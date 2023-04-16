Тур: 12.
0:2
Конец матча
0'
32' Желтая карточкаLucas Diarte
0:1
34' ГолPablo Vegetti
0:2
52' ГолPablo Vegetti
64' Желтая карточкаГодой Эрик
65' Желтая карточкаCristian Alberto Tarragona
90' Желтая карточкаLeonardo Morales
90'+6
Ход матча
32'
34'
0:1
52'
0:2
64'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Tomas
Muro
24
Годой
Эрик
15
Ariel
Garcia
29
Хара
Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Tomas MuroПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Alan Sosa
-
-
29 Ivo Mammini
-
-
20 Alan Lescano
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ariel GarciaПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
16 Ivan RamirezПолузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
120
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|2 (1)
|0.17
|Сольдано Франко
|1
|0.08
|Guillermo Enrique
|1
|0.08
|Leonardo Morales
|1
|0.08
|Leandro Contin
|1
|0.08
|Erik Ramirez
|1
|0.08
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.08
|Alan Lescano
|1
|0.08
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|7 (2)
|0.58
|Ulises Sanchez
|2
|0.17
|Bruno Zapelli
|1
|0.08
|Ariel Garcia
|1
|0.08
|Lucas Diarte
|1
|0.08
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|4
|1
|Felipe Sanchez
|5
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Alejandro Rebola
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Ariel Garcia
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Pablo Vegetti
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Бельграно
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
0
1
Химнасия Ла-Плата
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
14
2
Волевые поражения
0
4
Химнасия Ла-Плата
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Бельграно
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
16
2
Волевые поражения
0
5
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
63%
31-45
3
43%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
17%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
3
50%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
14
3
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
1
7%
1
33%
61-75
4
29%
2
67%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
7
58%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
1
11%
2
17%
61-75
2
22%
2
17%
76-90
Пропущено
20
9
7 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 4
1
5%
1
11%
1-15
4
20%
1
11%
16-30
2
10%
1
11%
31-45
5
25%
1
11%
46-60
4
20%
2
22%
61-75
4
20%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1
Бельграно
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Бельграно - Уракан 2:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1
Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0 Сан-Мартин Тукуман - Бельграно 1:0 Бельграно - Тристан Суарес 4:1 Годой Крус - Бельграно 0:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
3:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
33
23
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
39
48
111
111
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6