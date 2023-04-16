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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Унион Санта-Фе
0:0
Конец матча
Тигре
0'
38' Желтая карточка
Brian Leizza
47' Желтая карточка
Agustin Cardozo
90'+6
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
5
Пирис
Оскар
3
Корвалан
Клаудио
39
Imanol
Machuca
8
Enzo
Roldan
22
Luciano
Aued
29
Daniel
Juarez
7
Mauro
Luna
Diale
19
Tomas
Gonzalez
23
Gonzalo
Marinelli
30
Brian
Leizza
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
17
Lucas
Blondel
13
Lautaro
Montoya
28
Молинас
Аарон
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
22
Gonzalo
Flores
29
Tomas
Badaloni
Унион Санта-Фе
4-4-2
Тигре
3-4-2-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Тигре

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
1:2
КДЛС
1:3
КДЛС
1:2
С
2:2
С
3:3
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
4:0
ПА
1:1

Голы

Всего голов

8
8

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

2.17
1.67

Среднее время на гол

41
54

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

1.75
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

51
60

Бомбардиры внутри турнира

Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Imanol Machuca 2 0.17
Tomas Gonzalez 1 0.08
Luciano Aued 1 0.08
Yeison Gordillo 1 0.08
Пирис Оскар 1 0.08
Mauro Luna Diale 1 0.08
Federico Vera 0 0
Thiago Vecino 0 0
Martin Ezequiel Canete 0 0
Enzo Roldan 0 0
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 8 (1) 0.67
Колидио Факундо 1 0.08
Кастро Алексис 1 0.08
Blas Armoa 1 0.08
Brian Leizza 1 0.08
Меносси Лукас 0 0
Brian Abel Luciatti 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yeison Gordillo 4 1
Корвалан Клаудио 5 0
Federico Vera 3 0
Mauro Luna Diale 1 1
Franco Calderon 1 1
Imanol Machuca 1 1
Luciano Aued 2 0
Пирис Оскар 2 0
Enzo Roldan 2 0
Thiago Vecino 1 0
Francisco Gerometta 1 0
Martin Ezequiel Canete 1 0
Lucas Esquivel 1 0
Bryan Castrillon 1 0
Jerome Domina 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 4 0
Молинас Аарон 3 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Меносси Лукас 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Victor Emanuel Aguilera 1 0
Ijiel Protti 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Lucas Blondel 1 0
Blas Armoa 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Cristian Zabala 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
3
Унион Санта-Фе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
2

Волевые поражения

2
5
Унион Санта-Фе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Тигре
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

4
8

Голы по времени матча

Забито

4
7
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
1
11%
3
38%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
1
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
1
14%
4
33%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
2
29%
2
17%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
5
28%
1
8%
31-45
3
17%
3
23%
46-60
1
6%
3
23%
61-75
4
22%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3
Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба Росарио 1:4 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 2:1
Тигре
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1
Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Сармиенто - Тигре 2:2 Тигре - Альдосиви 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тигре 0:1

Результаты матчей

Унион Санта-Фе
Тигре

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Унион Санта-Фе
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
1
10
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
6.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Расинг Авельянеда
 11 5 2 4 14 - 12 17
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 0:0 12 3 6 3 15 - 11 15
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Барракас Централь
 0:0 12 3 4 5 10 - 16 13
21.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 11 1 6 4 8 - 12 9
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Велес Сарсфилд
 0:0 7 2 4 1 12 - 7 10
13.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 0:0 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
7.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
11.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
12.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
13.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 7 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 0:0 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 0:0 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Brian Leizza получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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