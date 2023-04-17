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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 12.
Тальерес Кордоба
0:0
Первый тайм: 34'
Сан-Лоренсо
0'
18' Желтая карточка
Карлос Санчес

Ход матча

18'
 
Карлос Санчес
32'
 
Francisco Perruzzi
Jalil Elias
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо
2.40
3.20
4.32
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
18
Вильягра
Родриго
16
Гарро
Родриго
7
Валойес
Диего
10
Бустос
Науэль
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
5
Jalil
Elias
3
Карлос
Санчес
21
Malcom
Braida
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
10
Cristian
Nahuel
Barrios
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Сан-Лоренсо
3-4-3

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
КДМЭП
0:2
С
1:0
ТДВ
1:3
С
0:1
С
2:0
П
1:1
ТМК
4:1

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.2
0.4

Среднее время на гол

75
225

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.2
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 0.5
Ramon Sosa 3 0.25
Пиццини Франсиско 3 0.25
Бустос Науэль 3 0.25
Гарро Родриго 2 0.17
Каталан Матиас 1 0.08
Juan Portillo 1 0.08
Jose Romero 0 0
Валойес Диего 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.25
Барейро Адам 3 (2) 0.25
Ivan Leguizamon 2 0.17
Jalil Elias 1 0.08
Cristian Nahuel Barrios 1 0.08
Бланди Николас 1 0.08
Federico Gattoni 1 0.08
Gaston Hernandez 1 0.08
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Франко Алан 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Паскини Николас 1 0
Валойес Диего 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Гарро Родриго 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 2 1
Agustin Giay 2 1
Рафа II 3 0
Malcom Braida 3 0
Бланди Николас 2 0
Баталья Аугусто 2 0
Вомбергар Андрес 2 0
Барейро Адам 2 0
Federico Gattoni 2 0
Gaston Hernandez 0 1
Ezequiel Cerutti 1 0
Карлос Санчес 1 0
Jalil Elias 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

12
7
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сан-Лоренсо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

15
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
6
29%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
6
46%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:0
5 раз 45%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
7 раз 64%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
2
9
3
8
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 12 7 3 2 14 - 5 24
3.
Росарио Сентраль
 11 6 3 2 14 - 12 21
4.
Тальерес Кордоба
 0:0 12 6 3 3 20 - 10 21
5.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
6.
Бельграно
 12 6 3 3 12 - 9 21
7.
Ланус
 11 5 3 3 15 - 9 18
8.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
9.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
10.
Эстудиантес Ла Плата
 12 5 3 4 13 - 12 18
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 12 5 3 4 10 - 11 18
12.
Годой Крус
 11 5 1 5 11 - 13 16
13.
Атлетико Платенсе
 11 4 4 3 14 - 14 16
14.
Институто
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 11 4 3 4 8 - 12 15
17.
Велес Сарсфилд
 12 3 6 3 15 - 11 15
18.
Бока Хуниорс
 12 4 2 6 13 - 12 14
19.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
20.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
21.
Сармиенто
 11 3 3 5 12 - 12 12
22.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
23.
Банфилд
 11 2 4 5 7 - 14 10
24.
Колон
 11 1 7 3 10 - 13 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
26.
Атлетико Тукуман
 11 1 6 4 6 - 13 9
27.
Арсенал Саранди
 11 2 2 7 9 - 17 8
28.
Унион Санта-Фе
 12 1 5 6 7 - 18 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 0:0 6 5 1 0 8 - 0 16
2.
Росарио Сентраль
 6 5 1 0 9 - 3 16
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
5.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
6.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
7.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
8.
Ланус
 5 3 1 1 8 - 3 10
9.
Годой Крус
 5 3 1 1 7 - 3 10
10.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 3 1 2 5 - 4 10
12.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
14.
Институто
 6 2 3 1 5 - 5 9
15.
Атлетико Платенсе
 6 2 3 1 8 - 8 9
16.
Бельграно
 5 2 2 1 4 - 3 8
17.
Эстудиантес Ла Плата
 6 2 2 2 7 - 6 8
18.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
19.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
20.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
21.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
22.
Сармиенто
 5 2 0 3 9 - 9 6
23.
Банфилд
 6 1 3 2 1 - 5 6
24.
Атлетико Тукуман
 5 1 2 2 4 - 7 5
25.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
26.
Арсенал Саранди
 5 1 1 3 5 - 8 4
27.
Колон
 6 0 4 2 5 - 8 4
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 5 3 2 0 12 - 5 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
7.
Ланус
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Сан-Лоренсо
 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
9.
Атлетико Платенсе
 5 2 1 2 6 - 6 7
10.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
11.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
13.
Бока Хуниорс
 5 2 0 3 6 - 5 6
14.
Колон
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Годой Крус
 6 2 0 4 4 - 10 6
16.
Сармиенто
 6 1 3 2 3 - 3 6
17.
Велес Сарсфилд
 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Росарио Сентраль
 5 1 2 2 5 - 9 5
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 5 1 2 2 3 - 8 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 1 2 3 5 - 10 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Банфилд
 5 1 1 3 6 - 9 4
25.
Арсенал Саранди
 6 1 1 4 4 - 9 4
26.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
27.
Унион Санта-Фе
 6 0 3 3 3 - 9 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 8
Бельграно Pablo Vegetti 7 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Институто Adrian Martinez 6
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сан-Лоренсо
2.40
3.20
4.32
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Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо
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