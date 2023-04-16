Тур: 12.
0:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
10'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Пратто
Лукас
19
Abiel
Osorio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Abiel OsorioНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Juan Diaz4Защитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
22 Guido Villar
-
11 Alan Cantero
-
Главный тренер: Rodolfo de Paoli
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Барракас Централь
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.33
|Walter Bou
|2
|0.17
|Abiel Osorio
|2
|0.17
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.17
|Julian Fernandez
|2
|0.17
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Gianluca Prestianni
|1
|0.08
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|4 (1)
|0.33
|Facundo Mater
|2
|0.17
|Ivan Tapia
|1 (1)
|0.08
|Carlos Martin Arce
|1
|0.08
|Francisco Alvarez1
|1
|0.08
|Nicolas Capraro
|1
|0.08
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|3
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Gianluca Prestianni
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Дженсон Лукас
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Nicolas Capraro
|3
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Facundo Mater
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Барракас Централь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
1
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Барракас Централь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
2
4
Велес Сарсфилд
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Барракас Централь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
0
0%
2
33%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
2
15%
2
33%
76-90
Пропущено
6
10
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
2
33%
1
10%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
2
40%
16-30
1
20%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
15
11
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
0
0%
4
36%
1-15
3
20%
3
27%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
4
27%
1
9%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
2
13%
2
18%
76-90
Пропущено
11
15
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
4
27%
16-30
2
18%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
3
27%
2
13%
61-75
4
36%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0
Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0
Барракас Централь
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1
Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1
Результаты матчей
Велес Сарсфилд
Барракас Централь
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:5
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Велес Сарсфилд
Барракас Централь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
47
110
38
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|18.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|19.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|21.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|22.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|0:0
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|13.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|16.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|21.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|22.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6