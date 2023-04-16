Тур: 12.
0:0
Конец матча
Ход матча
38'
47'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Luciano
Aued
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Luciano AuedПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
-
34 Kevin Zenon
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
-
Главный тренер: Марсело Джулио Моссет
- Основной состав
- Вратарь
-
30 Brian LeizzaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
24 Martin Garay
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тигре
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
8
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
2.17
1.67
Среднее время на гол
41
54
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
1.75
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
51
60
Бомбардиры внутри турнира
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Imanol Machuca
|2
|0.17
|Tomas Gonzalez
|1
|0.08
|Luciano Aued
|1
|0.08
|Yeison Gordillo
|1
|0.08
|Пирис Оскар
|1
|0.08
|Mauro Luna Diale
|1
|0.08
|Federico Vera
|0
|0
|Thiago Vecino
|0
|0
|Martin Ezequiel Canete
|0
|0
|Enzo Roldan
|0
|0
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|8 (1)
|0.67
|Колидио Факундо
|1
|0.08
|Кастро Алексис
|1
|0.08
|Blas Armoa
|1
|0.08
|Brian Leizza
|1
|0.08
|Меносси Лукас
|0
|0
|Brian Abel Luciatti
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yeison Gordillo
|4
|1
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|3
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|1
|Franco Calderon
|1
|1
|Imanol Machuca
|1
|1
|Luciano Aued
|2
|0
|Пирис Оскар
|2
|0
|Enzo Roldan
|2
|0
|Thiago Vecino
|1
|0
|Francisco Gerometta
|1
|0
|Martin Ezequiel Canete
|1
|0
|Lucas Esquivel
|1
|0
|Bryan Castrillon
|1
|0
|Jerome Domina
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|4
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Меносси Лукас
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Lucas Blondel
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Cristian Zabala
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
2
3
Унион Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
2
Волевые поражения
2
5
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
4
8
Голы по времени матча
Забито
4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1
Результаты матчей
Унион Санта-Фе
Тигре
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Унион Санта-Фе
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
110
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|9
|0
|2
|21 - 5
|27
|2.
|11
|7
|2
|2
|14 - 5
|23
|3.
|11
|6
|3
|2
|14 - 12
|21
|4.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|6.
|11
|6
|2
|3
|20 - 10
|20
|7.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|8.
|11
|5
|3
|3
|10 - 10
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|14 - 12
|17
|12.
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|13.
|11
|4
|4
|3
|14 - 14
|16
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|11
|4
|3
|4
|8 - 12
|15
|17.
|0:0
|12
|3
|6
|3
|15 - 11
|15
|18.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|19.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|20.
|0:0
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|21.
|11
|3
|3
|5
|12 - 12
|12
|22.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|23.
|11
|2
|4
|5
|7 - 14
|10
|24.
|11
|1
|7
|3
|10 - 13
|10
|25.
|11
|1
|6
|4
|8 - 12
|9
|26.
|11
|1
|6
|4
|6 - 13
|9
|27.
|11
|2
|2
|7
|9 - 17
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|5
|4
|1
|0
|5 - 0
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|9.
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|12.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|13.
|6
|3
|0
|3
|8 - 5
|9
|14.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|15.
|6
|2
|3
|1
|8 - 8
|9
|16.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|17.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|18.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|20.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|21.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|22.
|5
|2
|0
|3
|9 - 9
|6
|23.
|6
|1
|3
|2
|1 - 5
|6
|24.
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|25.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|26.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|27.
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|28.
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|11 - 2
|15
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|11.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|12.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|13.
|5
|2
|0
|3
|7 - 7
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|5
|1
|2
|2
|5 - 9
|5
|19.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|26.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6