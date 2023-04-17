Тур: 12.
0:0
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаКарлос Санчес
42' Желтая карточкаВалойес Диего
73' Желтая карточкаБарейро Адам
74' Желтая карточкаGaston Hernandez
0:0
80' Не забитый пенальтиМайкл Сантос
90' Желтая карточкаБаталья Аугусто
90'+5
Ход матча
18'
42'
73'
74'
80'
0:0
90'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
11
Барейро
Адам
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
49 Diego Perea
-
-
-
38 Siro Rosane
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
30%
10%
6 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.2
0.4
Среднее время на гол
75
225
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|6
|0.5
|Ramon Sosa
|3
|0.25
|Пиццини Франсиско
|3
|0.25
|Бустос Науэль
|3
|0.25
|Гарро Родриго
|2
|0.17
|Каталан Матиас
|1
|0.08
|Juan Portillo
|1
|0.08
|Jose Romero
|0
|0
|Валойес Диего
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.25
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.25
|Ivan Leguizamon
|2
|0.17
|Jalil Elias
|1
|0.08
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.08
|Бланди Николас
|1
|0.08
|Federico Gattoni
|1
|0.08
|Gaston Hernandez
|1
|0.08
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Паскини Николас
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Барейро Адам
|3
|0
|Malcom Braida
|3
|0
|Gaston Hernandez
|1
|1
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Вомбергар Андрес
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
2
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
12
7
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сан-Лоренсо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
15
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
22%
1
17%
1-15
2
22%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
33%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
80%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
20%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
21
13
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
6
29%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
3
14%
6
46%
46-60
5
24%
0
0%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1
Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0 Годой Крус - Сан-Лоренсо 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
4 раза 67%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
7 раз 58%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
51
34
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
93
75
210
39
210
111
111
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6