Тур: 21. Стадион: Арена Львов.
1:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаПопов Денис II
0:1
16' ГолВанат Владислав
20' Желтая карточкаMaksym Dyachuk
1:1
40' ГолДовгий Алексей
45' Желтая карточкаДовгий Алексей
63' Желтая карточкаКлимчук Юрий
65' Желтая карточкаАндриевский Александр
81' Желтая карточкаПритула Остап
90'+4
Ход матча
13'
16'
0:1
20'
40'
1:1
45'
48'
63'
81'
79
Панькив
Юрий
29
Дидик
Роман
96
Слюсар
Денис
17
Мысык
Марьян
77
Бенито
- Основной состав
-
79 Панькив ЮрийВратарь
- Защитник
-
29 Дидик РоманЗащитник
-
96 Слюсар ДенисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мысык МарьянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Ponomarov
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Луческу Мирча
История личных встреч
Рух Львов
Динамо Киев
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Рух Львов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Паула Таллес
|6 (1)
|0.3
|Довгий Алексей
|4
|0.2
|Климчук Юрий
|3 (1)
|0.15
|Карабин Ярослав
|3 (1)
|0.15
|Рунич Василий
|1
|0.05
|Слюсар Денис
|1
|0.05
|Дидик Роман
|1
|0.05
|Marko Sapuha
|1
|0.05
|Бойчук Богдан
|0
|0
|Мысык Марьян
|0
|0
|Соломон-Отабор Вив
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|11
|0.52
|Ванат Владислав
|8 (1)
|0.38
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.29
|Шепелев Владимир
|1
|0.05
|Лонвейк Джастин
|1
|0.05
|Тымчик Александр
|1
|0.05
|Рамирес Эрик
|1
|0.05
|Царенко Антон
|1
|0.05
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
|Бенито
|0
|0
Карточки
Рух Львов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Климчук Юрий
|6
|1
|Marko Sapuha
|5
|1
|Vitaliy Roman
|5
|1
|Слюсар Денис
|4
|1
|Довгий Алексей
|5
|0
|Дидик Роман
|4
|0
|Слюбик Богдан
|4
|0
|Fernando Edson
|2
|1
|Де Паула Таллес
|3
|0
|Лях Ростислав
|3
|0
|Рунич Василий
|3
|0
|Бойчук Богдан
|1
|1
|Мысык Марьян
|2
|0
|Белый Максим
|2
|0
|Альваренга Фабрисио
|2
|0
|Соломон-Отабор Вив
|2
|0
|Andriy Kitela
|2
|0
|Федорчук Валерий
|1
|0
|Веремиенко Олег
|1
|0
|Притула Остап
|1
|0
|Карабин Ярослав
|1
|0
|Denys Pidgurskyi
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|6
|0
|Попов Денис II
|4
|1
|Караваев Александр
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Ванат Владислав
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Тымчик Александр
|3
|0
|Дубинчак Владислав
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Вивчаренко Костянтин
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Бенито
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Результаты матчей
Рух Львов
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Динамо Киев
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
9
4
Рух Львов
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Динамо Киев
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
12
6
Волевые поражения
6
16
Рух Львов
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (9)
40% (8)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
30% (6)
40% (8)
Динамо Киев
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
Сухие победы
4
8
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
14
7
Волевые поражения
15
20
Голы по времени матча
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
3
21%
16-30
5
36%
3
21%
31-45
4
29%
5
36%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
1
13%
46-60
3
23%
3
38%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 7
15 Не забивали 14
0
0%
1
6%
1-15
3
43%
4
25%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
29%
3
19%
76-90
Пропущено
16
9
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
3
19%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
4
25%
4
44%
31-45
2
13%
1
11%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
25%
3
33%
76-90
Забито
21
30
9 В 1-м тайме 15
12 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 14
7 Не забивали 5
0
0%
1
3%
1-15
4
19%
7
23%
16-30
5
24%
7
23%
31-45
6
29%
7
23%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
4
19%
6
20%
76-90
Пропущено
29
17
14 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 8
13 Пропускали первыми 5
17 Не пропускали 10
3
10%
2
12%
1-15
4
14%
1
6%
16-30
7
24%
6
35%
31-45
5
17%
2
12%
46-60
4
14%
3
18%
61-75
6
21%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Львов
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Рух Львов - Верес 0:0 Заря - Рух Львов 3:0 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Рух Львов - Колос Ковалёвка 0:1
Металлист - Рух Львов 1:2 Рух Львов - Триглав Крань 1:0 Домжале - Рух Львов 3:2 Штурм - Рух Львов 3:2 Дунайcка Cтреда - Рух Львов 0:0 Видзев Лодзь - Рух Львов 0:0 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Александрия - Рух Львов 1:1 Рух Львов - Минай 1:1 Львов - Рух Львов 2:1 Рух Львов - Кривбасс 2:1 Рух Львов - Металлист-1925 1:1 Ворскла - Рух Львов 0:1 Рух Львов - Днепр-1 2:3 Динамо Киев - Рух Львов 3:0 Верес - Рух Львов 2:2
Динамо Киев
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1
Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Униря Деж 5:1 Динамо Киев - Аустрия Лустенау 2:2 Марибор - Динамо Киев 2:0 Рапид Вена - Динамо Киев 4:0 Динамо Киев - Металлист 3:0
Результаты матчей
Рух Львов
Динамо Киев
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
0
5 раз 42%
3
4 раза 33%
1
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
3:0
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
3
1 раз 11%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
0:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:1
4 раза 19%
3:1
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:2
2 раза 10%
0:3
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 35%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
1
7 раз 33%
0
5 раз 24%
3
5 раз 24%
2
4 раза 19%
Тоталы голов в матче
Рух Львов
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
75
47
57
110
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
137
Больше Меньше
165
614
912
119
516
- — Выход в квалификацию Лиги чемпионов
- — Выход в квалификацию Лиги конференций УЕФА
- — Зона плей-офф
- — Вылет в Первую лигу
|Днепр-1
|Довбик Артём
|17 (3)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|11 (1)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|8 (2)
|Шахтёр Донецк
|Сикан Даниил
|8 (1)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|8
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 8
|Минай
|Горин Олег
|9
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 7
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 6
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 4