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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Перерыв
Расинг Авельянеда
0'
16' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
1:0
19' Гол
Каутеруссио Мартин
33' Желтая карточка
Мура Факундо
36' Желтая карточка
Javier Vallejo
1:1
36' Пенальти
Matias Rojas II
42' Желтая карточка
Ayrton Costa

Ход матча

16'
 
Gonzalo Piovi
19'
Каутеруссио Мартин
(Matias Gimenez Rojas)
1:0
33'
 
Мура Факундо
36'
Javier Vallejo
 
36'
1:1
Matias Rojas II
42'
Ayrton Costa
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Расинг Авельянеда
3.94
3.20
2.95
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
19
Luciano
Gomez
24
Sergio
Barreto
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
7
Куэро
Маурисио
5
Agustin
Mulet
23
Марконе
Иван
21
Javier
Vallejo
9
Каутеруссио
Мартин
34
Matias
Gimenez
Rojas
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
3
Gabriel
Rojas1
11
Jonathan
David
Gomez
6
Tomas
Aviles
5
Juan
Ignacio
Nardoni
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
55.6%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
8 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

36 матчей

38.9%
19.4%
41.7%
14 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

27.8%
44.4%
27.8%
10 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
1:3
ТМК
2:2
С
0:1
П
2:0
ТМК
0:0
ТМК
0:3
П
3:0
П
0:0
П
1:1
ТМК
1:3
П
1:2
П
0:2
П
3:0
П
1:0
ТМК
0:2
П
2:1
ТМ(
3:0
П
2:0
ТМ(
0:0
П
2:0
П
4:1
ПА
1:1
ПА
2:0
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
1:2
ПА
2:0
TPDV
4:0
ПА
0:0
TPDV
0:0
ПА
0:0

Голы

Всего голов

28
6

Голов в среднем за матч

1.27
0.43

Среднее время на гол

70
210

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
0.91

Среднее время на гол

74
99

Всего голов

45
26

Голов в среднем за матч

1.25
0.72

Тотал матчей

2.5
30
Больше 83%
Меньше 17%
6
22
Больше 61%
Меньше 39%
14
13
Больше 36%
Меньше 64%
23
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

72
124

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 5 (3) 0.42
Mateo Barcia 1 0.08
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.08
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.5
Ауче Габриэль 2 0.17
Ромеро Максимильяно 2 0.17
Gonzalo Piovi 2 0.17
Герреро Паоло 1 0.08
Jonathan David Gomez 1 0.08
Мура Факундо 1 0.08
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Nicolas Reniero 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Sergio Barreto 3 1
Javier Vallejo 3 1
Joaquin Laso 2 1
Sergio Ortiz 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Перес Дамиан 2 0
Mateo Barcia 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Rojas1 2 1
Карбонеро Йохан 3 0
Герреро Паоло 2 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Моралес Максимильяно 2 0
Сигали Леонардо 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Мура Факундо 2 0
Juan Caceres 0 1
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Tomas Aviles 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Расинг Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

5
1
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
7
Индепендьенте Авельянеда
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
18%
2
29%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Забито

1
7
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
100%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
7 Не забивали 4
2
33%
1
7%
1-15
1
17%
3
21%
16-30
1
17%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
2
14%
61-75
1
17%
1
7%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
3
21%
2
17%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
3
25%
46-60
2
14%
4
33%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1
Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 3:3 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 4:3

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
2
9
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 11 9 0 2 21 - 5 27
2.
Сан-Лоренсо
 11 7 2 2 14 - 5 23
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
5.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
6.
Тальерес Кордоба
 11 6 2 3 20 - 10 20
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Ньюэллс Олд Бойз
 11 5 3 3 10 - 10 18
9.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 12 5 3 4 15 - 13 18
11.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
21.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 4 1 0 5 - 0 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 1:1 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
13.
Тальерес Кордоба
 6 3 0 3 8 - 5 9
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 11 - 2 15
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
7.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Сан-Лоренсо
 5 2 1 2 6 - 5 7
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 1:1 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
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  • Желтая карточка
    16'
    Гонсало Пиови получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Расинг Авельянеда.
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Расинг Авельянеда
3.94
3.20
2.95
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда онлайн

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