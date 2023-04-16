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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Химнасия Ла-Плата
0:2
Конец матча
Бельграно
0'
32' Желтая карточка
Lucas Diarte
0:1
34' Гол
Pablo Vegetti
0:2
52' Гол
Pablo Vegetti
64' Желтая карточка
Годой Эрик
65' Желтая карточка
Cristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточка
Leonardo Morales
90'+6
1
Tomas
Durso
28
Bautista
Barros
Schelotto
4
Leonardo
Morales
37
Felipe
Sanchez
18
Коласо
Николас
5
Ignacio
Miramon
14
Agustin
Bolivar
8
Alexis
Steimbach
27
Сольдано
Франко
10
Tomas
Muro
25
Cristian
Alberto
Tarragona
25
Nahuel
Losada
4
Juan
Barinaga
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
3
Lucas
Diarte
5
Santiago
Longo
12
Ulises
Sanchez
15
Ariel
Garcia
10
Bruno
Zapelli
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1
Бельграно
4-1-3-2

История личных встреч

Химнасия Ла-Плата
Бельграно

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
С
2:0
П
1:1
П
3:0
П
0:1
П
0:0
П
2:2
П
1:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
120

Бомбардиры внутри турнира

Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 2 (1) 0.17
Сольдано Франко 1 0.08
Guillermo Enrique 1 0.08
Leonardo Morales 1 0.08
Leandro Contin 1 0.08
Erik Ramirez 1 0.08
Bautista Barros Schelotto 1 0.08
Alan Lescano 1 0.08
Maximiliano Comba 0 0
Tomas Muro 0 0
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 7 (2) 0.58
Ulises Sanchez 2 0.17
Bruno Zapelli 1 0.08
Ariel Garcia 1 0.08
Lucas Diarte 1 0.08
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0

Карточки

Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ignacio Miramon 4 1
Felipe Sanchez 5 0
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Erik Ramirez 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Leonardo Morales 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Leandro Mamut 1 0
Diego Mastrangelo 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 5 0
Alejandro Rebola 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Ariel Garcia 2 0
Годой Эрик 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Pablo Vegetti 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Juan Barinaga 1 0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

14
2

Волевые поражения

0
4
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Бельграно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

16
2

Волевые поражения

0
5

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

14
3
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
2
67%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
7
58%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90

Пропущено

20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
5%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1
Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0

Результаты матчей

Химнасия Ла-Плата
Бельграно

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Химнасия Ла-Плата
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
6.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 11 4 3 4 12 - 13 15
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 11 3 5 3 15 - 11 14
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
21.
Барракас Централь
 11 3 3 5 10 - 16 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 11 1 4 6 7 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
13.
Велес Сарсфилд
 6 2 3 1 12 - 7 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
26.
Унион Санта-Фе
 5 1 1 3 4 - 9 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тигре
 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
22.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
23.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
24.
Барракас Централь
 5 1 1 3 6 - 10 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Pablo Vegetti бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Lucas Diarte получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Химнасия Ла-Плата 0:2 Бельграно онлайн

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