поражения

15
20

Голы по времени матча

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90

Пропущено

16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
44%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90

Забито

21
30
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
6
29%
7
23%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
19%
6
20%
76-90

Пропущено

29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 10
3
10%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
24%
6
35%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
6
21%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0

Результаты матчей

Рух Львов
Динамо Киев

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%

Точный счет

1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Рух Львов
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
5
7
1
10
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
7
0.5
Больше Меньше
16
5
6
14
1.5
9
12
1
19
2.5
5
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 20 15 4 1 50 - 15 49
2.
Днепр-1
 19 14 3 2 42 - 15 45
3.
Заря
 20 12 4 4 42 - 26 40
4.
Динамо Киев
 21 12 4 5 30 - 17 40
5.
Александрия
 19 8 8 3 33 - 26 32
6.
Колос Ковалёвка
 21 8 6 7 19 - 20 30
7.
Кривбасс
 21 8 4 9 17 - 23 28
8.
Ворскла
 20 6 5 9 23 - 28 23
9.
Ингулец
 20 6 4 10 19 - 24 22
10.
Минай
 21 5 6 10 15 - 25 21
11.
Металлист-1925
 20 4 9 7 17 - 34 21
12.
Черноморец Од
 20 4 8 8 19 - 26 20
13.
Верес
 20 5 4 11 21 - 28 19
14.
Рух Львов
 20 4 7 9 20 - 30 19
15.
Металлист
 20 4 6 10 17 - 28 18
16.
Львов
 20 3 4 13 16 - 35 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 11 8 3 0 22 - 8 27
2.
Днепр-1
 9 7 1 1 21 - 7 22
3.
Александрия
 11 6 4 1 24 - 14 22
4.
Заря
 9 6 3 0 24 - 12 21
5.
Динамо Киев
 12 6 3 3 16 - 9 21
6.
Колос Ковалёвка
 10 5 2 3 12 - 7 17
7.
Кривбасс
 10 5 2 3 7 - 8 17
8.
Ворскла
 10 4 3 3 10 - 8 15
9.
Ингулец
 10 4 0 6 9 - 11 12
10.
Металлист-1925
 10 3 2 5 10 - 23 11
11.
Рух Львов
 11 2 5 4 13 - 14 11
12.
Минай
 10 2 3 5 7 - 12 9
13.
Львов
 10 2 2 6 10 - 18 8
14.
Металлист
 9 1 4 4 6 - 13 7
15.
Черноморец Од
 10 1 4 5 7 - 15 7
16.
Верес
 9 0 2 7 7 - 16 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 10 7 2 1 21 - 8 23
2.
Шахтёр Донецк
 9 7 1 1 28 - 7 22
3.
Динамо Киев
 9 6 1 2 14 - 8 19
4.
Заря
 11 6 1 4 18 - 14 19
5.
Верес
 11 5 2 4 14 - 12 17
6.
Черноморец Од
 10 3 4 3 12 - 11 13
7.
Колос Ковалёвка
 11 3 4 4 7 - 13 13
8.
Минай
 11 3 3 5 8 - 13 12
9.
Металлист
 11 3 2 6 11 - 15 11
10.
Кривбасс
 11 3 2 6 10 - 15 11
11.
Александрия
 8 2 4 2 9 - 12 10
12.
Ингулец
 10 2 4 4 10 - 13 10
13.
Металлист-1925
 10 1 7 2 7 - 11 10
14.
Ворскла
 10 2 2 6 13 - 20 8
15.
Рух Львов
 9 2 2 5 7 - 16 8
16.
Львов
 10 1 2 7 6 - 17 5
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Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 17 (3)
Динамо Киев Буяльский Виталий 11 (1)
Динамо Киев Ванат Владислав 8 (2)
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 8 (1)
Ворскла Сулейманов Таулан 8
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 8
Минай Горин Олег 9
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 7
Рух Львов Климчук Юрий 1 6
Кривбасс Татарков Никита 2 4
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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  • Желтая карточка
    46'
    Довгий Алексей получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Довгий Алексей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Maksym Dyachuk получил желтую карточку от судьи
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