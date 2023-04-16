Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 29'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Tomas
Muro
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tomas MuroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Alan Sosa
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.17
|Сольдано Франко
|1
|0.08
|Guillermo Enrique
|1
|0.08
|Leonardo Morales
|1
|0.08
|Leandro Contin
|1
|0.08
|Erik Ramirez
|1
|0.08
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.08
|Alan Lescano
|1
|0.08
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|5 (2)
|0.42
|Ulises Sanchez
|2
|0.17
|Bruno Zapelli
|1
|0.08
|Ariel Garcia
|1
|0.08
|Lucas Diarte
|1
|0.08
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|4
|1
|Felipe Sanchez
|5
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Leonardo Morales
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|4
|0
|Alejandro Rebola
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Ariel Garcia
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бельграно
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
0
4
Химнасия Ла-Плата
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
Бельграно
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
67%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
75%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
2
67%
76-90
Забито
9
10
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
6
60%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
20%
61-75
2
22%
2
20%
76-90
Пропущено
18
9
6 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
6%
1
11%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
1
6%
1
11%
31-45
4
22%
1
11%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1
Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
65
38
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|6.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|10 - 9
|19
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|0:0
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|11
|4
|3
|4
|12 - 13
|15
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|11
|3
|5
|3
|15 - 11
|14
|18.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|19.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|21.
|11
|3
|3
|5
|10 - 16
|12
|22.
|0:0
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|11
|1
|4
|6
|7 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|10.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|13.
|6
|2
|3
|1
|12 - 7
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|16.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|22.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|26.
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|0:0
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Эстудиантес Ла Плата
|Боселли Мауро
|5 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6